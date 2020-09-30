 美日大型军演 中国是目标观众 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.10.2020

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时政风云

美日大型军演 中国是目标观众

菅义伟当上日本首相后，强调要对抗中国扩张。此次美日军演声势号大，目标是向中国展示双方联合的军事实力。

Japan USA Militärübung (Markus Castaneda/U.S. Navy/ZUMA Wire/ZUMAPRESS/picture-alliance)

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中国正在强化对目前日本管理的钓鱼岛（尖阁诸岛）的主权诉求。到目前为止，日本的反应非常谨慎。但最新的发展正在威胁相对良好的中日关系。

澳大利亚宣布将与美国、印度和日本一道，共同参加11月在印度洋举行的马拉巴尔军演。这将是澳大利亚自2007年首次参加该项联合军演。此举可能招致中方抗议。

(德国之声中文网) 美国和日本从周一(10月26日)开始展开陆海空大型军演，以因应在该区域扩张的中国势力。此军演预计将持续到11月5日。

「锐剑-21」(Keen Sword 21，又译利剑) 是美日之间的联合军演，每两年举行一次。此次美日双方将出动几十艘军舰、数百架军机和4.6万名陆海空军参加演习。这个联合军演是菅义伟上个月接替安倍晋三成为日本首相以来的第一次军演。菅义伟上任后，强调日本要继续扩建军事力量，以对抗中国威胁。

路透社报导，日本陆上自卫队(GSDF)参谋长山崎幸二(Koji Yamazaki)将军表示: 「日本周边的安全角式日益严峻。这次军演给我们一次机会，展现日美同盟的力量。」

Japan USA Militärübung (Tim Kelly/Reuters)

日本陆上自卫队参谋长山崎幸二(左)和美国驻日部队指挥官施耐德将军(右)

日本最大航空母舰「加贺号」全长248公尺，此次与美国航空母舰雷根号(USS Ronald Reagan)及其配备的轰炸机一同参加演习。加贺号才刚结束在南中国海和印度洋的巡逻，预计从明年开始将会配备F-35闪电战斗机。

菅义伟上任后致力于加强与东南亚盟友的联系，才刚在10月21日结束对越南和印尼为期四天的访问。10月初，日本和美国、印度、澳大利亚四个国家的外长也才刚在东京开过会议，强调共同抵御中国在区域的势力扩张。

最近，中国在其宣称的钓鱼台、也是日本宣称的尖阁诸岛附近增加海军活动，让日本格外警惕。在加贺号上的山崎幸二和美国驻日部队指挥官施耐德将军(Kevin Schneider)都表示，中国最近的动向让华府和东京都十分担忧，包括在香港实施侵害其自主性的《香港国安法》、在南海增加军事建设、军事行动骚扰台湾等。

张慈/杨威廉 (路透社)

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