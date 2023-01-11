 美日2+2會談 加強軍事合作抗中 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.01.2023

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时政风云

美日2+2會談 加強軍事合作抗中

在日本首相岸田文雄訪問白宮前，美日防長與外長的2+2會談，達成了加強軍事合作以應對中國的共識，雙方談了些什麼？

美日2+2會談後，雙方舉行聯合記者會

美日2+2會談後，雙方舉行聯合記者會

（德國之聲中文網）基於對中國軍事情況的共同擔憂，美國和日本在週三（1月11日）在華府舉行的外交與國防部長「2加2」會談中，同意加強軍事合作。除了要將美國海軍陸戰隊濱海作戰團駐紮在日本外，雙方還將共同防禦條約的條款擴大到太空。

路透社報導，美日兩國外長在會晤後的聯合聲明上稱，鑑於「競爭激烈的環境」，駐日美軍的前沿態勢應該升級，「通過部署更靈活、更具彈性和機動性的部隊，增加情報、監視和偵察、反艦和運輸能力能力」。同時，聲明還提出了一個現代化聯盟的願景，稱「該聯盟有望在戰略競爭的新時代取得勝利」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在會後的聯合記者會上說：「我們一致認為，中華人民共和國是我們、我們的盟友、以及合作夥伴共同面臨的最大戰略挑戰」。

在記者會上，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）宣布，計劃在日本引進海軍陸戰隊瀕海作戰團，這將帶來包括反艦導彈在內的重要能力。布林肯說，美日雙方還同意將共同防禦條約的條款擴大到太空。

日本共同社報導，這項聯合聲明批評中國「試圖為了自身利益而改變國際秩序」，認為中方正在加速增強核戰力，並表示了關切。聲明指出，台灣海峽和平穩定「是國際社會安全繁榮不可或缺的要素」。此外，美日就啟動應對中國等開發的「高超音速武器」的共同研究達成了一致。

日本外相林芳正、防衛大臣濱田靖一皆出席了「2+2」會議。濱田靖一在聯合記者會上說：「（美日）雙方就實現同盟的作用和任務分工的必要性，達成了一致」。

日本在上個月宣布，因為對中國在該地區的行動感到擔憂，訂定了一個5年內將使日本的國防開支增加一倍，達到其國內生產總值的2%，並將採購能夠打擊1,000公里外的船隻，或陸基目標的導彈的計畫。

美國官員告訴路透社，反艦導彈將在經過改組、2000人海軍陸戰隊濱海作戰團的指揮下抵達日本，該團將專注於先進的情報、監視和運輸。此舉預計將於2025年完成。

駐紮在日本的美國海軍第七艦隊（資料照）

駐紮在日本的美國海軍第七艦隊（資料照）

爲美日領袖會晤暖身

路透社報導，奧斯汀將於週四在美國國防部（五角大樓）再次會見日本防衛大臣濱田康一，隨後美國總統拜登（Joe Biden）將於週五與日本首相岸田文雄舉行會談

一位高級政府官員告訴路透社，預計拜登和岸田將討論安全問題和全球經濟，在華盛​​頓去年宣布嚴格限制後，他們的會談可能包括控制對中國的半導體出口。儘管駐日美軍總人數不會改變，但新的部署可能是今年在亞洲發布的幾項軍事部署中的第一個，目的是讓北京在挑起任何衝突之前三思而後行。

奧斯汀注意到，中國在台灣海峽附近的軍事活動有所增加，但表示他嚴重懷疑這是北京即將入侵該島的計劃的跡象。

日本目前擁有18,000名美國海軍陸戰隊員，是美國以外最集中的地方。大多數位於沖繩島的主要島嶼上，該島是沿著東海邊緣延伸到距台灣約100公里以內的鏈條的一部分。美國在日本總共有大約54,000名美軍駐防。

官員們補充說，今年春天將部署一個由大約300名士兵和13艘船隻組成的獨立美國陸軍連，以幫助運送美國和日本的軍隊和裝備，以便迅速分散部隊。隨著北京尋求維護台灣的主權要求，日本越來越關注中國對台灣的好戰態度。

日本首相岸田文雄將與週五在白宮與美國總統拜登會晤

日本首相岸田文雄將與週五在白宮與美國總統拜登會晤

（路透社、日本共同社）

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