美日官員接力訪台 北京表達嚴正抗議

（德國之聲中文網）繼美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）、參議院亞太小組主席馬基（Ed Markey）之後，印第安納州州長霍爾科姆（Eric Holcomb）週日（8月21日）率領經貿及學術代表團拜訪台灣。對於美國官員率團「竄訪」台灣，中國外交部於週一（8月22日）晚間表達嚴正抗議。

根據中國外交部官網週一（22日）晚間消息，中國外交部發言人就美國印第安納州州長「竄台」做出回應。中國外交部發言人強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，而台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感、最核心的問題。

中國外交部堅稱，反對美國以任何形式、任何名義與台灣開展官方交往，並表示「已就印第安納州州長霍爾科姆竄台，向美方提出嚴正交涉」。此外，中方亦敦促美國恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定。

印第安納州州長霍爾科姆所率領代表團週一（22日）與台灣總統蔡英文會面。根據州長室發布的新聞稿，霍爾科姆此行目的是促進雙方的經濟發展合作。蔡英文也向訪問團承諾會加強合作，共同建構「民主芯片永續供應鏈」。

就在霍爾科姆抵台進行訪問的同時，中國廣東海事局在週一（22日）發布航行警告，23日在珠江口海域內有軍事活動。另外，浙江海事局也發布航行警告，22日在東海水域內進行實彈射擊。

台灣中央社報導，關於中國近日因佩洛西訪台發動軍演，霍爾科姆是否認為中國過度反應、或擔憂訪台引起中國報復，他說：「美國是聯邦政府制度，他這次是代表印第安納州來台促進產業交流，因此他不會去評論美國聯邦政府的外交政策。」

此外，霍爾科姆還拜會了台灣半導體廠商代表，並與台灣經濟部簽署一份經貿合作備忘錄，重點合作領域包括半導體、生技、再生能源等。

霍爾科姆是2019年新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，首位訪問台灣的美國州長，也是時隔17年訪台的印第安納州州長。而這也是本月以來第3個個美國國會訪台團。

日議員接力抵台

根據中央社報導，日本國會友台團體「日華議員懇談會」會長、自民黨眾議員古屋圭司與日華懇事務局長、自民黨眾議員木原稔於週一（22日）中午抵達台灣訪問。

古屋圭司先後會見台灣總統蔡英文以及台灣行政院長蘇貞昌。在會談中，古屋表示，最近中國軍事挑釁，對地區有極大威脅，日本反對這樣的作為，首相岸田文雄也對中國的舉措表達強烈反對、譴責。他引用了前日本首相安倍晉三的名言稱，「台灣有事就是日本有事、等於日美同盟有事」。

古屋圭司出發前在推特發文表示，「中國的軍事挑釁、非正常的行動，不僅對台灣，對整個東亞的和平與安全都造成極大風險。與擁有共同價值觀的國家進行緊密的合作是不可欠缺的」。

（綜合報導）

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