美日韩海上军演 向朝鲜展示军事实力

韩国军方周三表示，美国、韩国和日本举行了或为有史以来最大规模的联合海军演习，向拥核的朝鲜展示其实力。这三个盟国的高级外交官将在首尔举行会议，就与平壤日益恶化的对峙局面进行讨论。
（德国之声中文网）据韩国联合参谋本部的声明，此次在韩国济州岛附近海域进行的演习包括一艘美国航母，旨在提高三国联合对朝鲜核武、导弹和水下威胁的威慑和应对能力，以及防止大规模杀伤性武器非法海上运输的训练。
朝鲜领导人金正恩不断进行挑衅性的武器试验和威胁，导致地区紧张局势升至多年来的最高点。
本周一（1月15日），金正恩在平壤的橡皮图章议会上宣布，朝鲜将放弃与韩国和平统一的长期承诺，并下令修改朝鲜宪法，删除与韩国"和平统一"的说法。金正恩称韩国是美国的 "头号走狗"、沉迷于对抗，并重申若受到挑衅，朝鲜将使用核武消灭韩国。
金正恩发表讲话的前一日，朝鲜刚进行了2024年首次弹道导弹试验，朝鲜官媒称这是一种配备高超音速弹头的新型固体燃料中程导弹，显示出朝鲜正在扩大针对美国关岛和日本军事基地的武器阵容。
为应对朝鲜的武器测试活动，美国及其亚洲盟国不断扩大联合军事演习。金正恩谴责这些演习是为入侵作预演，而演习中更频繁地涉及美国的主要军事武器，包括航空母舰、远程轰炸机和核潜艇。
金正恩还通过加强与俄罗斯和中国的关系来巩固其地区地位，试图摆脱孤立并加入反华盛顿的阵线。
在国际社会对朝俄之间可能进行武器合作日益关注之际，朝鲜外务相崔善姬周二前往莫斯科，与俄罗斯总统普京举行会谈，针对深化双边合作进行讨论。
韩国联合参谋部表示，为期三日的三方联合海上军演于周三结束，共有九艘军舰参与其中，包括美国航母卡尔-文森号以及韩国和日本的"宙斯盾"驱逐舰。参与演习的通常约有五艘军舰。媒体报道称此次演习是三国最大规模的海上军演，但韩国军方并未证实这一说法。
据韩联社报道，在美日韩对朝鲜代表周四聚首前夕，韩国外交部韩半岛和平交涉本部长金健周三与日本外务省亚洲大洋洲局局长鲶博行在首尔会晤。
首尔外交部表示，金健和鲶博行讨论了朝鲜领导人针对韩国的最新言论以及朝鲜近期的军事行动，包括上周日的导弹试验和近期在与韩国有争议海域附近进行的炮击。
韩国外交部在一份声明中写道："双方对朝鲜歪曲地区紧张局势加剧的原因并威胁发动战争的侵略性言论表示遗憾，一致认为此种行径只会加强三边安全合作。"
韩国外交部还称，日韩特使还就崔善姬对俄罗斯的访问交换意见，并对协调国际社会对朝俄间任何非法军事合作做出"严厉且一致"的回应达成共识。
美国和韩国政府声称，朝鲜一直在向俄罗斯提供大炮和导弹等武器，以帮助延长俄罗斯对乌克兰的入侵。莫斯科和平壤皆否认了这一指控。
在扩大与华盛顿和东京的军事合作的同时，韩国总统尹锡烈也在寻求华盛顿更强有力的保证，即在朝鲜发动核攻击时，美国将迅速果断地使用其核能力保卫盟友。
（美联社、韩联社）
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