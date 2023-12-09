美日韩将加强应对朝鲜网络威胁

（德国之声中文网）美国白宫国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）、韩国国家安保室室长赵太庸、日本国家安全保障局局长秋叶刚男周六在首尔举行三方会议，同意采取新举措应对朝鲜在网络空间的威胁，包括滥用加密货币和太空发射。

在美日韩安全顾问会面的同时，平壤则警告称将部署更多间谍卫星。

苏利文表示，此次会晤是对美国总统拜登8月份主持的戴维营三边峰会上所做承诺的后续跟进。在8月的峰会上，美日韩领导人承诺深化安全和经济合作。

苏利文周六对记者表示：「我们还发起了新三边倡议，以应对朝鲜从网络犯罪、加密货币洗钱到不计后果的太空和弹道导弹试验所构成的威胁。」

秋叶刚男则指出，朝鲜的「非法网络活动」已成为最新挑战，并称这些活动是其发展核导弹的资金来源。

沙利文说，在完成戴维营商定的关键矿物和充电电池供应链预警系统的工作后，目前三国的协调努力将针对潜在的经济胁迫威胁。

今年8月，美国总统拜登在戴维营会见了韩国总统尹锡烈和日本首相岸田文雄。美日韩表示将团结一致应对中国日益增长的实力和朝鲜的核威胁，

沙利文周六还表示，华盛顿及其亚洲盟友将「继续挺身而出维护台湾海峡的和平稳定，以及东海和南海的航行自由」。

苏利文与赵太庸周六共同主持了第一届下一代关键和新兴技术对话（CET）。韩国总统办公室表示，CET是一个旨在就芯片和其他关键技术进行合作的论坛。

你的加密货币被朝鲜黑客盯上了吗？

担忧朝鲜向俄罗斯输送武器

朝鲜官媒周六报道，平壤决心近期将发射更多间谍卫星，并称太空开发是其自卫权的一部分。朝鲜还批评韩国发射自己的卫星，称这是双重标准。

沙利文反驳了朝鲜的说法称，朝鲜发射卫星涉及弹道导弹技术，违反了联合国决议。

制裁监督人员指责朝鲜利用网络攻击为其和计划和导弹计划筹集资金。联合国的一份报告指出，平壤2022年使用复杂技术盗窃的加密货币资产超越历年记录。

朝鲜则否认有关黑客攻击或其他网络攻击的指控。

韩国国家安保室室长赵太庸在与苏利文和秋叶刚男对话后表示，三方还就乌克兰和中东问题交换了意见。

沙利文称，会上三方讨论了俄罗斯和朝鲜之间日益增长的军事合作，美日韩都确信朝鲜在乌克兰战争中为俄罗斯提供了武器。

总部设在华盛顿的战略与国际问题研究中心（CSIS）周五在一份报告中指出，卫星图片分析显示，自白宫10月份称朝鲜从其边境城镇罗先的港口向俄罗斯提供了一批武器以来，该港口的活动依旧频繁。

美日韩担忧，金正恩正向俄罗斯提供在乌克兰战场上所需的弹药，以换取俄罗斯对其核武军备升级的技术援助。

沙利文周六表示，华盛顿正与首尔和东京强化防务合作并提升对朝鲜导弹试射和太空发射的应对，包括朝鲜导弹的实时信息共享。他还称，两国已同意采取新举措，以更有效地应对朝鲜试图绕国际制裁的努力。由美国主导的国际制裁旨在切断朝鲜的核武器和导弹计划资金。

韩国情报和军方官员表示，朝鲜可能从8月开始向俄罗斯运送了超过100万枚炮弹，几周后金正恩前往俄罗斯远东地区与俄罗斯总统普京举行罕见会晤，引发国际社会对潜在武器交易的担忧。莫斯科和平壤都否认了美韩的说法。

（路透社、美联社）

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 普金会在哪里？ 普京和金正恩见面的具体地点之前一直保密。本周三答案揭晓，两人并没有约在莫斯科或者符拉迪沃斯托克，而是选择在俄远东地区阿穆尔州的东方航天发射场举行会谈。这是疫情爆发后，金正恩的首次外访。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 东方航天发射场是什么地方？ 这里是俄罗斯为减少对哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场的依赖兴建的发射基地。它距离俄罗斯和中国边境不远，2016年投入使用。普京曾多次到访发射场，去年4月他曾在这里与白俄罗斯总统卢卡申科会面。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 失败的探月使命 俄罗斯上月在此地进行了一次失败的登月发射。俄罗斯航天机构表示，“月球25”登月探测器出现技术故障后已在月表坠毁。这是1976年之后，俄罗斯首次开展登月使命。图为发射升空前，俄罗斯科学家对“月球25”进行最后的组装调试。去年4月，俄乌战争爆发不久后，普京就宣布将重启"月球"探测器计划。他说："俄罗斯必须应对好太空的挑战，从而在地球上受益。"

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 为卫星而来？ 根据韩联社报道，普京和金正恩在会谈前一同散步，并共同视察了发射场的俄罗斯“联盟-2”号运载火箭发射设施等。被问及“俄罗斯是否会帮助朝鲜研发人造卫星”时，普京表示，这就是两人在此相聚的理由。他说，金正恩特别关注火箭技术，朝鲜正在努力研发其优秀项目。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 妹妹随行 金正恩的妹妹金与正也陪同哥哥访问俄罗斯。韩联社报道，朝鲜劳动党中央军事委员会副委员长李炳哲，中央军事指导部部长朴正天等军部高官也陪同出访。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 发射弹道导弹 虽然金正恩正在进行外访，但平壤还是在周三发射了两枚弹道导弹。韩联社援引统一研究院资深研究委员洪珉指出，朝鲜在最高领导人出访期间发射导弹尚属首次，这展现出朝鲜在领导人出访期间依然维持军事备战态势的信心。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 坐火车出行 金正恩是乘坐火车进入俄罗斯边境城市哈桑火车站，然后再次启程，前往东方航天发射场的。金氏王朝的领导人出行都不愿意乘坐飞机，他们认为飞机容易发生事故，容易遭到袭击。金正恩也延续了这个传统，2018年他与时任美国总统特朗普见面时，他先乘坐火车前往北京，再从北京前往河内，耗时几十个小时。图为2019年初金正恩到访北京。



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