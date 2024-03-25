美日安保傳升級 駐日美軍司令部可望擴權

（德國之聲中文網）日本首相岸田文雄4月將赴美進行國事訪問；據《金融時報》週日（3月24日）報導，4月10日兩國領袖會晤當天，雙方將宣布重組駐日美軍司令部，加強兩國之間的作戰規劃與軍事演習。這會是自1960年簽訂《美日安保條約》以來，美日安全同盟最大規模的一次升級，盼藉此抗衡中國。

依照現行的體制，美日之間的軍事協調因時差而存在障礙。美軍在橫須賀市部署了海軍第7艦隊，在沖繩則有美軍陸戰隊；這些單位的指揮權掌握在夏威夷的「美軍印太司令部」手上，而位於東京的「駐日美軍司令部」則權限較小，因此美國考慮加強其權限。

《金融時報》消息稱，拜登政府可能會成立一支新的美軍聯合任務部隊，附屬於印太司令部（夏威夷）之下的美國太平洋艦隊；新部隊的指揮官待在日本的時間會比現在更多，並將逐步把新部隊轉移到日本。

日本《讀賣新聞》引述知情者說法稱，雙方也在考慮其他可能做法來加強協調，例如在日本常設一個美日聯合小組；此外，美國也有意配合日本自衛隊今年底準備新設的「統合作戰司令部」，強化雙方的資訊共享與物資調度。

在美日兩國看來，中國的威脅日益加劇；他們希望兩國能更順暢地展開軍事合作，特別是在面對危機之際，例如台灣海峽若爆發衝突的時候。

台海紧张为何让日本最西端的岛屿忧心忡忡？

美國印太司令部前司令戴維森（Philip Davidson）表示：「日本新的國安政策，是本世紀東亞在安全方面最正面的發展。我們兩國的防衛戰略趨於一致，在這樣的認知下，下一步順理成章，應該改善我們的日常指揮管制工作。」

加強海上與離島防衛

對美國來說，日本是面對中國、北韓等國威脅的重要印太盟友。

2022年，日本修訂涉及國安戰略的安保關聯3文件，決定逐年提升防衛預算，2027年之前將達到國內生產總值（GDP）的2%；此外，日本欲強化反擊敵方的能力，具體措施包含購買美制「戰斧巡弋飛彈」，陸上自衛隊則開發新的地對艦飛彈。

在去年發布的《防務白皮書》內，日本延續安保文件的方針，認為中國軍事力量急速擴大，對國際秩序而言是「最大的戰略挑戰」。

對此，中國外交部批評日本「刻意渲染所謂中國威脅」，要求日本「反省」其軍國主義侵略歷史，並主張中方「堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策」。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 五十而“知天命”？ 在2022年的“多事之秋”，中日两国虽然迎来了建交50周年，但是双方之间似乎并没有太多庆祝的热情。尤其是近年来，在几个关键议题上的严重分歧使得这两个亚洲最大经济体之间关系持续紧张。图为9月22日，中国驻日本大使馆在东京举行的中日邦交正常化50周年纪念招待会。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 历史性文件 1972年9月29日，时任中国总理周恩来和日本首相田中角荣在北京签署了《中日联合声明》（又称《中日建交公报》），标志着两国正式建立外交关系。这份声明的主要内容包括结束两国之间的不正常关系（战争状态），日本承认中华人民共和国为中国唯一合法政府。到1978年，两国代表又缔结了《中日和平友好条约》。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 一杯美酒泯恩仇？ 《中日联合声明》的主要内容还包括，强调两国之间的友谊，日本“对过去战争给中国人民造成的重大损害的责任表示深刻反省”，以及中国政府宣布放弃对日本的战争赔偿要求。这份声明虽然开启了两国之间关系正常化，促进了双边政治、经济、文化交流，但是一些悬而未决的遗留问题直到今天仍然给两国关系造成影响。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 领土主权争议 东京和北京之间最大的矛盾之一，就来自位于东海海域的几座无人居住的小岛——日本称之为尖阁诸岛，而中国则称钓鱼岛。2012年，日本政府宣布对尖阁诸岛实施“国有化”，引发了中国的强烈抗议，还有民众发起了抵制日货的行动。如今仍然会有一些中方的巡逻船或者渔船在附近海域出现。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 台湾——紧邻日本的“火药桶” 自从美国对中国开启贸易战，美中关系日益恶化以来，日本作为华盛顿的盟友也对北京在亚太地区越来越咄咄逼人的行动提出谴责。尤其作为亚洲大国，日本对于一旦台海爆发冲突给地区安全造成的影响十分关切。在今年夏天，美国众议院议长佩洛西访问台湾之后，中国解放军围绕台湾岛进行了持续多日的军事演习。日本防务省对中国试射的弹道导弹进行了实时监测。与此同时，该国也在加快扩建自卫队，增加国防预算。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 没有解决的战争历史遗留问题 在中国看来，日本方面没有充分反省其战争罪行是双边关系发展最大的障碍之一。日本军队曾经在中国使用过化学武器和生物武器，造成大量杀戮，其中最知名的事件就是1937年的“南京大屠杀”。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 靖国神社——争议焦点 位于东京的靖国神社供奉着明治维新时代以来为日本战死的军人，其中包括二战中的14名日本甲级战犯。每当有日本政治人物和社会名流参拜靖国神社的时候，都引起中国的抗议。图为2022年8月15日——日本二战战败投降日，大批民众排队进入靖国神社进行参拜。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 从“哈日”到“反日”的民间情绪 2022年7月，前首相安倍晋三遇刺身亡，中国社交媒体上出现不少幸灾乐祸的声音。此外，与日本相关的一些社会事件，比如身穿和服的中国女子在苏州被警察带走，也凸显出民间反日情绪的高涨。（图为北京一家购物中心举办的中日邦交正常化50周年庆祝活动）



日本與中國因尖閣諸島（釣魚台列嶼）之間的爭端持續，上週三（20日）日方稱又有4艘中國海警船「入侵日本領海」，出現在久場島（黃尾嶼）附近海域。

據台灣中央社報導，日本為因應中國持續擴張的海上行動，於是在西南地區擴編陸上自衛隊的「水陸機動團」；該團是專門防衛離島的部隊，也被稱為「日本版陸戰隊」。

上週日（24日），日本防衛大臣木原稔在長崎縣「水陸機動團」第3連隊成立典禮上說，「島嶼防衛攸關國家存立，一定要展現日本絕不容許以武力片面改變現狀的意向與能力」。

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