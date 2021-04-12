美日峰会聚焦中国 涉台联合声明引关注

(德国之声中文网) 白宫15日指出，美国总统拜登与日本首相菅义伟将在16日於华府举行的双边峰会中谈及中国与安全议题，双方也会强调日本在美国对抗中国战略中扮演的核心角色。

菅义伟的顾问宫家邦彦向路透社表示：「这个峰会将为志同道合的国家召开一连串会议开启先例，并向中国政府释出正确信号。」

一位匿名的美国政府高级官员告诉路透社，拜登与菅义伟将针对台湾议题提出一个联合声明。此外，两人还将讨论北京在新疆迫害维吾尔人的情况及中国对香港的影响，双方也会宣布日本将在5G电信领域投资20亿美元，以对抗中国的华为在全球5G市场的快速扩张。

这位官员表示：「你们已经看到了美国和日本就台海情势发表一系列的声明，我们希望维护和平与稳定，以及维持现状。我希望你们会看到拜登与菅义伟就这些问题发表正式声明和进行磋商。」

这位美国官员称，峰会的联合声明将在此基础上继续发展下去。他说，两国虽然不希望加剧紧张局势或挑衅中国，但仍试图发出一个明确的信号，也就是北京派遣战机进入台湾领空与和平与稳定的情势不相容。

日本对台湾议题存有分歧

路透社报导指出，一名日本外务省官员本周称，日本尚未决定是否会发表联合声明。两名熟悉讨论情况的日本执政党议员指出，日本官员们对菅义伟是否应该认可关于台湾的强硬声明一直存在分歧。

匿名的美国官员则告诉路透社，华盛顿明白每个国家都有略微不同的观点，所以美国不会要求日本以某种方式签署联合声明中的每个细则。他说：「我们也明白日本和中国之间深厚的经济和商业关系，菅义伟首相希望走一条谨慎的路线，我们尊重这一点。」

同日，美国白宫新闻发言人莎琪还宣布，韩国总统文在寅将紧接着菅义伟的脚步，於5月在美国跟拜登举行峰会。莎琪称，该峰会将於五月下旬登场，并形容峰会将凸显美国与韩国的同盟关系，以及持续推动朝鲜去核武化。

在拜登宣布计划在9月11日之前从阿富汗撤军后，匿名的美国官员告诉路透社：「目前全球的主要问题正在西太平洋上演，阿富汗确实得到了美国政府高层过多的关注与重视。。」

日韩关系恐成绊脚石

拜登上任後，希望强化与澳大利亚丶印度和日本组成的四方联盟，并联合韩国的共同对抗中国和朝鲜。该美国官员向路透社透露，拜登和菅义伟将在16日的峰会宣布下一次四方会议的计划。

有鉴於日本和韩国与中国的经济关系，以及首尔和东京之间陷入僵局的关系，让这几个国家呈现统一战线将需要一个微妙的平衡。他说：「看到日本和韩国之间的关系下降到目前的水平，我们感到担忧，甚至感到痛苦。日韩在政治上的紧张局势可能阻碍我们在东北亚有效发挥所有能力。我想总统会希望与日本首相仔细讨论这个问题。」

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社)

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