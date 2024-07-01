美日韩“自由之刃”军演后 朝鲜再试射两枚弹道导弹

韩国军方称，朝鲜周一试射两枚弹道导弹，不过其中一枚可能非正常飞行。此前一天，朝鲜誓言将对美韩日最新的军事演习予以“进攻性和压倒性”的回应。

（德国之声中文网）韩国联合参谋本部在一份声明中称，平壤周一（7月1日）试射的两枚导弹相隔十分钟从朝鲜东南部长渊郡发射。第一枚导弹飞行600公里，第二枚飞行120公里。朝鲜通常向其东部海域试射导弹，不过第二枚导弹的射程不足以抵达该海域。

韩国联合参谋本部发言人李诚俊（Lee Sung Joon）在新闻简报会上表示，第二枚导弹可能在发射初期就出现飞行异常。他说，如果这枚导弹发生爆炸，那么碎片可能坠入内陆地区。

韩联社报道称，首枚导弹落入朝鲜东部清津市近海，第二枚导弹坠入平壤市附近。

韩国联合参谋本部谴责朝鲜的试射是挑衅行为，对半岛和平构成严重威胁，称韩国将在与美国的军事同盟关系下保持坚决击退朝鲜任何挑衅的态势。

韩军方：可能是朝向俄提供的火星-11型导弹

韩联社还报道称，韩军认为，朝鲜此次试射的两枚导弹可能均为火星-11型短程弹道导弹。鉴于朝鲜向俄罗斯提供用于攻击乌克兰的火星-11型导弹，此次试射或旨在测试对俄出口的导弹性能。不过，韩军方也不排除朝鲜试射新型导弹等多种可能性。

朝鲜周一的试射也是在美日韩“自由之刃”联合军演结束后两天之际。近些年来，美日韩扩大三方安全伙伴关系，以应对平壤的核威胁以及北京在该地区日益具有进攻性的姿态。

“自由之刃”军演旨在通过空中和海域的同时演习，加强联合防御弹道导弹、反潜作战、侦察等技能和能力，提高军演的复杂性。为期三天的演习中，美国出动一艘航母，三国出动驱逐舰、海上作战直升机等。

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朝鲜：美日韩等同亚洲版“北约”

周日（6月30日），朝鲜外交部发表长篇声明，强烈谴责“自由之刃”演习，称美日韩伙伴关系等同于亚洲版北约。该声明称，演习公开破坏朝鲜半岛的安全环境，并包含美国围困中国、向俄罗斯施压的意图。

上周三，朝鲜已试射一枚导弹，平壤称是成功发射一枚先进的多弹头导弹。但韩国称这是夸大的谎言，导弹在发射初期就已爆炸。

与此同时，朝鲜上周五开始一次劳动党的重要会议，据称，将对与进一步加强朝鲜式样的社会主义有关的“重要紧急事务”做出决策。韩联社报道称，周一（7月1日），劳动党这次会议进入第三天。

（美联社、韩联社等）

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