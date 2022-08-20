美日官员专家接力访台 北京表达严正抗议

（德國之聲中文網）继美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）、参议院亚太小组主席马基（Ed Markey）之后，印第安纳州州长埃瑞克·霍尔科姆（Eric Holcomb，又译候康安）周日（8月21日）率领经贸及学术代表团拜访台湾。

据台湾总统府发布的消息，蔡英文总统8月22日上午在接见侯康安访问团时强调，台湾有能力，也有意愿，加强跟民主伙伴之间的合作，共同建构“民主晶片”的永续供应链。蔡英文说，8月9日，拜登总统签署了《晶片法》，增加对半导体研发制造的投入，也提升供应链的安全。随着法案的通过，印第安纳州可望成为美国半导体产业新兴的“科技中心”，这个发展方向跟台湾不谋而合。侯康安州长在致词时表示，他很高兴能够作为疫情爆发后第一个来访的美国州长，因为这样的机会不可能有第二次。他很期待接下来要在台湾签一系列的合作备忘录，期待共同打造彼此的未来。

据台湾中央社报道，当媒体询问，中国近日因佩洛西访台发动军演，他是否认为中国过度反应、或担忧访台引起中国报复时，侯康安说：“美国是联邦政府制度，他这次是代表印第安纳州来台促进产业交流，因此他不会去评论美国联邦政府的外交政策。”

霍尔科姆（侯康安）是2019年新冠肺炎（COVID-19）疫情爆发以来，首位访问台湾的美国州长，也是时隔17年访台的印第安纳州州长。而这也是本月以来第3个美国国会访台团。据报道，在与蔡英文会面后，霍尔科姆还拜会了台湾半导体厂商代表，并与台湾经济部签署一份经贸合作备忘录，重点合作领域包括半导体、生技、再生能源等等。

对于美国官员率团“窜访”台湾，中国外交部于周一（8月22日）晚间表达严正抗议。根据中国外交部官网周一（22日）晚间消息，中国外交部发言人就美国印第安纳州州长“窜台”做出回应。中国外交部发言人强调，台湾是中国领土不可分割的一部分，而台湾问题始终是中美关系中最重要、最敏感、最核心的问题。

中国外交部坚称，反对美国以任何形式、任何名义与台湾开展官方交往，并表示“已就印第安纳州州长霍尔科姆窜台，向美方提出严正交涉”。此外，中方亦敦促美国恪守“一个中国原则”和中美三个联合公报规定。

就在霍尔科姆抵台进行访问的同时，中国广东海事局在周一（22日）发布航行警告，23日在珠江口海域内有军事活动。另外，浙江海事局也发布航行警告，22日在东海水域内进行实弹射击。

蔡英文会见胡佛研究所代表团

8月23日，蔡英文总统又在总统府接见了美国史丹福大学胡佛研究所“台湾在印太地区计画”专家学者访问团。该代表团由胡佛研究所访问学者、前美军战略司令部司令埃利斯（James O. Ellis）率领。曾担任美国前总统特朗普的副国家安全顾问的马修·波廷杰(Matt Pottinger)也是代表团的成员。

据报道，蔡英文表示，64年前的八二三战役，台湾军民团结守护，才有今天的民主台湾，这场保卫战也向世界宣示，任何的威胁，都无法撼动台湾人民捍卫国家的决心，过去如此，现在是这样，未来也是一样，我们也会向世界证明，和平、安全、自由、繁荣，台湾人民有决心也有信心守护。

蔡英文还提到，今年俄罗斯入侵乌克兰已经显示，威权主义正在不断扩张。乌克兰人民挺身而战、捍卫家园，给了全世界一个重大的启示，那就是民主、自由必须靠自己守护。她说，“这阵子中国在台湾周边区域进行军演，已经对台海及区域的现况造成极大的威胁，包括周边区域国家、以及全球民主伙伴，都提出强烈的关切，也正因如此，这些挑战更提醒我们，民主伙伴之间应该要强化结盟的力量，共同防御威权国家的干扰，并且携手捍卫区域的和平稳定。”

蔡英文同时感谢包括美国在内的G7国家在国际上对台湾的坚定支持。她说，台湾位处威权主义扩张的最前线，我们不断强化国防自主能力，也将和美国持续合作，因应全球威权主义的扩张，台美双方更应该一起，打造更安全、具有韧性的供应链，她提到上周宣布启动的“台美21世纪贸易倡议”协商谈判，称相信未来，这样的合作可以吸引更多国际投资来到台湾，也会为台湾提供更多诱因，前往美国进行投资布局。

埃利斯表示，他的代表团访问台湾再次证明了美国人民对加强双方合作的承诺。他说，“根据《台湾关系法》，合作的一部分涉及到加强台湾的自卫能力，也涉及加强美国阻止和抵制在台湾海峡诉诸武力的能力。”

日議員接力抵台

除来自美国的代表团外，根據中央社報導，日本國會友台團體「日華議員懇談會」會長、自民黨眾議員古屋圭司與日華懇事務局長、自民黨眾議員木原稔於週一（22日）中午抵達台灣訪問。

古屋圭司先後會見台灣總統蔡英文以及台灣行政院長蘇貞昌。在會談中，古屋表示，最近中國軍事挑釁，對地區有極大威脅，日本反對這樣的作為，首相岸田文雄也對中國的舉措表達強烈反對、譴責。他引用了前日本首相安倍晉三的名言稱，「台灣有事就是日本有事、等於日美同盟有事」。

古屋圭司出發前在推特發文表示，「中國的軍事挑釁、非正常的行動，不僅對台灣，對整個東亞的和平與安全都造成極大風險。與擁有共同價值觀的國家進行緊密的合作是不可欠缺的」。

（綜合報導）

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