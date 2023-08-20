美日澳三国海军将举行南海联合演练

（德国之声中文网）菲律宾安全官员表示，下周美国、日本以及澳大利亚三国海军将在菲律宾西侧的南中国海海域举行联合训练，以宣示他们捍卫该海域国际法秩序的决心。

今年8月5日，这一海域内发生了中国海警船用强力水炮袭击菲律宾船只的事件。一段时间以来，这一海域的主权争议已经发展成战争隐患，并使中美两国之间的紧张关系进一步升级。

两名菲律宾安全官员对美联社表示，日美澳三国均将派遣大型舰只参加联合演练。演练结束后，参加演习的将领们还将前往马尼拉同菲律宾军界代表举行会谈。

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日本共同社报道称，日本海上自卫队将派遣力争事实上航母化的护卫舰"出云"号，澳大利亚则是两栖攻击舰"堪培拉"号。美国预计会派两栖攻击舰"美利坚"号。各方将表明确保在南海"航行自由"的意志。"出云"号计划25日抵达马尼拉港，"堪培拉"号、"美利坚"号预计也将在此前后入港。演习将发出"强有力的讯息"。

日美澳在南海或将实施舰载机相互从甲板起降的训练。菲律宾此次暂不参加训练。据称理由是其他舰船的舰载机太大，该国军舰甲板无法接纳。

两名要求匿名的菲律宾安全官员对美联社表示，此次三国军演已经策划数月之久，虽然菲律宾海军本次将不参加军演，但并不排除未来参加此类演习的可能性。

本月初，中菲海上冲突发生后，美国、日本以及澳大利亚等国均在第一时间对菲律宾表示支持，并对中国在该海域的作为表示忧虑。

菲律宾官员表示，八月五日，六艘中国海警船及两艘民兵船只阻挡两艘向南海阿云津礁（中国称仁爱礁）运送补给物资的菲律宾船只，其中一艘菲律宾海军雇用的民用补给船遭到中国海警船的强力水炮袭击。

中方则表示，为了避免事态激化，在多次警告无效后，中方的确使用了水炮，但"现场操作专业而克制，无可指责" 。中国方面还表示，"今后也会采取必要措施，捍卫主权。"

菲律宾军方周六则在一份声明中称，菲律宾将会再次尝试向阿云津礁运送补给物资，"以显示我们反对胁迫的决心。"

中菲海上冲突事件发生后，华盛顿再次发出警告称，菲律宾是美国的长期盟友，如果菲律宾公共船只和军队遭到武装袭击，美国有捍卫菲律宾的义务。

(美联社，共同社）

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