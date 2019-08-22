美日贸易达基本共识 玉米过量分歧待解决

（德国之声中文网）如果美日顺利达成贸易协议，双方的贸易争端可望因此得到缓解。 美国贸易谈判代表莱特希泽 (Robert Lighthizer) 表示，这项贸易协议囊括了农业、产业关税以及电子贸易等。 双方的汽车关税则维持原状。

特朗普表示，日本同意向美国购买大量玉米，应能帮助受到中美贸易战影响的农夫。然而，安倍晋三则提到日本可能向美国购买玉米，并强调此交易细节会由私营部门处理。 美国总统自上任后便不断取消与其他国家原有的贸易协议，并试图签署新的贸易协议。

特朗普周日 (8月25日) 在与G7峰会与安倍晋三的联合记者会中，公开赞扬与日本新簽訂的贸易协议。 他说:「这是一笔很大的交易，而我们与日本已取得基本共识。 这项贸易协议会带来数十亿的收入，对美国农夫来说是一大进帐。 」

安倍则说双方仍有许多細節要談，但他对于美日两国在下个月联合国大会开始前完成谈判表示乐观。 安倍说:「我们仍需要完成部分贸易协议的文字与内容，但我们希望确保我们的团队能加速完成剩余的工作， 让我们在九月底联合国大会时，能顺利签署贸易协议。 」

美国贸易谈判代表莱特希泽 (Robert Lighthizer) 表示日本每年进口价值140亿美元的美国农产品，而新的协议则承诺将市场开放给价值70亿美元的农产品。 美国的牛肉、猪肉、穀物、乳制品、酒及乙醇制品都将因此受惠。 他说:「新的协议将大幅减少关税与非关税壁垒。 」

美国国家猪肉制造商委员会发布声明表示祝賀。 该委员会主席赫灵 (David Herring) 透过声明说:「我们希望美日两国能尽快履行此协议，因为美国猪肉的国际竞争者目前擁有的待遇更好，美国猪肉的市占率因此被瓜分。 」

特朗普似乎对于美日的新贸易协议能解决美国农夫玉米过剩的问题感到格外满意，但他看起來不太認同安倍晋三說接下來細節交給私營企業的说法。特朗普强调日本的私营部门一向都听從日本政府的建议。

相對的，安倍晋三雖然说害虫影响了日本的某些农产品，也因此迫使日本得进口特定产品，但他也不想要表現得像是日本已經完全同意协助美国解决玉米过剩的问题。他说:「日本必须履行一些紧急支持措施来协助日本私营部门开始进口美国玉米，所以我认为美日双方确实有可能透过合作来解决这个议题。 」

由于不少美国农业重镇都不是特朗普的鐵票區，很可能會隨著特朗普的政策改變他們的支持度，外界分析特朗普为了2020竞选连任铺路，十分积极的希望能帮助被中美贸易战影响生計的美国农夫。

杨威廉/罗法 (路透社/法新社)