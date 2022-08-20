美日官员专家接力访台 北京表达严正抗议

繼美國眾議院議長佩洛西、參議院亞太小組主席馬基之後，美國印第安納州州長霍爾科姆率领的代表团和美国史丹福大学胡佛研究所专家代表團均訪問台灣。中國外交部表達抗議，並向「美方提出嚴正交涉」。
（德國之聲中文網）继美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）、参议院亚太小组主席马基（Ed Markey）之后，印第安纳州州长埃瑞克·霍尔科姆（Eric Holcomb，又译候康安）周日（8月21日）率领经贸及学术代表团拜访台湾。
据台湾总统府发布的消息，蔡英文总统8月22日上午在接见侯康安访问团时强调，台湾有能力，也有意愿，加强跟民主伙伴之间的合作，共同建构“民主晶片”的永续供应链。蔡英文说，8月9日，拜登总统签署了《晶片法》，增加对半导体研发制造的投入，也提升供应链的安全。随着法案的通过，印第安纳州可望成为美国半导体产业新兴的“科技中心”，这个发展方向跟台湾不谋而合。侯康安州长在致词时表示，他很高兴能够作为疫情爆发后第一个来访的美国州长，因为这样的机会不可能有第二次。他很期待接下来要在台湾签一系列的合作备忘录，期待共同打造彼此的未来。
据台湾中央社报道，当媒体询问，中国近日因佩洛西访台发动军演，他是否认为中国过度反应、或担忧访台引起中国报复时，侯康安说：“美国是联邦政府制度，他这次是代表印第安纳州来台促进产业交流，因此他不会去评论美国联邦政府的外交政策。”
霍尔科姆（侯康安）是2019年新冠肺炎（COVID-19）疫情爆发以来，首位访问台湾的美国州长，也是时隔17年访台的印第安纳州州长。而这也是本月以来第3个美国国会访台团。据报道，在与蔡英文会面后，霍尔科姆还拜会了台湾半导体厂商代表，并与台湾经济部签署一份经贸合作备忘录，重点合作领域包括半导体、生技、再生能源等等。
对于美国官员率团“窜访”台湾，中国外交部于周一（8月22日）晚间表达严正抗议。根据中国外交部官网周一（22日）晚间消息，中国外交部发言人就美国印第安纳州州长“窜台”做出回应。中国外交部发言人强调，台湾是中国领土不可分割的一部分，而台湾问题始终是中美关系中最重要、最敏感、最核心的问题。
中国外交部坚称，反对美国以任何形式、任何名义与台湾开展官方交往，并表示“已就印第安纳州州长霍尔科姆窜台，向美方提出严正交涉”。此外，中方亦敦促美国恪守“一个中国原则”和中美三个联合公报规定。
就在霍尔科姆抵台进行访问的同时，中国广东海事局在周一（22日）发布航行警告，23日在珠江口海域内有军事活动。另外，浙江海事局也发布航行警告，22日在东海水域内进行实弹射击。
8月23日，蔡英文总统又在总统府接见了美国史丹福大学胡佛研究所“台湾在印太地区计画”专家学者访问团。该代表团由胡佛研究所访问学者、前美军战略司令部司令埃利斯（James O. Ellis）率领。曾担任美国前总统特朗普的副国家安全顾问的马修·波廷杰(Matt Pottinger)也是代表团的成员。
据报道，蔡英文表示，64年前的八二三战役，台湾军民团结守护，才有今天的民主台湾，这场保卫战也向世界宣示，任何的威胁，都无法撼动台湾人民捍卫国家的决心，过去如此，现在是这样，未来也是一样，我们也会向世界证明，和平、安全、自由、繁荣，台湾人民有决心也有信心守护。
蔡英文还提到，今年俄罗斯入侵乌克兰已经显示，威权主义正在不断扩张。乌克兰人民挺身而战、捍卫家园，给了全世界一个重大的启示，那就是民主、自由必须靠自己守护。她说，“这阵子中国在台湾周边区域进行军演，已经对台海及区域的现况造成极大的威胁，包括周边区域国家、以及全球民主伙伴，都提出强烈的关切，也正因如此，这些挑战更提醒我们，民主伙伴之间应该要强化结盟的力量，共同防御威权国家的干扰，并且携手捍卫区域的和平稳定。”
蔡英文同时感谢包括美国在内的G7国家在国际上对台湾的坚定支持。她说，台湾位处威权主义扩张的最前线，我们不断强化国防自主能力，也将和美国持续合作，因应全球威权主义的扩张，台美双方更应该一起，打造更安全、具有韧性的供应链，她提到上周宣布启动的“台美21世纪贸易倡议”协商谈判，称相信未来，这样的合作可以吸引更多国际投资来到台湾，也会为台湾提供更多诱因，前往美国进行投资布局。
埃利斯表示，他的代表团访问台湾再次证明了美国人民对加强双方合作的承诺。他说，“根据《台湾关系法》，合作的一部分涉及到加强台湾的自卫能力，也涉及加强美国阻止和抵制在台湾海峡诉诸武力的能力。”
除来自美国的代表团外，根據中央社報導，日本國會友台團體「日華議員懇談會」會長、自民黨眾議員古屋圭司與日華懇事務局長、自民黨眾議員木原稔於週一（22日）中午抵達台灣訪問。
古屋圭司先後會見台灣總統蔡英文以及台灣行政院長蘇貞昌。在會談中，古屋表示，最近中國軍事挑釁，對地區有極大威脅，日本反對這樣的作為，首相岸田文雄也對中國的舉措表達強烈反對、譴責。他引用了前日本首相安倍晉三的名言稱，「台灣有事就是日本有事、等於日美同盟有事」。
古屋圭司出發前在推特發文表示，「中國的軍事挑釁、非正常的行動，不僅對台灣，對整個東亞的和平與安全都造成極大風險。與擁有共同價值觀的國家進行緊密的合作是不可欠缺的」。
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