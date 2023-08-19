美日韩峰会 拜登：开启三国“新纪元”

（德国之声中文网）拜登与在亚洲的主要盟国韩国总统尹锡悦、日本首相岸田文雄举行峰会，旨在面对中国的日益强大以及朝鲜的核威胁时彰显一致。

每年举行军演、峰会

在峰会声明中，三国承诺，在危机时迅速相互磋商，协调应对影响共同利益的地区挑战、挑衅和威胁。

三国还同意每年举行军演，并在2023年底之前开始共享有关朝鲜导弹发射的实时信息。三国还承诺每年举行三边峰会。

三国领导人对中国的用词颇为强烈。"鉴于我们新近观察到中国在南中国海以危险和有进攻性的行为支持无合法性的海洋主张，我们强烈反对任何单边改变印太海域现状的企图。"

中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇表示，国际社会能够判断是谁在加剧紧张。

拜登在与岸田文雄和尹锡悦举行的联合记者会上表示，这是三国的新纪元，是非常非常棒的会晤。"如果我看上去很高兴的话，我确实是。"

拜登称赞日韩领导人寻求再靠近的政治勇气。

设立危机热线

拜登同时表示，三国承诺任何一国无论受到来自何方的威胁，都将迅速地彼此磋商如何回应。"这意味着，我们将会有一条热线，当该地区发生危机，或影响到我们中间任何一国的时候，我们将分享信息，协调应对。"拜登说："我们将共同捍卫国际法"，反对"胁迫"。

日本首相岸田文雄在没有提及中国的情况下说道，"在东中国海以及南中国海企图用武力单边改变现状，这仍在持续。"他同时表示，朝鲜的核威胁和导弹威胁在增加。

尹锡悦表示，峰会协议意味着，"任何针对我们三国中任何一国的挑衅或袭击，都将触发这一三边框架下的决策过程，我们的团结一致将更强大。"

北京此前警告说，美国加强与韩日关系的努力，将"加剧地区紧张与对抗"。

在问及中国提出的批评时，拜登的国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）表示，目标并不是建立一个亚太地区的北约，三边联盟也不是明确的目标。

与此同时，鉴于选举的来临，白宫希望将与日韩取得的这一进展制度化，即便政府更替，仍能维持下去。

本月初，中国外交部长王毅在谈及中日韩合作时表示：欧美人分不清中日韩，无论头发染的再黄，鼻子修的再尖，也变不成西方人，要知道自己的根在什么地方。

岸田文雄和尹锡悦周四抵达华盛顿后，周五分别乘美国军用直升机飞往戴维营。距离白宫65英里的戴维营具有历史性意义。1978年，美国前总统卡特曾在此与埃及总统萨达特、以色列总理贝京举行会谈，为埃以之间的历史性和平协议奠定框架基础。

（路透社、美联社、德新社）

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