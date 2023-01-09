美日扩大安全联盟 应对中国威胁

（德国之声中文网）在日本修订安保战略数周后，日本首相岸田文雄周五在华盛顿与美国总统拜登会晤。两国正加强军事、经济和技术合作，以应对地缘政治安全环境的变化。

岸田上周表示，他在任内对白宫的首次访问「意义重大」。「我们将向世界其他国家展示一个更强大的联盟，这是日本安全和外交的关键，」岸田说。「我们还将展示我们在实现『自由开放的印太地区』的进一步合作。」

白宫上周五在一份声明中表示，拜登和岸田将针对一系列区域和全球问题的扩大合作进行讨论，包括气候变化、安全相关未来技术、朝鲜核项目、乌克兰战争及「维持台湾海峡和平稳定」等议题。

台湾海峡安全问题是美日安全联盟的关注焦点

中国构成「最大挑战」

拜登与岸田的峰会重点将放在日本防卫和安全政策的新方向。日本在12月修订了国安战略的三大安保文件，因应二战以来「最严峻和最复杂」的安全环境。日本在文件中将中国在东亚的军事活动描述为有史以来的「最大战略挑战」，因此日本希望增加国防支出，并在与美国的联盟中承担更重要的军事角色。

柏林智库科学与政治基金会（SWP）亚洲和日本问题专家萨卡基（Alexandra Sakaki）表示：「迄今日本一直扮演着盾牌，承担防御的角色，美国则是剑，负责进攻能力。如果日本也获得了进攻能力，这种分工就失去了明确性，所以你必须定义如何处理这种新的角色划分。」

岸田希望在2027年前将国防预算提高到国内生产总值的2%，此前的1%被认为是非官方上限。与此同时，日本正争取首次拥有军事「反击能力」，以打击敌方领土上的导弹基地。因此，日本欲向美国购买500枚巡航导弹，并自行研发导弹。东京此前没有取得此类武器，以避免宪法规定的进攻能力的争议。

告别「和平主义」

这些战略变化是日本建设更强大军事力量的最新也是最重要的一步。去年遇刺身亡的日本前首相安倍晋三将此举视为是日本转变为「正常」大国的一种方式。岸田曾担任安倍政府的外务大臣四年，协助推动该项政策。

在乌克兰战争以及中国在印太地区炫耀武力的双重因素下，似乎让更多日本选民认同这一观点。最新的调查显示，超过半数的日本人支持一定程度的军事武装。

长期以来，美国一直希望日本摆脱战后时代的传统和平主义，发挥更大的军事作用。在与中国就台湾问题以及东海和南海边界展开的权力角力中，美国需要一个更强大有力的日本。日本仙台女子大学政治学者马斯洛夫（Sebastian Maslow）表示：「有鉴于此，拜登在与岸田会晤时将宣布支持日本的新防卫目标，特别是需要与美国合作开发和实施的反击能力。」

本周三，日本和美国的外交部长与国防部长「2+2」会谈已为岸田与拜登的会晤做铺垫。日本外务大臣林芳正与防卫大臣浜田靖一，同美国国务卿布林肯及防长奥斯丁，重申将强化日美安全联盟。双方的声明指出，中国尤其对国际秩序构成了前所未有的威胁。

日美在2+2会谈中同意调整美军在日本冲绳岛的驻军，以更好地应对中国入侵台湾或在南海和东海的敌对行动。这似乎印证了有关美军正在冲绳部署快速反应部队的报道。华盛顿还将其对日本的安全保护伞扩大至外太空，以保护日本的卫星免受中俄攻击。

在拜登和岸田周五会晤期间，日本经济产业大臣西村康稔及美国国土安全部长马约尔卡斯（Alejando Mayorkas0）预计将签署一份网络安全合作备忘录，美日两国官方机构所使用的软件将采用相同水平的安全标准。

周四，西村康稔和美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）同意将关键技术的合作扩大到半导体之外的人工智能和生物技术等领域。此前一天，西村康稔同美国能源部长格兰霍姆（Jennifer Granholm）就开发新世代核反应炉强化合作关系。

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