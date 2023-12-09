美日韩将加强应对朝鲜网络威胁

美国、韩国和日本的国家安全顾问周六呼吁国际社会加大力度，制止朝鲜发展核武器和导弹、网络盗窃活动以及向俄罗斯转让武器的行为。
（德国之声中文网）美国白宫国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）、韩国国家安保室室长赵太庸、日本国家安全保障局局长秋叶刚男周六在首尔举行三方会议，同意采取新举措应对朝鲜在网络空间的威胁，包括滥用加密货币和太空发射。
在美日韩安全顾问会面的同时，平壤则警告称将部署更多间谍卫星。
苏利文表示，此次会晤是对美国总统拜登8月份主持的戴维营三边峰会上所做承诺的后续跟进。在8月的峰会上，美日韩领导人承诺深化安全和经济合作。
苏利文周六对记者表示：「我们还发起了新三边倡议，以应对朝鲜从网络犯罪、加密货币洗钱到不计后果的太空和弹道导弹试验所构成的威胁。」
秋叶刚男则指出，朝鲜的「非法网络活动」已成为最新挑战，并称这些活动是其发展核导弹的资金来源。
沙利文说，在完成戴维营商定的关键矿物和充电电池供应链预警系统的工作后，目前三国的协调努力将针对潜在的经济胁迫威胁。
今年8月，美国总统拜登在戴维营会见了韩国总统尹锡烈和日本首相岸田文雄。美日韩表示将团结一致应对中国日益增长的实力和朝鲜的核威胁，
沙利文周六还表示，华盛顿及其亚洲盟友将「继续挺身而出维护台湾海峡的和平稳定，以及东海和南海的航行自由」。
苏利文与赵太庸周六共同主持了第一届下一代关键和新兴技术对话（CET）。韩国总统办公室表示，CET是一个旨在就芯片和其他关键技术进行合作的论坛。
朝鲜官媒周六报道，平壤决心近期将发射更多间谍卫星，并称太空开发是其自卫权的一部分。朝鲜还批评韩国发射自己的卫星，称这是双重标准。
沙利文反驳了朝鲜的说法称，朝鲜发射卫星涉及弹道导弹技术，违反了联合国决议。
制裁监督人员指责朝鲜利用网络攻击为其和计划和导弹计划筹集资金。联合国的一份报告指出，平壤2022年使用复杂技术盗窃的加密货币资产超越历年记录。
朝鲜则否认有关黑客攻击或其他网络攻击的指控。
韩国国家安保室室长赵太庸在与苏利文和秋叶刚男对话后表示，三方还就乌克兰和中东问题交换了意见。
沙利文称，会上三方讨论了俄罗斯和朝鲜之间日益增长的军事合作，美日韩都确信朝鲜在乌克兰战争中为俄罗斯提供了武器。
总部设在华盛顿的战略与国际问题研究中心（CSIS）周五在一份报告中指出，卫星图片分析显示，自白宫10月份称朝鲜从其边境城镇罗先的港口向俄罗斯提供了一批武器以来，该港口的活动依旧频繁。
美日韩担忧，金正恩正向俄罗斯提供在乌克兰战场上所需的弹药，以换取俄罗斯对其核武军备升级的技术援助。
沙利文周六表示，华盛顿正与首尔和东京强化防务合作并提升对朝鲜导弹试射和太空发射的应对，包括朝鲜导弹的实时信息共享。他还称，两国已同意采取新举措，以更有效地应对朝鲜试图绕国际制裁的努力。由美国主导的国际制裁旨在切断朝鲜的核武器和导弹计划资金。
韩国情报和军方官员表示，朝鲜可能从8月开始向俄罗斯运送了超过100万枚炮弹，几周后金正恩前往俄罗斯远东地区与俄罗斯总统普京举行罕见会晤，引发国际社会对潜在武器交易的担忧。莫斯科和平壤都否认了美韩的说法。
（路透社、美联社）
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据路透社报道，具朝鲜官方背景的黑客去年秘密侵入负责制造卫星及高超音速导弹的俄罗斯机械制造工艺科学生产联合体，安装了后门程序。不久前，俄罗斯国防部长绍伊古刚刚访问了朝鲜，参加朝鲜战争70周年纪念活动。