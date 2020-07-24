美日政界敦促限制TikTok

（德国之声中文网）本周二（7月28日），美国共和党一些资深参议员加大对中资拥有的流行视频应用TikTok的压力，要求特朗普政府评估它可能干扰美国大选的风险。

在周二发出的这封信函中，鲁比奥(Marco Rubio)、科顿(Tom Cotton)以及其他议员引述消息指称TikTok对敏感内容进行审查，其中包括一个批评中国压制维吾尔人的视频，以及据称中国试图操纵社交媒体上的政治讨论。

在这封寄发给美国国家情报总监、国土安全部代理部长以及联邦调查局(FBI)局长的信函中，议员们说，"我们非常担心（中共）可能利用对TikTok的控制来扭曲或操纵（政治）交流，在美国人中间挑拨离间，如其所愿获取政治回报。"

联名致信的还有美国共和党议员克鲁兹（Ted Cruz）、提利斯（Ernst Thom Tilis）、克拉默（Kevin Cramer）和斯科特（Rick Scott）。他们要求政府官员确定中共是否能通过这个属于北京字节跳动公司的流行应用放大某些政治观点，并且操控它来制造影响。议员们问："如果有证据表明中共通过TikTok干预选举，字节跳动公司是否能依据有关选举的法律受到制裁？"

TikTok回应

TikTok公司发言人说，虽然TikTok不是政治新闻的"必看"媒体，但也"积极投资保护我们的应用"，并借鉴上次大选中同行的经验，" TikTok已经制定了严格的政策制止虚假信息，而且我们不接受政治广告。"该发言人补充说，内容和审核政策由位于加州的团队负责，不受"任何外国政府的影响"。

中国外交部发言人汪文斌周三在例行记者会上回应称，中方对美国大选不感兴趣，无意也不会干预美国大选。至于Tiktok的问题，美方个别议员的言论属于"无中生有"。他敦促美方停止打压中国企业。

中美关系因为新冠疫情和港版国安法而再度紧张。白宫办公厅主任梅多斯（Mark Meadows）本月表示，即将采取行动解决TikTok带来的国家安全风险问题。

TikTok在日本的用户数量超过1000万

日执政党促限制TikTok

日本执政党自民党也将敦促日本政府限制使用TikTok等中国应用，更好地保护敏感信息，以确保日本在安全事务上能够与美国紧密合作。首相安倍晋三所在的自民党成员周二与专家见面，讨论限制中国应用的新建议。这些建议最早可能在8月份提出。此举是自民党促进政府加强控制敏感信息社交媒体行动的一部分。

越来越多的日本人担心，TikTok被用于为中国政府收集个人数据。据称，TikTok在日本的用户数量超过1000万，其中许多是年轻人。

日本的努力也是为了加强与包括与美国、英国、澳大利亚、新西兰和加拿大"五眼联盟"的协调。自民党成员担心，如果没有适当的情报保护措施，日本将无法与这些国家紧密合作。随着美中两国的脱钩，日本可能落在后面。不过，日本也不想与中国这个最大的贸易伙伴分开，一直积极寻求与中国在经济和环境方面的合作。

张平/凝炼（路透社、日经新闻）

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