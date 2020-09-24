 美暂缓TikTok禁令 字节跳动继续上诉 | 经济纵横 | DW | 13.11.2020

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经济纵横

美暂缓TikTok禁令 字节跳动继续上诉

商务部的TikTok禁令原定12日生效，商务部在最后一刻作此表态，表现出立场转变。但是对字节跳动而言，光是这样还不够－他们要求政府更明确的将交易案死线延后30天。

USA TikTok Bürogebäude in Kalifornien (Getty Images/M. Tama)

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TikTok虽暂时与美国公司达成初步协议，将成立新公司接掌TikTok在美业务，期望逃过美国制裁，但美国财长姆努钦丝毫无意让步，强调协议必须符合美国的安全要求。

10月30日，美国宾州的法院发布判决，暂缓执行原订11月12日生效的TikTok禁令。美国商务部11月1日表示，他们会遵循裁决结果，但也将持续捍卫禁令。

美国一名法官27日晚间决定发临时布命令，阻止美国商务部的TikTok禁令生效。不过，该法官拒绝针对11月12日生效的另一个禁令做出判决。

(德国之声中文网) 美国商务部周四(12日)宣布，将遵照宾州法院10月30日发出的裁决，暂缓实施TikTok禁令。

这显示商务部立场已出现转变。10月30日，宾州法院发出强制令，要求政府暂缓实施11月12日生效的TikTok禁令，商务部随后很快的在11月1日回应，表示政府虽然尊重判决结果，仍「强烈捍卫」禁令，会寻求方法应对法律判决为禁令带来的挑战。如今，商务部看似不急着实施禁令。

美国总统特朗普８月以国家安全疑虑为由，要求字节跳动在11月12日之前出售其在美业务。字节跳动11月10日向美国华府的联邦法院提出诉讼，要求延长时限。

字节跳动已经在与沃尔玛和甲骨文公司展开谈判，准备建立新公司TikTok Global。但是由于前景仍有许多不确定性，字节跳动在周二(10日)发出声明表示，公司方面已经要求政府将时限延后３０天，原因是「持续出现新的要求，目前尚不清楚我们提出的方案有无被接受的可能」。

上个月，商务部准备将TikTok从手机应用程序商店下架，对此字节跳动另外在华盛顿提起诉讼，目前案件还在审理中。地方法官9月27日初步下达禁制令，暂缓了这项商务部禁令。

特朗普持续强调要对TikTok这个成长快速的中国App实施禁令，担忧其母公司字节跳动可能将用户数据提供给中国政府。美国表示若TikTok想要摆脱禁令，该软件在美营运须交由美国公司负责，但是类似计划可能都要取得中国政府同意。

8月28日夜间，中国商务部与科技部联合发布公告，对《中国禁止出口限制出口技术目录》做出调整，人工智能交互界面技术、基于数据分析的个性化信息推送服务技术都被增添入了限制出口名单，可能会影响到TikTok将美国业务出售的交易。

张慈/杨威廉 (法新社、路透社) 

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