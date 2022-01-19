美暂停中国航司44趟美国赴华航班 中方：很不合理

（德国之声中文网）美国运输部（USDOT）周五（1月21日）宣布，将暂停四家中国航空公司从美国飞往中国的44个航班，以回应中国政府以新冠防疫为由而暂停部分美国航空公司航班的决定。

美方宣布的最新措施将从1月30日起生效，直至3月29日，涉及的航空公司包括厦门航空、中国国际航空、中国南方航空和中国东方航空。

此前，中国熔断了美国航空公司运营的44班次赴华航班，涉及美联航（UnitedAirlines）、美航（AmericanAirlines）以及达美（DeltaAirLines）等航空公司。

美国运输部周五的声明解释道，中国暂停一些航班"有碍于公众利益，应予以对等回应。"声明指出，中国"对被点名的美国航空公司采取的单方面行动与中美双边协议不符"。美国运输部还表示，如果中国修改"其政策，为美国航空公司带来必要的改善情况，运输部已做好充分准备，重新考虑这些对等措施。"但该机构也警告称，如果中国取消更多航班，"我们保留采取进一步行动的权利。"

对于美方的决定，中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇回应表示，美方此举非常不合理，我们敦促美方停止干扰和限制中国航司的正常客运航班。刘鹏宇还表示，国际客运航班进入中国的政策，"以公平、公开、透明的方式同等适用于中外航空公司"。

中国航空熔断在先

据中国媒体报道，中国自2022年1月6日以来的一周里，中国民航局几乎每天都发布航班熔断令，已累计向41个回国航班发出熔断指令，取消回国航班142架次。而本就供不应求的中美航线，2022年1月份有多达一半的航班因熔断无法执行，2月份也预计会有近25%的航班无法执行。

对于中国航班减少，拜登政府上周已表达了不满。"中国的行动不符合美中航空运输协议规定的义务，"美国运输部一位发言人上周批评道，"我们正在（与中国政府）就此事进行接触。我们将保留采取适当监管措施的权利。"

网民讨论

对于美方周五宣布的停飞措施，不少中国网民拍手叫好。有微信用户表示："这是给冬奥和残奥会让路，要感谢他们呀，不给我国防疫工作增加压力。"也有微博用户写道："我们为了防疫，他们觉得挡了财路，然后主动帮我们加强防疫……"

也有网民责怪美方又在"搞事情"，还有网民指责部分媒体的报道有误导之嫌，一名微博用户指出："就是对等熔断而已，很稀奇吗？且是咱们先开始的……无良媒体就知道制造矛盾，唯恐天下不乱？"

还有自称在美国的华人网民因回国遥遥无期而表示难过失望。针对中美的相互限制措施，有推特用户不禁发问："中美脱钩先从直航航班开始吗？"也有网民乐观猜测："有这个措施说明要正式开始谈判了，也许结果不会很坏的。"

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