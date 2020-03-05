美智库：中国网民试图用假新闻影响台湾

(德国之声中文网) 总部位于加州帕洛阿托 (Palo Alto) 的智库未来研究所 (Institute for the Future) 周五发布一份报告，显示自2月23日起，有两名网民在脸书社团中开始散播谣言， 称台湾政府隐瞒了新冠病毒的真实确诊数字。

不实信息

该假讯息的内容称发贴文的用户的父亲是民进党议员，并说他父亲在与台北市议员王世坚聊天时，说台湾确诊案例已超过500，病亡案例也超过200，而疫情重灾区在台北与花莲。 文中更指台湾政府不敢公布实情，怕引起民怨，所以通知几家媒体造谣抹黑中国政府。 贴文者写道：「我现在真的很愤怒，难道我们台湾人不配知道事情吗?」

不久后，相同内容的假讯息开始在推特上由不同的账号开始散播。 台湾事实查核中心也在2月26日针对该假讯息发文，表示王世坚说没与任何人讨论该讯息内容所称的疫情情况，花莲目前也尚未出现新冠病毒的确诊个案，证实该讯息内容是有人刻意捏造。

除了该则假讯息外，脸书上还出现了其他与新冠病毒疫情相关的假讯息。 未来研究所团队发现，这些假讯息传播的方式与第一则假讯息十分相似。 其中一则讯息称台湾行政院长苏贞昌故意压制口罩产量，透过哄抬价格来「发财」。 其他的假讯息则都是有用户称自己透过一些与政府有密切关系的熟人，得到一些与真实疫情相关的未公开讯息。

破绽明显

然而，未来研究所的团队发现，这些假讯息中存在一些明显的破绽。 一些假讯息的内文出现简体字，而其他的内容则是用了中国惯用的词汇，而非台湾一般用的词汇。 当这些假讯息被贴到脸书后，未来研究所发现推特与微博上出现其他用户运用脸书上原始假讯息的截图，然后在这些平台上继续散播相同的假讯息。

其中，中国著名的网军团体「帝吧」也运用了相同的脸书假讯息截图，在微博上持续散播与台湾新冠疫情相关的假讯息。 微博上甚至出现用户公开声称自己在脸书上散播抹黑台湾政府的假讯息，相同的「炫耀」贴文也重复出现在Youtube跟其他微博用户的贴文中。 该文写道：「我是不是太坏了，在fb上疯狂造菜菜子的谣。 」

未来研究所报告的作者莫楠 (Nick Monaco) 总结说，这波源自中国的假讯息攻势，应该不是由中国政府主导，而是民间自发性的行动。 由于目前各界对新冠病毒的了解有限，一般民众也容易担忧病毒的传染力，再加上新冠疫情触及到了健康与政治两大领域，这些条件都让新冠疫情成为适合散播假讯息的一个主题。

利用新冠病毒

他写道：「不论这波假讯息背后的目的究竟为何，它突显了我们对于外国势力干预认知上的差距。 传统来说，我们都认为外国势力干预是某国政府所主导的，但实际上近年来越来越多跨国操纵的事件是由个人或是私人团队所为。 这些情况对于政府制定法规来说是个挑战。 」

但莫楠也向德国之声表示，他觉得台湾在对付假讯息中，做得很好的一点是政府、私人部门与公民社会之间辨识假讯息相关话题的管道是畅通的，这使假讯息通常在还没真正开始广为流传前，便会被标示为假讯息。 他说：「我认为这些优势加在一起，便能有效防止假讯息在公共卫生危机的情境中，被广为流传。 」

莫楠还认为，虽然台湾已累积不少对抗假讯息的经验，但政府与公民社会都必须了解假讯息不会因此停止； 同时，政府也得认知到透过从境外散播假讯息并非外国政府才会做的事，当局应适时审视相关的法规或平台是否足以对抗任何来自境外的假讯息攻势。

他向德国之声表示：「政府或公民社会都不该轻视假讯息发生的频率。 他们必须认知到，任何一场危机都可能延伸出假讯息，所以他们必须时时提高警觉。 此外，他们也必须了解不是每波假讯息攻势都会像上述的例子一样松散。 中国政府擅长模糊地散播假讯息，所以台湾政府与公民社会都得透过提升媒体识读能力与强化安全相关的规范，来提升自身对假讯息的抵抗力。 」