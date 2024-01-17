美日韩海上军演 向朝鲜展示军事实力

（德国之声中文网）据韩国联合参谋本部的声明，此次在韩国济州岛附近海域进行的演习包括一艘美国航母，旨在提高三国联合对朝鲜核武、导弹和水下威胁的威慑和应对能力，以及防止大规模杀伤性武器非法海上运输的训练。

朝鲜领导人金正恩不断进行挑衅性的武器试验和威胁，导致地区紧张局势升至多年来的最高点。

本周一（1月15日），金正恩在平壤的橡皮图章议会上宣布，朝鲜将放弃与韩国和平统一的长期承诺，并下令修改朝鲜宪法，删除与韩国"和平统一"的说法。金正恩称韩国是美国的 "头号走狗"、沉迷于对抗，并重申若受到挑衅，朝鲜将使用核武消灭韩国。

金正恩发表讲话的前一日，朝鲜刚进行了2024年首次弹道导弹试验，朝鲜官媒称这是一种配备高超音速弹头的新型固体燃料中程导弹，显示出朝鲜正在扩大针对美国关岛和日本军事基地的武器阵容。

为应对朝鲜的武器测试活动，美国及其亚洲盟国不断扩大联合军事演习。金正恩谴责这些演习是为入侵作预演，而演习中更频繁地涉及美国的主要军事武器，包括航空母舰、远程轰炸机和核潜艇。

金正恩还通过加强与俄罗斯和中国的关系来巩固其地区地位，试图摆脱孤立并加入反华盛顿的阵线。

在国际社会对朝俄之间可能进行武器合作日益关注之际，朝鲜外务相崔善姬周二前往莫斯科，与俄罗斯总统普京举行会谈，针对深化双边合作进行讨论。

韩国联合参谋部表示，为期三日的三方联合海上军演于周三结束，共有九艘军舰参与其中，包括美国航母卡尔-文森号以及韩国和日本的"宙斯盾"驱逐舰。参与演习的通常约有五艘军舰。媒体报道称此次演习是三国最大规模的海上军演，但韩国军方并未证实这一说法。

据韩联社报道，在美日韩对朝鲜代表周四聚首前夕，韩国外交部韩半岛和平交涉本部长金健周三与日本外务省亚洲大洋洲局局长鲶博行在首尔会晤。

首尔外交部表示，金健和鲶博行讨论了朝鲜领导人针对韩国的最新言论以及朝鲜近期的军事行动，包括上周日的导弹试验和近期在与韩国有争议海域附近进行的炮击。

韩国外交部在一份声明中写道："双方对朝鲜歪曲地区紧张局势加剧的原因并威胁发动战争的侵略性言论表示遗憾，一致认为此种行径只会加强三边安全合作。"

韩国外交部还称，日韩特使还就崔善姬对俄罗斯的访问交换意见，并对协调国际社会对朝俄间任何非法军事合作做出"严厉且一致"的回应达成共识。

美国和韩国政府声称，朝鲜一直在向俄罗斯提供大炮和导弹等武器，以帮助延长俄罗斯对乌克兰的入侵。莫斯科和平壤皆否认了这一指控。

在扩大与华盛顿和东京的军事合作的同时，韩国总统尹锡烈也在寻求华盛顿更强有力的保证，即在朝鲜发动核攻击时，美国将迅速果断地使用其核能力保卫盟友。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 火星12型中程弹道导弹 朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 KN-24型短程弹道导弹 1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 本月第二度进行高超音速导弹试验 朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 2022年首度试验高超音速导弹 2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 潜射弹道导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 从火车上发射导弹 朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型远程巡航导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型战术制导炮弹 此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 北极星2号中程弹道导弹 朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。



（美联社、韩联社）

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