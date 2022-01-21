美日完成联合军演 中国派39架军机扰台

(德国之声中文网) 在美国与日本於冲绳南方海域进行联合军演之际，中国解放军周日 (1月23日) 派出39架军机飞入台湾西南方的防空识别区 (ADIZ) ，台湾空军也再次派巡逻兵力应对，以广播驱离及防空飞弹追踪监控。

根据台湾国防部周日提供的资讯，39架解放军军机中有34架是战斗机，而39架军机侵扰台湾创下2022年来的新高，也是台湾国防部自2020年9月开始发布中国军机资讯以来的第二高。

台湾国防部的资讯显示，昨日解放军总共派出24架「歼十六」战斗机丶10架「歼十」战斗机丶1架「轰六」轰炸机丶2架「运九」通信对抗机及2架「运八」电侦机。资讯显示，这批军机距离台湾的东沙群岛也相当靠近。

自2022年起，中国军方已派遣约70架中国军机飞入台湾的防空识别区。目前还不清楚是什么原因促使中国周日发起的行动。中国经常在外国高级政要访问台湾或关键的日子发起这些活动。

根据台湾军方统计，去年10月4日中国解放军派出56架军机，进入台湾西南防空识别区，这次台湾官方开始纪录以来中国军机数量最高的一天，而周日的侵扰行动则是有纪录以来的第二高。

美日联合军演

另外，同 一天，根据日本媒体NHK的报导，日本海上自卫队23日宣布，与美国海军的航空母舰与其他舰艇在冲绳南方的海域进行联合训练。

这次军演是在1月17日至22日举行，日本派出大型护卫舰日向号，而美国则派出卡尔文森号航空母舰（USS Carl Vinson CVN-70）丶林肯号航空母舰（USS Abraham Lincoln CVN-72），及两栖突击舰与驱逐舰。美国与日本总共派出10艘舰艇。

解放军的「灰色地带行动」

台湾称中国在附近反复进行的军事活动为「灰色地带行动」，并认为这些行动的宗旨是在通过让台湾空军反复派遣军机监控情势来消耗他们的战力，同时也是为了测试台湾的反应。

过去几年，中国加强对台湾的军事压力，希望藉此迫使台湾接受中国对其主权声张。中国没有立即针对周日的行动发表评论，但中国政府过去曾说这种行动是旨在保护国家主权的演习。

目前为止，中国军机尚未对台湾发动任何正式的攻击，中国军机也没有在台湾的领空飞行，而是飞入台湾的防空识别区。防空识别区是一个让台湾能监控和巡逻的广泛区域，其作用是给台湾更多时间来应对任何威胁。

(路透社丶法新社)

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