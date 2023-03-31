美日荷協議限制芯片出口？中國要求澄清

（德國之聲中文網）隨著各國加強對中國的出口管制，中國週一（4月3日）向世界貿易組織（WTO）提出關切，要求美國、日本和荷蘭澄清是否存在芯片出口限制協議，並認為這違背了WTO公開透明的原則，並呼籲WTO加強監督這些措施。

中國官媒央視報導，4月3日至4日，WTO貨物貿易理事會舉行會議，中國代表在此次會議上，對「美國、日本和荷蘭之間關於晶片出口限制的協議」提出關切。

中國代表在會議上指出，相關成員可能清楚地意識到該協議違反了世貿組織的規則，因此故意對該協議的內容保持低調。

中國認為該協議違背了世貿組織的公開透明原則，破壞了世貿組織規則的權威性和有效性，要求美國、日本和荷蘭向世貿組織通報該協議和後續措施，並呼籲世貿組織加強對這些措施的監督。

日本上週曾表示，將限制23種半導體製造設備的出口，但並未將中國列為目標，路透社稱此舉與華盛頓去年10月宣布的限制措施一致。

中國商務部周二（4日）表示，中方對日本限制芯片製造設備的出口表示嚴重關切，並呼籲日方糾正錯誤做法。 中國還指責美國是科技霸權，並敦促荷蘭不要效仿美國。

中方反制美國

此外，中國似乎也對美國的出口管制展開反制措施。中國互聯網訊息辦公室（簡稱網信辦）上週宣佈，將對美國的內存晶片製造商美光科技（Micron）展開調查。

中國外交部週一（3日）做出最新表態，稱這一決定是為「維護國家安全」而採取的「正常監管措施」。

中國外交部發言人毛寧3日在例行記者會上說：「中國有關單位依據法律法規，對影響或者可能影響國家安全的網絡產品進行網絡安全審查，是為了維護國家安全而採取的正常監管措施。無論是中國企業，還是在華經營的外國企業，都必須遵守中國的法律法規，不能危害中國國家安全。」

據彭博社報導，在中國外交部表態的同日（4月3日），美光科技發表聲明表示，在接受中國網絡安全審查之際，該公司在中國的業務運營包括出貨方面都正常。

G7未理會中國抗議

路透社週三（5日）報導，七國集團（G7）周二（4日）通過電話舉行了今年的第一次會議，討論出口管制和經濟安全議題。

G7在會後發表的一份聲明稱，「我們重申，出口管制是一項基本的政策工具，可以應對軍事應用，以及威脅全球、地區和國家安全的其他活動至關重要的技術轉移所帶來的挑戰」。

幾天前，G7成員國中的日本表示，將限制某些半導體製造設備的出口，其貿易管制旨在減緩中國技術和軍事進步，並與美國芯片製造技術限制相結合。

法新社指出，日本此舉是在荷蘭上個月實施類似限制措施之後採取的，當時美國向其盟國施壓，要求其限制中國獲得該技術。其中，美國和日本是G7成員國，但荷蘭不是。

G7表示，他們將進一步擴大與非G7合作夥伴的聯繫，以增強供應鏈的彈性，並對經濟脅迫「干擾另一個政府的合法選擇」表示擔憂。G7雖然沒有點名具體國家，一般認為這指涉的對象就是中國。

今年5月於日本廣島舉行的G7領袖峰會之後，G7各國的貿易部長將於10月在日本大阪舉行面對面的部長級會議。

（綜合報導）

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