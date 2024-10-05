美智库：中国或通过经济战和网络战迫台湾投降

“保卫民主基金会”近日发表报告指出，由美国和台湾专家参与的一项模拟推演显示，为了逼台湾就范，北京方面也可能不直接动武，而是采用经济胁迫、虚假信息宣传或是网络攻击等手段进行破坏。对此，美国必须制定应对策略。

（德国之声中文网）多年来，美国军方高层和分析人员一直在警告中国可能对台湾发起武力进攻或是包围封锁，但是一份周五发表的报告指出，北京采取非军事手段对付这个自治岛屿的可能性也不容忽视。

华盛顿智库“保卫民主基金会”（Foundation for Defense of Democracies）在这份最新报告中警告称，北京方面可能会通过打经济战或是网络战，迫使台湾投降，从而无需直接动用军事力量。报告指出，这种可能出现但却一直被忽视的场景给美国带来了挑战，并建议华盛顿做好应对准备。

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今年早些时候，该基金会的研究人员和台湾的银行和金融业专家联合，进行了为期两天的模拟推演，分析了北京可能采取的非军事手段，比如虚假信息宣传、对基础设施的网络攻击等。保卫民主基金会称，这是首次进行此类推演分析，旨在填补该领域的空白。

“现代全球化创造了更多经济联系，这些都可以被中国用来实现其胁迫目标”，报告写道，技术创新带来的数字联系为这种胁迫行动提供了更多可能性，比如攻击关键基础设施。



尽管中国国家主席习近平承诺要“尽最大努力”去实现“祖国和平统一”，但是北京从未承诺放弃对台使用武力。近年来，台海局势日益紧张，美国也加大了对台湾的支持力度。华盛顿强调，维护台海和平、与台湾等民主国家站在一起以维护基于秩序的世界格局，符合美国利益。

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北京则要求美国不要插手台湾事务，并称台湾问题纯属中国“内政问题”。保卫民主基金会指出，虽然美国总统拜登此前曾经表示，如果台湾遭到中国的武力攻击，美国会派军队驰援，但是美国政府至今尚未制定应对北京非军事策略的计划，这使得北京可以采取灵活方式对台湾进行破坏，而不会像军事进攻那样触发华盛顿的直接反应。



台湾外交部和国防部尚未对该报告发表评论。

“把经济相互依存关系作为武器”

美联社指出，目前大约有100万台湾人在中国大陆工作和生活，两岸之间的经济联系日益紧密。这使得经济胁迫、抵制和军事封锁成为更大的潜在威胁。



在上述模拟推演过程中，美台双方的专家研究了北京可能采取的行动方式，包括打心理战以削弱公众信任，禁止进口台湾产品或提高关税，做空台湾股票，冻结两岸之间的银行交易，切断光纤电缆以及破坏能源进口和储存等。

如果中国对海底光纤电缆采取行动 也将对台湾造成破坏 图像来源: picture-alliance/dpa/Arctic Cable Company

分析得出的建议包括台湾应事先能源进口渠道多元化、将企业业务迁出中国大陆、开发新市场和构建联盟及伙伴关系。该报告还提出，美国应该制定一套应对中国的策略，加强与盟友之间的协调。



与保卫民主基金会合作进行此次推演的台湾金融研训院（Taiwan Academy of Banking and Finance）认为，台湾必须要加强自己金融体系的韧性。



“中国可能会通过破坏台湾金融体系的稳定来煽动社会动乱，作为武力入侵的先导行动”，报告指出。



总部位于华盛顿的智库“全球台湾研究中心”（Global Taiwan Institute）执行董事萧良其（Russell Hsiao）表示，北京已经加大了对台湾的非军事措施，预计未来数月和数年内还会进一步加码。“美国和台湾应该与盟友和志同道合的伙伴合作，加强我们的集体韧性，来共同抵抗中国把经济相互依存关系作为武器。”

（美联社）

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