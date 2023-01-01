美智库兵推惨胜 在大国夹缝中的台湾如何生存？

（德国之声中文网）本周一，美国华府智库「战略暨国际研究中心」（CSIS）公布了一份对中国侵台进行了24个版本兵推的报告。根据该报告，台海战争若在2026年爆发，将使中国的现代海军狼籍一片，而险胜的美军亦将陷入被严重削弱的状态，重创美国的全球领袖地位多年。此外，台湾也将遭受重击，成为「一座无水无电、失去基本民生运转、经济重创的岛屿」。随后，台湾国防部又在1月11日公布「F-16型机远距精准武器」、「F-16型机反舰武器」和「F-16型机制空武器」等3类飞弹采购案，金额总计约达台币451亿元。

把台湾当战场是错误

台湾媒体和专家近日纷纷聚焦于台美之间的军事行动，「中央广播电台」引述台湾空军前副司令张延廷表示：「从美方兵推设定来看，台湾其实就是战场。美方在编列预算前夕提出兵推报告，与其国防预算与军售需求有关。因此，台湾可以将美方兵推当成参考，却还是应该依照台湾利益为优先考量战略。」张延廷强调，把台湾当战场绝对是战略错误，因为台湾没有陆地纵深，并不适合城镇战，且台湾也没有此类的训练场。他认为，台湾真正应该做的是强化火箭军、建立太空军和全面部署资讯战。

应防范渗透问题

《自由时报》报导称，兵推显示「反舰飞弹数量与产量计画是否能对应未来中国侵略的战争，是决定战争结果的重点之一。」至于报告中包含解放军先登陆台湾南部，再一路向北推进的场景，退役少将、政大台海安全研究中心副主任胡瑞舟向《自由时报》表示，若要从南部进攻，需「选择台湾海峡最宽之处渡海，反而对于缩短作战时间不利。即使顺利登陆也仍须北上，沿路将不断碰到地形阻挡。」

此外，《自由时报》提到了兵推并未纳入中共特务渗透及台湾内应相助情形。该报引用前战争学院荣誉讲座廖宏祥称，过去中国共产党曾广泛渗透国民党领导阶层，如今有可能对台湾故技重施，「执政党应以史为鉴，重整情报和反情报工作」，否则兵力和军备再强大也没有用。

需了解中国战争哲学

政治专栏作家何溢诚在「中时新闻网」发布的评论提到，美智库兵推称解放军攻台将以失败告终，但要满足「台湾军方有能力施以源头打击」、「美国第一时间必介入」、「美军完成部署大量反舰飞弹」及「可使用所有驻日基地」等四大条件。何溢诚认为，这些假设性的前提难以一应俱全，也离不开「对台军售」，美国此举不只赚到战争财也制衡中国大陆在全球的影响力。

海军退役中将、政治评论员兰宁利也在「中时新闻网」发表评论称：「不必太重视CSIS这次兵推的那些伤亡及战损数字，真正要看的是决策的形成与过程因应间获得的结果与教训。兵推中是否完全深谙解放军战略战术、兵力运用与军事辩证、中国的战争哲学等才是问题。」他认为，中国完全入侵台湾的可能性极小，「但美国已将中国列为逐渐形成的威胁，必去之而后快」。

军事专栏作家王臻明在个人脸书上指出，报告中有些兵推结果，与台湾社会所想像的有非常大的落差。他提到，如果台湾政府不投降的话，战况将会陷入僵持之中。就算美日不介入，台湾独自应敌，中国都没有办法快速结束战事，所以没有所谓的「在一个礼拜内就胜负已定」。王臻明表示：「战争会在一个礼拜内结束，只有一种可能，那就是天时地利都站在美日台这边，解放军不到一个礼拜就全灭。」

系列影片之六：场景3——全面入侵

相互吓阻

美国圣汤玛斯大学国际研究副教授兼系主任叶耀元则在个人脸书表示：预防战争的核心在相互吓阻，此份报告勾画出解放军若出兵台湾将会面临的下场，且若打赢中国，美国的霸权地位将更加巩固。因此「真正要三思而后行的人，其实是习近平」。叶耀元认为，美国介入的机率超过八成，因为「让中国对台湾予取予求，完全不符合美国的国家利益」。若美国真的放弃台湾，将会「使中立国家选择跟中国站在一起，加速中国取代美国霸权的时间线」。

叶耀元也强调：无论是亲美抗中还是亲中抗美，都无法消除台湾可能会面临战争的疑虑。而以台湾的地缘政治位置来看，所谓的亲美友中在美中霸权竞争的环境之下，根本就是一个梦话。所以唯一可以「保台」的策略，就是强化自己的国防，让中国不敢轻举妄动。

（综合报导）

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。