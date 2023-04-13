 美日韩联合军演 应对朝鲜导弹威胁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.04.2023

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美日韩联合军演 应对朝鲜导弹威胁

在朝鲜半岛东部海域，美国、韩国、日本4月17日进行了一次联合导弹防御演习。同一天，美韩还开始了为期11天的联合空中军演，将有约110架战机参加。同时，韩国和日本也恢复了高级外交官员与国防官员的安全会议。

3月12日朝鲜进行了一次潜艇试射巡航导弹试验

3月12日朝鲜进行了一次潜艇试射巡航导弹试验

（德国之声中文网）韩国海军一名发言人对外界表示，三方联合导弹防御演习旨在提升对弹道导弹的反应能力，并强化在半岛核威胁以及导弹威胁不断上升的背景下开展联合行动的能力。他披露，此次军演的重点是掌握监测、跟踪和共享来袭朝鲜弹道导弹信息的流程。此次演习为期一天，涉及三个国家的宙斯盾驱逐舰。

就在上星期，朝鲜进行了多年来最具挑衅性的导弹试射，首次测试了其新型的固体燃料洲际导弹。这种导弹的发射准备时间更短、更难被发现，而且射程可以抵达美国本土。自2022年初以来，朝鲜已经试射了100多枚不同射程的导弹。

去年12月20日 美军B52轰炸机与韩国F35战斗机进行联合演练

去年12月20日 美军B52轰炸机与韩国F35战斗机进行联合演练

同样在4月17日，美韩还启动了为期11天的联合空中军演，包括F35隐身战机在内的110架各型军机参演。

在半岛周边区域进行的联合军演很有可能会引发朝鲜的激烈反应。平壤方面一直指责美国及其盟友的军演是"入侵演习"。朝鲜一直以此为借口加速其武器研发，从而进一步加剧半岛紧张局势。

就在今年3月，美韩两国进行了多年来最大规模的联合军演，此外还有数次有航母以及B52战略轰炸机参加的演练。朝鲜方面则以导弹试射作为回应。

不少分析人士指出，金正恩试图通过激进的武器研发计划迫使美国接受朝鲜成为一个合法的有核国家，从而提升谈判地位。美韩双方的半岛核问题谈判在2019年后就陷入了停滞。

（美联社）

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