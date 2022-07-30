美日韓澳加五國 今起夏威夷聯合軍演2週

佩洛西出訪亞洲之際，中國以多起軍演回應，令亞洲局勢氛圍詭譎。與此同時，隨著北韓頻頻試射導彈，韓國、美國、日本和澳、加5國宣布，從週一起在夏威夷展開為期2週的「太平洋龍」聯合軍事演習。
（德國之聲中文網）根據韓聯社週日（7月31日）報導，南韓軍方消息指出，美國、日本、南韓、澳大利亞和加拿大五國將於8月1日至14日在美國夏威夷附近海域實施針對朝鮮彈道導彈探測、追蹤的聯合軍事演習「太平洋龍」（Pacific Dragon）。
該演習舉行期間正值由26個國家參加的「環太平洋」軍演（RIMPAC 2022），旨在增強對朝鮮彈道導彈的靶標探測能力，共享靶標信息。報導稱，演習將以探測、追蹤、攔截靶彈的方式進行。
南韓方面將派出8艘水面艦艇、2架飛機等參演，預計會派出正參加環太軍演的「世宗大王」號宙斯盾驅逐艦參加。演習時間定於8月1至14日，將視氣象條件或環太軍演日程作出調整。
該報導指出，過往韓國海軍參加環太軍演時也曾與美日等國舉行聯合演習，只是並未對外公開。今年6月，美、日、韓3國防長會談時同意，為因應北韓頻頻發射彈道飛彈進行聯合演訓，並商定今後定期、公開舉行該演習。
「太平洋龍」軍演進行期間，正值美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）率團訪問亞洲。日本《琉球新報》週六（7月30日）報導，有9架隸屬美國國內空軍基地的KC-135空中加油機，2架艦載C-2灰狗式運輸機、1架「的黎波里號」兩棲突擊艦艦載直升機MH-60，相繼降落在日本嘉手納基地（Kadena Air Force Base），研判可能與佩洛西計畫訪問台灣，造成美中關係緊張升高有關。
此前，美國官員向CNN透露，若美國眾議院議長佩洛西訪台，美軍將可能動用戰機、軍艦及偵察裝備。根據美國國防部最新公布的照片顯示，美軍航母雷根號已離開南海，正駛往菲律賓海，距離台海更靠近一步。
美日韓等五國因應朝鮮威脅展開軍演的同日，適逢中國「八一建軍節」，有分析觀察指出，中國可能因應該節日或佩洛西訪台一事，增加軍演。中國觀察學者石宇（Isaac Stone Fish）在推特發文指出，「8月1日是解放軍日，是建軍的重要週年紀念日。一些部隊調動可能很難區分是為了慶祝活動，還是台灣的緊張局勢。」
中國解放軍近期一連舉行5場演習，其中「中國軍號」在週六（7月30日）上傳標題為〈建軍95週年中國軍隊時刻準備戰鬥〉的短影音稱：「能戰方能止戰」及「中國軍隊時刻準備戰鬥」。
同日，中國中央電視台首次公開055型飛彈驅逐艦南海實戰演練畫面，另宣布在距離台灣最近點的福建平潭島海域實施實彈射擊。
中國空軍發言人申進科週日（7月31日）則公開表示，中國「空軍多型戰機繞飛祖國寶島，錘煉提升維護國家主權和領土完整的能力」，他還說，新一代空中加油機「運油-20」已投入練兵備戰，近日並已與殲-16戰機開展海上方向空中加油訓練。
（綜合報導）
© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
美国众议院议长佩洛西办公室周日在其官网公布了此次访问亚洲的行程，没有提到台湾。她一直都以安保理由回避是否会到访台湾。与此同时，北京高调宣布运油-20入列。在南海，中国海军举行了实弹军事演习。