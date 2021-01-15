美智库：2021亚太地区可能发生的四大冲突

(德国之声中文网) 美国智库「外交关系协会」14日发布一份名为「预防优先次序调查」的报告，预测2021年全球哪些地区可能发生武装冲突，以及这些冲突对美国的影响有多大。朝鲜继2020年之後，再次被评为武装冲突发生机率高、且对美国影响大的国家。

调查结果指出，由於朝鲜持续发展核武与导弹技术，受访的美国外交事务专家一致认为朝鲜近期的行为在2021年引发武装冲突的几率是很高的。负责这项调查的预防计画主任史泰尔斯 (Paul Stares) 告诉德国之声，多数专家认为朝鲜不会如国际社会预期的推动去核化，以往的经验甚至显示朝鲜可能为了向美国施压，进一步发展核武，所以他们担忧朝鲜半岛的冲突可能演变成一场重大危机。

他说：「我认为这项调查的结果反映了近期朝鲜持续在发展其武力，而这个趋势也会迫使拜登政府在上台後，必须立即处理这个议题。」

美国智库兰德公司的资深国防研究员葛莱斯曼 (Derek Grossman) 也指出，近日朝鲜传出的消息显示，金正恩可能计划在拜登上台后，透过测试长程导弹或核武强迫美国政府与朝鲜重启谈判。

台湾冲突危机升至历年新高

另一方面，这份调查报告也将2021年台湾海峡发生武装冲突的可能性升至最高等。这也是「外交关系协会」2008年起制作调查报告以来，判定台海冲突发生机率最高的一次。调查指出，由於中国持续在政治与经济上对台湾施压，美国与中国在台湾议题上发生冲突的可能性不断升高。

主导调查的史泰尔斯向德国之声表示，即将卸任的美国总统特朗普在任内以非常公开的方式支持台湾，包含放宽美国官员访台限制丶扩大对台军售以及提供其他类型的援助与支持。他说：「中国在台湾议题上，也展现出越来越强硬的态度。为了回应美国公开支持台湾的作法，中国政府展开各种活动来威吓台湾。」

史泰尔斯指出，当美国专家综合考量这两个因素时，他们担心会因中美在台湾议题上较劲，使台海现状出现危机，甚至演变成大规模的武装冲突。他说：「台湾冲突可能是现在全球最危险的潜在冲突之一。对未来全球趋势的发展来说，它也可能会是个决定性的议题。」

中印边境冲突升级

此外，外交关系协会的调查报告也把去年中延续至今的中印边境冲突，列为全球必须关注的一个潜在武装冲突。史泰尔斯表示，2020年的事件是中印两国多年来首次在边境出现流血冲突。他认为，「外交关系协会」的调查结果反映了美国专家关切这个持续升级的冲突，但是也同时显示，大部分专家悲观看待两国化解纷争所做的努力。

他告诉德国之声：「大多数人应该认为边界争端不会升级为全面冲突，但这个冲突很可能改变印度在对中关系上的立场，让印度从一个中美争端中的一个中立国，变成一个与西方结盟对抗中国的区域势力。」

兰德公司的葛莱斯曼也预测，中印的边境冲突可能演变成一个长期的区域问题。他表示：「中国与印度对于如何解决边境冲突有不同的看法。印度希望能让边境的军队部署恢复到2020年冲突爆发前的情况，但是中国却希望强化其领土扩增后取得的优势，以此替未来的战争做准备。虽然中印两国正在计划第九次的军事会谈，但我认为双方很难透过新一轮的会谈来达成共识。」

南中国海冲突降温

对于南中国海发生冲突的几率，「外交关系协会」则在报告中将之调降。史泰尔斯说，这显示中美两国都清楚南中国海爆发冲突的风险，所以中国不会在南中国海采取更强硬的立场，美国也会谨慎的在该区域进行海上活动。

他向德国之声表示：「中国与美国应该都认为南中国海的局势已稳定下来，所以美国专家也才会降低他们认为南中国海爆发武装冲突的机率。」

但是葛莱斯曼却认为，「外交关系协会」的报告低估了中美两国在南中国海爆发冲突的可能性。他告诉德国之声，美国近期在南中国海不断进行航行自由行动，而中国在被美国激怒后，也派遣军舰到南中国海去与美国较劲。他说：「这样的情势发展有可能演变成武装冲突。」

在拜登即将上台之际，「外交关系协会」的史泰尔斯分析:「我认为，拜登政府已表明，上任後会努力加强与印太地区盟国的关系，并协助强化盟国间的『横向整合』。他任命在亚太议题上经验丰富的坎贝尔来处理对华政策，便代表拜登政府将更加重视加强美国在印太地区的关系。」

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。