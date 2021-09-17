美日澳印聚首白宫 四方对话剑指中国

(德国之声中文网) 这场峰会的气氛多少有些怪诞：大家都知道真正的议题是中国，但是与会各方却都避免对中国"点名"。东道主美国总统拜登面对到访的其他三国领导人，高调谈论四国共同项目所取得的成果："我们四个民主国家拥有丰富的合作经验，能够共同应对挑战。"

"四方安全对话"(Quad)此次在华盛顿的峰会，旨在对外界释放一个信号：在对抗专制国家的斗争中，华盛顿寄希望于外交手段。澳大利亚总理莫里森(Scott Morrison)说："我们是四个民主国家，相信一个重视自由的国际秩序。我们还相信一个自由开放的印太地区，只有这样才能实现该地区的强大、稳定和繁荣。"

日本首相菅义伟在峰会后对媒体表示，四国今后将每年举行一次峰会。

根据美国的构想，"四方安全对话"应当构成抗衡中国"一带一路"的同盟。四国在会晤中谈及了不少交流和投资项目，还谈及了半导体供应链、摆脱对中国5G技术的依赖等问题。

此外，印度总理莫迪在会议上宣布，今年10月底前将批准800万剂新冠疫苗出口。四国达成了共识：主要依靠印度的产能力争在2022年底前制造10亿剂新冠疫苗，优先供应亚洲地区。

印度和澳大利亚也利用此次白宫会晤的机会，达成了一项双边协议：两国将在氢能源技术开发、廉价太阳能等方面展开合作，推动印度的能源转型。

美国方面还在峰会上表示，将为四国留学生设立一个奖学金项目，资助他们前往理工科领域的顶尖高校深造。奖学金将主要由私营企业出资赞助。

Quad"不是印太新北约"

尽管美澳日印四国定期会举行海上联合军演，但是"四方安全对话"并非北约那样的军事同盟组织。白宫发言人普萨基(Jen Psaki)特别强调了"四方安全对话"和北约的不同："这并非安全问题的会晤，而是聚焦新冠疫情、气候变化、新科技、基础设施。"

澳大利亚前总理陆克文(Kevin Rudd)也在接受最新一期德国《明镜周刊》采访时指出，"四方安全对话"无法和北约相提并论，"我不认为该组织会在可以预见的未来演变成北约那样的结构。但是，北京依然严肃看待'四方安全对话'，因为它会成为酝酿跨地区对华战略的工具。"

美国政府一名高官此前也曾承认，本次在白宫举行的峰会会谈及"太平洋地区的非法捕鱼以及主权归属问题"。这明显是在影射中国。

会议闭幕声明强调，四国今后将更为紧密地合作，在印太地区扩大影响力。同时，声明也特别提到，东道主拜登总统和其他三名到访的国家领导人认可东盟的中心角色。德广联对此分析指出，美国显然是吸取了澳洲潜艇订单事件的教训，想要通过这样的表态来避免得罪东南亚其他盟友。

(路透社、德新社、德广联、明镜周刊等)

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