 美、日、德、加、澳五国结束南海军演 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.11.2021

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时政风云

美、日、德、加、澳五国结束南海军演

美国周二结束与日本等四国在亚洲海域为期10天的联合军演。在台海局势紧张的背景下，美国加大了遏制中国追求海上势力范围的力度。

Kriegsschiff USS Milius

DW.COM

美国海军11月4日表示，解除事故核潜艇上三位担任领导工作的海军人员职务，该核潜艇上月在南中国海撞山。中国则再次要求美方详细说明事故情况，“停止四处滋事挑衅、炫耀武力”。

英国誓言在全球重新确立地位并加强军事力量，其中一个舞台就是印太地区，在与美澳结盟后，英国航母伊丽莎白女王号现身印太，抗衡中国海上霸权。

德国“巴伐利亚”号巡防舰2日从威廉港启程，开始其印太使命。这是德国近20年来首次派遣军舰前往南海，要加入其他西方国家的行列，扩大其在该地区的军事存在。

（德国之声中文网）由日本主办的ANNUALEX年度联合军演今年从11月21日开始至11月30日在菲律宾海举行。美国、日本、澳大利亚、加拿大及德国5国海军的35艘军舰、数十架飞机参与了此次联合高端战术演习。根据美国太平洋舰队新闻稿，演习科目包括通信战术演练、反潜作战、空战演练、海上补给、跨舰甲板飞行演练及海上拦截演习等。

美国第七舰队司令卡尔·托马斯（Karl Thomas）中将在美军航母卡尔文森号（USS Carl Vinson）上举行的简报会上说，"我们正试图阻止某些显现出我们或许从未经历过的新兴力量的国家的侵略扩张。"

过去一年中，美国除与日本外，还与多个国家举行过联合军演，包括英国、法国、德国和荷兰。英国今年向印太地区部署了其价值41.5亿美元的新航母伊丽莎白女王号，该航母在9月与两艘驱逐舰、两艘潜艇和两艘直升机一起对日本进行了访问，还穿越了台湾海峡。

此次ANNUALEX2021联合军演适逢德国勃兰登堡级护卫舰"巴伐利亚号"（FGS Bayern F-217）访问亚洲，也是德国海军20年来首度在印太地区参与军演。德国海军司令舍恩巴赫中将（Kay-Achim Schönbach）表示，为了加强对印太地区的承诺，德国海军计划定期每两年向印太地区派遣德国护卫舰及补给舰，以期与印太地区盟友进行更深入的防务合作。

Japan | Ankunft Bundeswehr Fregatte „Bayern“ in Tokio

巴伐利亚号首次访问日本（11月5日）

美军拟加强关岛和澳大利亚基地

另据法新社报道，美国国防部最新的一份"全球态势评估"报告，计划在改善美军在关岛和澳大利亚的军事基地以"对抗中国"。总体上，美军将加强针对中国和俄罗斯的军事部署和基地，同时在中东地区保持足够力量，以威慑伊朗和伊斯兰"圣战"组织。

《华尔街日报》指出，美军在关岛部署了数千名士兵及一支规模较大的海军和空军特遣队，在澳大利亚则有美国海军陆战队士兵轮换部署。报道引述美国国防官员指出，这两个基地无疑都在美国"对抗中国"的战略中具有"关键作用"，改善关岛和澳大利亚机场将扩大美国在该地区部署部队的能力。

 

（法新社、路透社）

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