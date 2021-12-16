美智库：中国在海南扩建电子战装备

（德国之声中文网）美国智库“战略与国际研究中心”（CSIS）周五发布报告称，中国在南中国海域附近提升电子战备、通讯和情报搜集能力的行动已经取得重大进展。最近的卫星图片显示，中国在海南“木棉基地”（Mumian facility）区域的相关设施迅速扩建，可以为中国人民解放军在南海海域追踪和应对外国军事力量更强的技术支持。
该文章指出，这个“木棉基地”部署了卫星定位和通讯系统（SATCOM），看起来似乎拥有可用于电子战的装备系统。作者猜测，这里还应该在信号情报系统（SIGINT）中扮演着一定角色。而该设施附近的很多设备看起来应是专门用于收集通信情报（COMINT）的。
在过去数年中，美国智库CSIS曾经多次通过卫星图片的分析发布报告，称中国在南中国海域具有主权争议的岛屿修建军事设施，包括飞机跑道和飞机库等。这篇最新的文章指出，从2021年11月拍摄的卫星图片来看，海南木棉基地的相关建设至少从2018年就已经启动，但是最近的进展加速，完成了几项关键性的装备建设，而这些都很像是用于电子战的装备。
据CSIS称，上述设施距离中国人民解放军海军榆林基地135公里，是帮助解放军在南中国海域彰显实力的军事设施网络的一部分。海军榆林基地是中国核动力导弹潜艇的母港，也是重要水面舰队的停泊地，包括航母山东舰。
报告最后总结道，中国在相关地区和新电子系统领域的扩建工程与解放军现代化建设的整体战略相符。在习近平领导下的中国，不仅致力于提升军队的电子战能力，而且着眼于保证解放军可以应对和美国这样的军事大国之间的电子战和网络战。该智库预测，中国还会继续在相关区域大举投资，以帮助解放军适应未来复杂的网络空间环境。
（CSIS）
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中国南海“微整形”工程 效果清晰可见
接近完工
2016年6月28日拍摄的卫星图像显示，中国在存在主权争议的永暑礁（Fiery Cross Riff）修建的一条3000米长的飞机跑道修建已经进入尾声。理论上，该跑道足以满足空客A380机型的起降。与7个月之前的卫星图像比较，中国在南中国海人工岛屿的建造速度惊人。
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岛上设施
这张卫星图片是2015年11月拍摄的，人们可以看到岛上正在进行建造工程。据悉，岛屿上已经设有一个直升机停机坪，一个300米长的码头，还有面积大到足以停靠军队油轮的海港。
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赤瓜礁
中国在争议海域填的首个海造地工程之一就是在赤瓜礁（South Johnson Reef）进行的。赤瓜礁由中国实际控制。这张最近拍摄的图片可以看到，岛上北端一座雷达塔的修建接近完工。华盛顿战略与国际研究中心下属机构亚洲海事透明倡议（AMTI）表示，岛屿中心位置可能修建了一座大型的多层军事基地。
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军事基地？
从2016年年初，在斯普拉特利群岛（Spratly Islands，中国称为南沙群岛)之内的美济礁（Mischief Reef）附近，中国也开始大兴土木。专家推测，美济礁未来可能会成为中方的海军军事基地。
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飞速建设
南熏礁（Gaven-Riff）的人工岛工程始于2014年，施工速度很快，已经填海造出11.4万平方米土地。对比2014年3月的左图和2014年8月的右图，一座人工新岛赫然成形。
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防空塔
根据亚洲海事透明倡议，自2003年起，中国就在南熏礁部署了军力。专家们表示，岛上主广场上似乎建立一个防空塔。
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如何造岛
扩张岛礁的基本流程是从海底疏浚砂石，倒在浅滩上，砂会聚集至高水位线以上，之前岸床或者岛礁的位置就被隐藏起来。然后用推土机等工具将砂子弄平。建造完想要的土地面积后，岛屿周边工人要建立壁垒，防止侵蚀和风暴潮。之后就开始建造各种设施。
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“沙土长城”
中国对南中国海上约90%的区域提出领土要求，而菲律宾、越南、马来西亚、文莱等国也对这块资源丰富的水域提出主权要求。南中国海是重要的世界贸易航运通道，每年都有价值约5万亿美元的货物经由该海域运往全球各地。中国的填海造地被美国军方称为“沙土长城”工程，美国对建造人工岛屿的意图表示严重关切。北京认为，其对南中国海拥有“历史性权利”。
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美国的担忧
华盛顿担心，中国在南中国海地区军事层面的努力会削弱美国在太平洋地区的海军和经济力量。美国考虑派遣美国军机和军舰进入南中国海新造岛礁12海里内海域。华盛顿一再向北京和其他在争议海域进行填海的国家结束工程，但北京对此表示拒绝。
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生态影响
菲律宾政府表示，中国的人工造岛活动对南中国海的“生物多样性和生态平衡造成不可逆转的广泛破坏”。并且，珊瑚礁系统因此遭到破坏，导致周边沿海国家每年蒙受1亿美元的经济损失。
作者: Gabriel Domínguez