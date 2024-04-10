美日菲峰會前夕 南海主權爭端成焦點

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美國總統拜登本週將在白宮舉行一系列領袖峰會。除了10日與日相岸田文雄會晤外，11日也將首度舉行美日菲三邊峰會。與此同時，美軍司令也批評中國在南海的行動是試圖以武力取得領土空間，破壞區域穩定。
（德國之聲中文網）美國國安顧問沙利文（Jake Sullivan）週二（4月9日）在白宮例行記者會表示，未來美國及其盟友將在南海展開更多的聯合海軍巡邏。上週日（7日），美日澳菲四國才剛在南海舉辦了聯合海上巡邏；同一天，中國解放軍南部戰區也在南海「組織聯合海空戰巡」，被認為是抗衡美日澳菲演習。
隨著中國在印太地區持續擴張影響力，美國積極加強與盟友的關係。沙利文指出，現階段也在討論把日本納入美英澳同盟（AUKUS）的「第二支柱」（Pillar II），亦即涉及人工智慧、極音速等先進科技研發，但不涉及核潛艦技術。
美國國防部週一（8日）已宣布此計劃；不過，澳洲隔天淡化了相關報導，強調AUKUS與日本的合作將以個別項目為基礎。中國外交部發言人毛寧則表示，「反對製造陣營對抗，反對加大核擴散風險」，並呼籲日本反省「軍國主義的侵略歷史」。
沙利文8日接受日本放送協會（NHK）獨家專訪，再度強調美日擴大合作，有助於促進印太區域的「自由、開放、安全與繁榮」。談到台灣，他重申美國的「一個中國」政策、反對任何一方片面改變現狀，「若美國、台灣與中國等各方，能夠繼續堅持過去多年來所堅持的這些東西，我們就能維持海峽兩岸和平穩定」。
被問及台灣面對中美兩大超級強權的局勢，有多大可能性發生「突發事件」，沙利文說：「我們採取的方針跟過去總統的兩黨方針一致，也就是要確保這種突發狀況永遠不會發生。」
本週四（11日），美日菲三國史上首場領袖峰會將在華府登場，週三（10日）會先舉辦美日峰會。日本首相岸田文雄9日已抵達美國，他先是參訪了美軍公墓，並出席美國商會的活動，接著到白宮，與美國總統拜登握手合影。
訪美前夕，岸田接受了美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）等媒體訪問。岸田表示：「我們有的鄰國在研發彈道飛彈和核武器，有的鄰國則在用不透明的方式提升防衛能力。此外，在東海和南海，都有人企圖用武力片面改變現狀。」這番言論被認為是暗指中國。
岸田說，當前的地緣政治局勢把世界推向「歷史轉折點」，迫使日本改變安全政策，除了加強防衛能力，也更積極推動與美國及其他「理念相近」國家的國防產業合作。
菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）10日也表示，美日菲三國將針對南海的安全與航行自由，在峰會上宣布相關協議。
小馬科斯指出，菲律賓已用盡各種管道，嘗試與中國領導階層溝通，希望降低南海緊張局勢。他也盼能透過美日澳菲的聯合海上合作，減少跟中國之間的海上意外可能性。此前，他曾公開呼籲中國展開對話，以避免先前的南海「撞船」、發射水炮等狀況再度發生。
美國印太司令部司令阿奎利諾（John Aquilino）9日參加澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）活動時，也再度對南海議題表達憂慮。
「我非常非常擔心目前的局勢走向。」阿奎利諾認為，中國在南海的行徑顯示其試圖以武力取得領土空間，破壞區域穩定。
此前，中國與菲律賓多次在南海的第二托馬斯島礁（中國稱仁愛礁）附近發生衝突。儘管中菲兩國曾於1月表示「同意妥善管控海上矛盾分歧」，但預料南海爭議仍將是美日菲峰會主軸。
（綜合報導）
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