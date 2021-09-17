 美日澳印聚首白宫 四方对话剑指中国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.09.2021

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时政风云

美日澳印聚首白宫 四方对话剑指中国

本次“四方安全对话”峰会的正式议题是“科研合作与交流”，但实际上，美国总统、日本首相、印度总理、澳大利亚总理9月24日在白宫的会晤，主要还是谈论如何抗衡中国。

美国总统拜登、日本首相菅义伟、印度总理莫迪和澳大利亚总理莫里森9月24日在白宫会晤

美国总统拜登、日本首相菅义伟、印度总理莫迪和澳大利亚总理莫里森9月24日在白宫会晤

(德国之声中文网) 这场峰会的气氛多少有些怪诞：大家都知道真正的议题是中国，但是与会各方却都避免对中国"点名"。东道主美国总统拜登面对到访的其他三国领导人，高调谈论四国共同项目所取得的成果："我们四个民主国家拥有丰富的合作经验，能够共同应对挑战。"

"四方安全对话"(Quad)此次在华盛顿的峰会，旨在对外界释放一个信号：在对抗专制国家的斗争中，华盛顿寄希望于外交手段。澳大利亚总理莫里森(Scott Morrison)说："我们是四个民主国家，相信一个重视自由的国际秩序。我们还相信一个自由开放的印太地区，只有这样才能实现该地区的强大、稳定和繁荣。"

日本首相菅义伟在峰会后对媒体表示，四国今后将每年举行一次峰会。

根据美国的构想，"四方安全对话"应当构成抗衡中国"一带一路"的同盟。四国在会晤中谈及了不少交流和投资项目，还谈及了半导体供应链、摆脱对中国5G技术的依赖等问题。

此外，印度总理莫迪在会议上宣布，今年10月底前将批准800万剂新冠疫苗出口。四国达成了共识：主要依靠印度的产能力争在2022年底前制造10亿剂新冠疫苗，优先供应亚洲地区。

Quad此次在华盛顿的峰会谈及了不少交流和投资项目，还提到了半导体供应链、摆脱对中国5G技术的依赖等问题

Quad此次在华盛顿的峰会谈及了不少交流和投资项目，还提到了半导体供应链、摆脱对中国5G技术的依赖等问题

印度和澳大利亚也利用此次白宫会晤的机会，达成了一项双边协议：两国将在氢能源技术开发、廉价太阳能等方面展开合作，推动印度的能源转型。

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美国新任总统拜登希望通过“四方安全对话”压制北京政府，但政论家邓聿文认为，日本、澳大利亚和印度都因为各种原因不敢完全倒向美国。而华盛顿要在亚洲打造“抗中联盟”更是难上加难。

美英澳三国打造的新印太联盟（AUKUS）刚刚签署协定，就引起了传统盟友法国的强烈不满。在抗衡中国的问题上，西方总是难以步调一致。

根据路透社的计算，北京承诺通过出口和捐赠，为亚洲、非洲、欧洲和拉丁美洲提供至少4.63亿剂国产新冠疫苗。其他国家如何应对中国疫苗外交?

美国国务卿布林肯和印度外交部长苏杰生周三承诺扩大多边安全伙伴关系，并深化两国连结，双方对中国的崛起都表达担忧。

美国方面还在峰会上表示，将为四国留学生设立一个奖学金项目，资助他们前往理工科领域的顶尖高校深造。奖学金将主要由私营企业出资赞助。

Quad"不是印太新北约"

尽管美澳日印四国定期会举行海上联合军演，但是"四方安全对话"并非北约那样的军事同盟组织。白宫发言人普萨基(Jen Psaki)特别强调了"四方安全对话"和北约的不同："这并非安全问题的会晤，而是聚焦新冠疫情、气候变化、新科技、基础设施。"

澳大利亚前总理陆克文(Kevin Rudd)也在接受最新一期德国《明镜周刊》采访时指出，"四方安全对话"无法和北约相提并论，"我不认为该组织会在可以预见的未来演变成北约那样的结构。但是，北京依然严肃看待'四方安全对话'，因为它会成为酝酿跨地区对华战略的工具。"

美国政府一名高官此前也曾承认，本次在白宫举行的峰会会谈及"太平洋地区的非法捕鱼以及主权归属问题"。这明显是在影射中国。

会议闭幕声明强调，四国今后将更为紧密地合作，在印太地区扩大影响力。同时，声明也特别提到，东道主拜登总统和其他三名到访的国家领导人认可东盟的中心角色。德广联对此分析指出，美国显然是吸取了澳洲潜艇订单事件的教训，想要通过这样的表态来避免得罪东南亚其他盟友。

(路透社、德新社、德广联、明镜周刊等)

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客座评论：如果美国真想在东南亚赢得民心

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