 美日菲峰會前夕 南海主權爭端成焦點 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.04.2024

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政治

美日菲峰會前夕 南海主權爭端成焦點

美國總統拜登本週將在白宮舉行一系列領袖峰會。除了10日與日相岸田文雄會晤外，11日也將首度舉行美日菲三邊峰會。與此同時，美軍司令也批評中國在南海的行動是試圖以武力取得領土空間，破壞區域穩定。

圖為今年3月，菲律賓海警船在南海第二托馬斯礁（中國稱仁愛礁）附近，發現中國海警船逼近菲國補給船。（資料照）

圖為今年3月，菲律賓海警船在南海第二托馬斯礁（中國稱仁愛礁）附近，發現中國海警船逼近菲國補給船。（資料照）

（德國之聲中文網）美國國安顧問沙利文（Jake Sullivan）週二（4月9日）在白宮例行記者會表示，未來美國及其盟友將在南海展開更多的聯合海軍巡邏。上週日（7日），美日澳菲四國才剛在南海舉辦了聯合海上巡邏；同一天，中國解放軍南部戰區也在南海「組織聯合海空戰巡」，被認為是抗衡美日澳菲演習。

隨著中國在印太地區持續擴張影響力，美國積極加強與盟友的關係。沙利文指出，現階段也在討論把日本納入美英澳同盟（AUKUS）的「第二支柱」（Pillar II），亦即涉及人工智慧、極音速等先進科技研發，但不涉及核潛艦技術。

美國國防部週一（8日）已宣布此計劃；不過，澳洲隔天淡化了相關報導，強調AUKUS與日本的合作將以個別項目為基礎。中國外交部發言人毛寧則表示，「反對製造陣營對抗，反對加大核擴散風險」，並呼籲日本反省「軍國主義的侵略歷史」。

沙利文8日接受日本放送協會（NHK）獨家專訪，再度強調美日擴大合作，有助於促進印太區域的「自由、開放、安全與繁榮」。談到台灣，他重申美國的「一個中國」政策、反對任何一方片面改變現狀，「若美國、台灣與中國等各方，能夠繼續堅持過去多年來所堅持的這些東西，我們就能維持海峽兩岸和平穩定」。

被問及台灣面對中美兩大超級強權的局勢，有多大可能性發生「突發事件」，沙利文說：「我們採取的方針跟過去總統的兩黨方針一致，也就是要確保這種突發狀況永遠不會發生。」

美日菲憂印太局勢

本週四（11日），美日菲三國史上首場領袖峰會將在華府登場，週三（10日）會先舉辦美日峰會。日本首相岸田文雄9日已抵達美國，他先是參訪了美軍公墓，並出席美國商會的活動，接著到白宮，與美國總統拜登握手合影。

美國總統拜登夫婦與日相岸田文雄夫婦4月9日在白宮合影。這是自2015年前日相安倍晉三訪美國事訪問以來，首次再有日本首相赴美國事訪問。

美國總統拜登夫婦與日相岸田文雄夫婦4月9日在白宮合影。這是自2015年前日相安倍晉三訪美國事訪問以來，首次再有日本首相赴美國事訪問。

訪美前夕，岸田接受了美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）等媒體訪問。岸田表示：「我們有的鄰國在研發彈道飛彈和核武器，有的鄰國則在用不透明的方式提升防衛能力。此外，在東海和南海，都有人企圖用武力片面改變現狀。」這番言論被認為是暗指中國。

岸田說，當前的地緣政治局勢把世界推向「歷史轉折點」，迫使日本改變安全政策，除了加強防衛能力，也更積極推動與美國及其他「理念相近」國家的國防產業合作

菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）10日也表示，美日菲三國將針對南海的安全與航行自由，在峰會上宣布相關協議。

小馬科斯指出，菲律賓已用盡各種管道，嘗試與中國領導階層溝通，希望降低南海緊張局勢。他也盼能透過美日澳菲的聯合海上合作，減少跟中國之間的海上意外可能性。此前，他曾公開呼籲中國展開對話，以避免先前的南海「撞船」、發射水炮等狀況再度發生。

水炮、撞船 中菲在南海冲突再起

美國印太司令部司令阿奎利諾（John Aquilino）9日參加澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）活動時，也再度對南海議題表達憂慮。

「我非常非常擔心目前的局勢走向。」阿奎利諾認為，中國在南海的行徑顯示其試圖以武力取得領土空間，破壞區域穩定。

此前，中國與菲律賓多次在南海的第二托馬斯島礁（中國稱仁愛礁）附近發生衝突。儘管中菲兩國曾於1月表示「同意妥善管控海上矛盾分歧」，但預料南海爭議仍將是美日菲峰會主軸。

  • 中国目前是菲律宾最重要的贸易伙伴，但因两国在南海主权问题上的巨大争议，也被菲律宾视为一大威胁。2023年，中菲两国海警船多次在争议岛礁水域发生冲突、碰撞，北京和马尼拉相互指责对方危险挑衅、违反国际法。

    难做好邻居的中国与菲律宾

    麻烦不断的邻居

    中国目前是菲律宾最重要的贸易伙伴，但因两国在南海主权问题上的巨大争议，也被菲律宾视为一大威胁。2023年，中菲两国海警船多次在争议岛礁水域发生冲突、碰撞，北京和马尼拉相互指责对方危险挑衅、违反国际法。

  • 2016年7月，设在荷兰海牙的常设仲裁法院（PCA，内景图）宣布对菲律宾南海仲裁案的裁决，全面否定了中国长期坚持的“九段线”内对南海海域和岛礁拥有的历史权利，也几乎全面认同了菲律宾方面提出的一应诉求。裁决招致中国方面严词反驳。中国称仲裁结果是“非法、无效”的，并表示“不接受”、“不承认”。

    难做好邻居的中国与菲律宾

    南海仲裁

    2016年7月，设在荷兰海牙的常设仲裁法院（PCA，内景图）宣布对菲律宾南海仲裁案的裁决，全面否定了中国长期坚持的“九段线”内对南海海域和岛礁拥有的历史权利，也几乎全面认同了菲律宾方面提出的一应诉求。裁决招致中国方面严词反驳。中国称仲裁结果是“非法、无效”的，并表示“不接受”、“不承认”。

  • 2016年上任的菲律宾总统杜特尔特认为，北京从未参与这一菲前任政府提请的仲裁，因此这是一份对中国没有约束力的文件，并说「其实根本没有仲裁」。杜特尔特在执政期间搁置了菲中在南海问题上的主权争议，以此换取中国的投资和贸易。

    难做好邻居的中国与菲律宾

    杜特尔特：一纸空文

    2016年上任的菲律宾总统杜特尔特认为，北京从未参与这一菲前任政府提请的仲裁，因此这是一份对中国没有约束力的文件，并说「其实根本没有仲裁」。杜特尔特在执政期间搁置了菲中在南海问题上的主权争议，以此换取中国的投资和贸易。

  • 普遍评价认为，杜特尔特上任后采取接近中国、疏远美国的路线。菲律宾减少了同美国的联合演习等军事合作，同时寻求中国的投资，包括用于发展该国的基础设施建设。不过《纽约时报》引用的数据显示，在杜特尔特任总统期间，中国只兑现了其承诺在菲律宾投资240亿美元中的3%。

    难做好邻居的中国与菲律宾

    亲中疏美

    普遍评价认为，杜特尔特上任后采取接近中国、疏远美国的路线。菲律宾减少了同美国的联合演习等军事合作，同时寻求中国的投资，包括用于发展该国的基础设施建设。不过《纽约时报》引用的数据显示，在杜特尔特任总统期间，中国只兑现了其承诺在菲律宾投资240亿美元中的3%。

  • 2022年5月当选菲律宾总统的小马科斯改变了前任的对外政策，重新加强与美国的联盟和防务合作，包括重启美菲在南中国海的联合巡航，并重提维护南海仲裁和菲律宾的主权，坚称“不会允许我们的海洋权利受到一毫米的践踏”。 菲律宾开始高调谴责北京入侵马尼拉的200海里专属经济区，驱赶菲律宾渔民。

    难做好邻居的中国与菲律宾

    外交转向

    2022年5月当选菲律宾总统的小马科斯改变了前任的对外政策，重新加强与美国的联盟和防务合作，包括重启美菲在南中国海的联合巡航，并重提维护南海仲裁和菲律宾的主权，坚称“不会允许我们的海洋权利受到一毫米的践踏”。 菲律宾开始高调谴责北京入侵马尼拉的200海里专属经济区，驱赶菲律宾渔民。

  • 2023年元旦过后，小马科斯访问北京，受到中国领导人习近平的隆重接待。双方强调了中菲睦邻友好关系，以及以友好协商方式处理“海上问题”的愿望。之前在2022年7月，小马科斯对到访的中国外长王毅表示，对马尼拉和北京之间的“交流”持开放态度，“西菲律宾海并不是我们的关系中唯一的一个方面。”

    难做好邻居的中国与菲律宾

    两国关系“并非只有南海”

    2023年元旦过后，小马科斯访问北京，受到中国领导人习近平的隆重接待。双方强调了中菲睦邻友好关系，以及以友好协商方式处理“海上问题”的愿望。之前在2022年7月，小马科斯对到访的中国外长王毅表示，对马尼拉和北京之间的“交流”持开放态度，“西菲律宾海并不是我们的关系中唯一的一个方面。”

  • 2023年2月，美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，美国军队获准进入菲律宾另外四个军事基地。这意味着美军将扩大在菲律宾的部署，尤其是针对中国在南海和台海的军事存在。此举激怒了北京。中国外交部指责美国是在加剧地区局势紧张，危害地区和平稳定，并称“地区国家应当对此保持警惕，避免被美裹挟利用”。

    难做好邻居的中国与菲律宾

    增加美军进驻基地

    2023年2月，美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，美国军队获准进入菲律宾另外四个军事基地。这意味着美军将扩大在菲律宾的部署，尤其是针对中国在南海和台海的军事存在。此举激怒了北京。中国外交部指责美国是在加剧地区局势紧张，危害地区和平稳定，并称“地区国家应当对此保持警惕，避免被美裹挟利用”。

  • 菲律宾称为阿云津礁、中国称仁爱礁的一处环礁成为中菲领海争端的聚焦点。1999年，菲律宾将一艘旧军舰“马德雷山”号搁浅在该处，并派人驻守。中方一直要求菲律宾将船拖走，并一再阻挠运送补给的船只。

    难做好邻居的中国与菲律宾

    “马德雷山”号

    菲律宾称为阿云津礁、中国称仁爱礁的一处环礁成为中菲领海争端的聚焦点。1999年，菲律宾将一艘旧军舰“马德雷山”号搁浅在该处，并派人驻守。中方一直要求菲律宾将船拖走，并一再阻挠运送补给的船只。

  • 2023年下半年，菲律宾多次指责中国海警船阻拦菲补给船接近环礁。10月和12月发生两次船只碰撞事件，菲律宾方面指责中国海警用水炮攻击菲船只。2023年2月，中国海警还向一艘菲律宾船只使用“军用级别的激光”，导致菲律宾船员短暂失明。

    难做好邻居的中国与菲律宾

    水炮、激光——危险动作频频

    2023年下半年，菲律宾多次指责中国海警船阻拦菲补给船接近环礁。10月和12月发生两次船只碰撞事件，菲律宾方面指责中国海警用水炮攻击菲船只。2023年2月，中国海警还向一艘菲律宾船只使用“军用级别的激光”，导致菲律宾船员短暂失明。


（綜合報導）

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