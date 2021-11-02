美、日、德、加、澳五国结束南海军演

（德国之声中文网）由日本主办的ANNUALEX年度联合军演今年从11月21日开始至11月30日在菲律宾海举行。美国、日本、澳大利亚、加拿大及德国5国海军的35艘军舰、数十架飞机参与了此次联合高端战术演习。根据美国太平洋舰队新闻稿，演习科目包括通信战术演练、反潜作战、空战演练、海上补给、跨舰甲板飞行演练及海上拦截演习等。

美国第七舰队司令卡尔·托马斯（Karl Thomas）中将在美军航母卡尔文森号（USS Carl Vinson）上举行的简报会上说，"我们正试图阻止某些显现出我们或许从未经历过的新兴力量的国家的侵略扩张。"

过去一年中，美国除与日本外，还与多个国家举行过联合军演，包括英国、法国、德国和荷兰。英国今年向印太地区部署了其价值41.5亿美元的新航母伊丽莎白女王号，该航母在9月与两艘驱逐舰、两艘潜艇和两艘直升机一起对日本进行了访问，还穿越了台湾海峡。

此次ANNUALEX2021联合军演适逢德国勃兰登堡级护卫舰"巴伐利亚号"（FGS Bayern F-217）访问亚洲，也是德国海军20年来首度在印太地区参与军演。德国海军司令舍恩巴赫中将（Kay-Achim Schönbach）表示，为了加强对印太地区的承诺，德国海军计划定期每两年向印太地区派遣德国护卫舰及补给舰，以期与印太地区盟友进行更深入的防务合作。

美军拟加强关岛和澳大利亚基地

另据法新社报道，美国国防部最新的一份"全球态势评估"报告，计划在改善美军在关岛和澳大利亚的军事基地以"对抗中国"。总体上，美军将加强针对中国和俄罗斯的军事部署和基地，同时在中东地区保持足够力量，以威慑伊朗和伊斯兰"圣战"组织。

《华尔街日报》指出，美军在关岛部署了数千名士兵及一支规模较大的海军和空军特遣队，在澳大利亚则有美国海军陆战队士兵轮换部署。报道引述美国国防官员指出，这两个基地无疑都在美国"对抗中国"的战略中具有"关键作用"，改善关岛和澳大利亚机场将扩大美国在该地区部署部队的能力。

（法新社、路透社）

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