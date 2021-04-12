美日峰会聚焦中国 专家：东京强权中求平衡

(德国之声中文网) 日本首相菅义伟即将於16日与美国总统拜登在华府进行会晤，而根据《日本时报》报导，日本政府消息人士透露，菅义伟和拜登将在峰会后发表联合声明，对中国侵犯人权的行为表示关注。

由於拜登政府持续批评中国对待新疆维吾尔人的态度和有关香港的行动，菅义伟之前曾表示，必须根据基本人权原则解决这些问题。《日本时报》表示，日美两国领导人在联合声明中单独点出中国人权问题是个罕见的作法。

除了中国人权问题外，消息人士告诉《日本时报》，拜登与菅义伟还预计就维系台湾海峡的和平与稳定达成共识。据悉，菅义伟强调，日本和美国有必要进行合作，以保持威慑力，并创造一个台湾和中国能够和平解决分歧的环境。

消息人士透露，为了加强对中国海上强权的防范，美日的联合声明中还将重申尖阁诸岛属于日美安保条约的范围。菅义伟和拜登预计将表明1960年的美日安保条约第5条适用于尖阁诸岛 (中国称钓鱼岛) ，而依据该条规定，美国将保卫日本管理下的领土不受武装攻击。

日本在地缘政治与经济利益间寻找平衡

过去几个月，日本在区域安全领域与不少国家建立合作机制。上个月底，日本与印尼举行了外交部长与国防部长的双边会谈，双方同意加强在安全领域的合作，以此来牵制中国在印太地区持续扩张的海洋行动。

此外，日本共同社上个月也报导，美国与日本的防长在双边会晤时达成共识，如果台海发生军事冲突，美国与日本将展开紧密合作。天普大学日本校区的亚洲研究主任金斯顿 (Jeff Kingston) 告诉德国之声，虽然日本的安全政策在过去几个月看似产生很大的变化，但是安倍晋三与菅义伟的政府在相关政策时其实有很大的延续性。

他说：「日本试图在地缘政治与经济利益之间找到平衡。由於中国是日本的主要经济夥伴，台湾也是中日关系中的一环，所以日本更倾向在台湾议题上采取低调的立场，因为他们不希望因为台湾议题激怒中国。我认为日本政府支持中国不以武力改变现状，但他们并不认为需要明确表达这点。」

金斯顿进一步解释，日本一贯秉持的是价值导向的外交，但过去几年来，他们似乎始终无法将这样的价值反映在外交政策中。他说：「在香港的示威运动或新疆维吾尔人的议题上，日本政府只有对中国的政策指指点点，但却未做出任何与中国对立的事。」

他说，尽管日本是「自由开放印太地区」这个概念的起草国，但日本政府深信，任何促进人权或谴责一国政府实施虐待或暴力的行为都会让中国得到更多支持。金斯顿表示：「拜登政府想看看日本到底准备做什么来支持『自由开放印太地区』的概念，但到目前为止，日本政府只发表了很多言论，但实际行动却不多。」

日本防卫研究所的高级研究员增田雅之则认为，虽然有部分日本议员呼吁日本政府采取新的措施来提升双边关系，但日本政府与外务省却不愿重新检视其「一中政策」。他告诉德国之声：「我们不能指望日本外务省积极主导未来东京和台北之间的关系升级进程。相反地，日本执政党自民党的部分议员会试图主导这个进程。有鉴於目前日本政府的政治基础相对薄弱，菅义伟不会在台湾问题上做出明确表态。我认为日本政府会继续与台湾保持『务实』的关系。」

美日如何看待中国对台湾的武力威胁？

与此同时，美国国务卿布林肯11日在接受美国媒体NBC采访时也重申，美国对中国对台湾发动的侵略行动感到担忧，并警告说，任何一国试图以武力改变西太平洋的现状都是一个「严重的错误」。

美国兰德公司（RAND）的国安与印太地区的资深分析师葛莱斯曼（Derek Grossman) 认为，拜登与菅义伟在峰会结束後，很可能针对台湾议题做一个公开表态。他告诉德国之声：「因为中国对台湾做出越来越多胁迫行为，这也引起美国与日本的高度关注。我认为，日本和美国一直都私下同意台湾的安全问题是需要优先解决的问题，因为日本可能被卷入未来的台湾冲突中。随着维护台湾安全的紧迫性与日俱增，如果这个话题出现在美日领导人峰会的议程中，也不足为奇。」

除了台海议题外，日本专家增田雅之预测，中国将透过联合海警队与海军的方式来进一步挑战日本对尖阁诸岛 (中国称钓鱼岛) 的控制权，这个趋势也会迫使日本政府必须加强自身防御能力丶提升美日同盟的威慑能力以及建立与合作伙伴的安全网络。

兰德公司的葛莱斯曼指出：「日本也面临中国带来的挑战，最明显的例子便是尖阁诸岛 (中国称钓鱼岛)的控制权。日本政府可能很开心看到美国重新在印太地区发挥领导作用，他们也可以贡献军力来确保自身的国家利益。」

天普大学教授金斯顿分析，日本的安全保障取决於他们与美国的联盟关系。虽然日本自己拥有相当强大的军事力量，以及非常先进的海军，但是由於近年来日本的国防预算并未明显增加，所以他认为除了仰赖美国之外，日本没有别的方法来面对中国带来的安全挑战。

他告诉德国之声：「我认为日本需要在外交上与中国保持接触，而非纯粹挑衅中国。日本面临一个微妙的局面，日本政府内的部分人士也担心这样的情势会发展成什麽样的局面。对日本来说，更大的问题是他们如何在地缘政治与经济利益之间取得平衡，以及他们是否准备好长期面对中国的霸权崛起。我认为未来几年，日本有很多事要做。」

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