美智库：中国在海南扩建电子战装备

（德国之声中文网）美国智库“战略与国际研究中心”（CSIS）周五发布报告称，中国在南中国海域附近提升电子战备、通讯和情报搜集能力的行动已经取得重大进展。最近的卫星图片显示，中国在海南“木棉基地”（Mumian facility）区域的相关设施迅速扩建，可以为中国人民解放军在南海海域追踪和应对外国军事力量更强的技术支持。

该文章指出，这个“木棉基地”部署了卫星定位和通讯系统（SATCOM），看起来似乎拥有可用于电子战的装备系统。作者猜测，这里还应该在信号情报系统（SIGINT）中扮演着一定角色。而该设施附近的很多设备看起来应是专门用于收集通信情报（COMINT）的。

在过去数年中，美国智库CSIS曾经多次通过卫星图片的分析发布报告，称中国在南中国海域具有主权争议的岛屿修建军事设施，包括飞机跑道和飞机库等。这篇最新的文章指出，从2021年11月拍摄的卫星图片来看，海南木棉基地的相关建设至少从2018年就已经启动，但是最近的进展加速，完成了几项关键性的装备建设，而这些都很像是用于电子战的装备。

据CSIS称，上述设施距离中国人民解放军海军榆林基地135公里，是帮助解放军在南中国海域彰显实力的军事设施网络的一部分。海军榆林基地是中国核动力导弹潜艇的母港，也是重要水面舰队的停泊地，包括航母山东舰。

报告最后总结道，中国在相关地区和新电子系统领域的扩建工程与解放军现代化建设的整体战略相符。在习近平领导下的中国，不仅致力于提升军队的电子战能力，而且着眼于保证解放军可以应对和美国这样的军事大国之间的电子战和网络战。该智库预测，中国还会继续在相关区域大举投资，以帮助解放军适应未来复杂的网络空间环境。

（CSIS）

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