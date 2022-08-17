美日防長熱線 共同譴責中國軍演發射導彈

（德國之中文網）根據《NHK》報導，新任日本防衛大臣濱田靖一與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在日本時間週二（8月16日）上午進行電話會議。會後雙方發聲明強烈譴責中國在8月4日的軍事行動，並表示兩國將緊密合作，以應對該地區的任何情況。

日本防衛省聲明表示，在電話會議中，奧斯汀與濱田共同譴責中國於本月初發射的彈道導彈，而其中一些導彈落入日本專屬經濟區（EEZ）。另外，美、日雙方也承諾將合作無間，包括在部長層級，以應對日本地區的突發情勢。

美國國防部在聲明先是祝賀濱田上任，接著提到雙方確認「在一系列具體和創新的防務舉措上進行合作，以確保自由和開放的印太平洋」。

對於美日防長共同譴責，中國官方尚未做出任何回應。但同日，中國外交部指出，駐美國大使秦剛在華盛頓召開記者會，接受路透社、美聯社、彭博社等媒體訪問，回應有關中美關係與台灣問題的提問。

秦剛在記者會上提到，「美方聲稱中方在升級局勢、反應過度，以佩洛西竄訪為『藉口』打造某種新常態」。他認為整起事件，「是美方先在台灣問題上向中方發起挑釁，公然侵犯中國主權和領土完整。」

《華爾街日報》報導，秦剛將美國聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）和參議員馬基（Edward Markey）接連訪問台灣視作「侵犯中方主權」。報導指，儘管美國總統拜登已向中國國家主席習近平解釋三權分立，行政部門與立法部門的關係獨立；事後美方官員也稱國會訪問台灣是符合美方長期以來的「一個中國」政策，但仍激怒北京。

秦剛表示，北京將美國國會視為美國政府的一部分；希望美國不要再指責中方，停止升高情勢緊張的言行，並說道：「我希望佩洛西是最後一位訪問台灣的議長。」

美國第七艦隊譴責中國行徑

根據美國CNBC報導，美國第七艦隊司令、海軍中將托馬斯（Karl Thomas）週二（16日）在新加坡表示，中國發射導彈越過台灣上空「是不負責任的行為」。

報導指出，托馬斯說：「我們知道他們（中國）發射的導彈飛越了台灣的上空，我們對此提出異議是非常重要的。如果我們允許這樣的事情發生而且不提出異議的話，那麼他們的這種行為就會成為下一個軍事常態。」

托馬斯提到保持海上通道暢通是美國海軍的「首要任務」，他也不斷強調「航行自由」。而他發現，每當美國展開「航行自由行動」或盟軍飛機接近中方認為的敏感區域時，解放軍就會變得「更加咄咄逼人」。此外，他對解放軍在太平洋上空攔截美國及其盟國軍機的日益強硬舉措「表達擔憂」，聲稱這些舉動是「危險行為」，儘管「危險的空中攔截」仍屬少見。

CNBC報導指出，托馬斯堅持認為，中國對南中國海的主張需要受到「挑戰」。他說：「如果你不挑戰它，問題是它會成為規範⋯⋯人們只是接受它。然後突然間，大家可以提出主張，比如聲稱整個南海都是他們的領海。」

中國駐新加坡大使館沒有立即回應CNBC的評論請求。

（綜合報導）

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