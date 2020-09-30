美日大型军演 中国是目标观众

(德国之声中文网) 美国和日本从周一(10月26日)开始展开陆海空大型军演，以因应在该区域扩张的中国势力。此军演预计将持续到11月5日。

「锐剑-21」(Keen Sword 21，又译利剑) 是美日之间的联合军演，每两年举行一次。此次美日双方将出动几十艘军舰、数百架军机和4.6万名陆海空军参加演习。这个联合军演是菅义伟上个月接替安倍晋三成为日本首相以来的第一次军演。菅义伟上任后，强调日本要继续扩建军事力量，以对抗中国威胁。

路透社报导，日本陆上自卫队(GSDF)参谋长山崎幸二(Koji Yamazaki)将军表示: 「日本周边的安全角式日益严峻。这次军演给我们一次机会，展现日美同盟的力量。」

日本最大航空母舰「加贺号」全长248公尺，此次与美国航空母舰雷根号(USS Ronald Reagan)及其配备的轰炸机一同参加演习。加贺号才刚结束在南中国海和印度洋的巡逻，预计从明年开始将会配备F-35闪电战斗机。

菅义伟上任后致力于加强与东南亚盟友的联系，才刚在10月21日结束对越南和印尼为期四天的访问。10月初，日本和美国、印度、澳大利亚四个国家的外长也才刚在东京开过会议，强调共同抵御中国在区域的势力扩张。

最近，中国在其宣称的钓鱼台、也是日本宣称的尖阁诸岛附近增加海军活动，让日本格外警惕。在加贺号上的山崎幸二和美国驻日部队指挥官施耐德将军(Kevin Schneider)都表示，中国最近的动向让华府和东京都十分担忧，包括在香港实施侵害其自主性的《香港国安法》、在南海增加军事建设、军事行动骚扰台湾等。

张慈/杨威廉 (路透社)