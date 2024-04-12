美日菲對華釋訊號 深化經濟安全關係抗衡北京

（德國之聲中文網）美日菲三邊峰會週四（4月11日）登場，三國領導人除了指出北京在印太地區的軍事行動威脅區域穩定外，也提及三方未來將在半導體、乾淨能源供應鏈等多方面合作，並宣布成立「呂宋經濟走廊」（Luzon Economic Corridor）計畫。

美國總統拜登在會談開始前表示，美方對日本及菲律賓的防禦承諾「堅如鐵甲」，「正如我之前所說，在南海對菲律賓飛機、船隻或武裝部隊的任何攻擊都將觸發我們的共同防禦條約。」

小馬科斯說，「今天的高峰會是一個定義我們想要的未來，還有計畫如何共同達成它的機會」，並稱美日菲三國共享「堅定不移支持基於規則的國際秩序」的承諾。岸田文雄亦表示，盟友及志同道合國家間「多層次的合作至關重要」，形容該場美日菲峰會將創造歷史。

根據白宮發布的三方共同聲明，拜登在會中重申對日菲的堅定承諾，三方領導人對中國在南海的「危險和侵略行為」以及擴建島礁的軍事化及非法海事主張表示嚴重關切，「我們重申對中國一再阻礙菲律賓船隻行使公海航行自由，以及中斷仁愛礁（菲律賓稱：第二托馬斯礁）補給線的嚴重關切，這些行為構成了危險和破壞穩定的行為。」

建立三方海上對話

聯合聲明指出，美國和日本持續支持菲律賓海岸警衛隊強化能力，繼日本近期向菲律賓提供了12艘海岸警衛隊船隻後，接下來預計將再新增5艘。

另外，美日菲也欲建立三邊海上對話，加強協調和集體因應能力以促進海上合作。聲明表示：「我們支持菲律賓和日本漁民追求傳統生計的能力。為了建立區域能力並應對跨國犯罪、非法、未通報和無管制的捕撈，以及其他海上挑戰構成的威脅，日本、菲律賓和美國計劃擴大努力，向夥伴國家提供海上執法培訓和支持在該區域。」

聲明中也提及，「強烈反對」中國在東海透過武力或脅迫單方面改變現狀的任何企圖，並指「台海和平穩定是全球安全與繁榮不可或缺的重要因素」，重申三方在台灣問題上的基本立場並未改變，呼籲和平解決兩岸問題。

對此，台灣外交部12日回應：「對於美日菲三國領導人首度一致表達對維持台海和平穩定的堅定立場，外交部表示高度肯定與歡迎。」稱北京的軍事恫嚇及「灰色地帶」脅迫行徑，已引發國際社會高度關切，並指「台海和平穩定的重要性已是國際間的高度共識。」

除了安全方面的合作外，小馬科斯也對美國及日本企業在菲律賓的投資表達歡迎。

值得注意的是，三方宣布將於印太地區建立「呂宋經濟走廊」，打造全球基礎設施及投資走廊夥伴關係，將促進菲律賓蘇比克灣（Subic Bay）、克拉克（Clark）、馬尼拉（Manila）、八打雁省（Batangas）之間的通聯網絡。

此前，中國及菲律賓因南海爭議水域衝突引發外交齟齬，雙方在菲律賓前總統杜特蒂任期內啟動的3項鐵路建設項目融資計畫協商陷入僵局。菲律賓官員當時透露，相關計畫的實際建設遲遲未開始，因為中方不願意同意馬尼拉政府提出的貸款條件，最終菲律賓在去年11月宣布放棄。

岸田文雄11日前往美國國會發表演說

岸田國會演說

除了三方峰會外，岸田文雄也前往美國國會，成為繼2015年安倍晉三後，第二位於美國國會發表演說的日本首相。

岸田向美國議員表示：「我發現一些美國人對你們在世界上的角色產生了懷疑」，呼籲美方克服該國在全球領導角色的「自我懷疑」，並說日本決心採取更多行動與美國分擔責任。

「美國幾世代努力建立起的國際秩序正面臨新的挑戰，這些挑戰來自那些價值觀和原則與我們截然不同的國家。」

他表示，雖然他理解「作為一個幾乎以一己之力維護國際秩序的國家所肩負的期待有多沈重」，但他認為美國在世界上的領導地位是「不可或缺的」。

岸田指，中國在南海的行動「帶來了前所未有的、最大的安全挑戰」，「不僅對日本的和平與安全，也對整個國際社會的和平與穩定構成挑戰」。

中國外交部11日在例行記者會上回應美日菲峰會，「中國在東海和南海的活動完全符合國際法 ……釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中國固有領土，中方將堅決應對侵害中國主權的不法行為。」

外交部發言人毛寧表示，「中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中方願繼續透過對話協商與相關當事人妥善處理涉海問題，共同維護南海和平穩定。 」

（綜合報導）

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