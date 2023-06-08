美日台共享無人機數據？中國反對、台灣否認

（德國之聲中文網）英國《金融時報》週四（6月8日）引述4位消息人士說法報導，美國、台灣和日本將共享海軍無人偵察機的即時數據。報導指，這顯示華盛頓正在為中國進攻台灣的可能性，加強台灣與美國盟友間的協調。

對此，台灣國防部8日晚間稱此報導為「臆測」，表示對相關內容並無所悉。

中國外交部同日回應，「一個中國」原則是中美、中日關係的政治基礎，中方反對建交國與台灣開展任何形式的軍事聯繫，要求有關國家「不要製造台海緊張因素」，否則中方將堅定維護自身主權和領土完整。

根據《金融時報》，2025年初，美國國防承包商「通用原子」（General Atomics）將向台北交付4架 MQ-9B「海上衛士」（Sea Guardian）無人機，為美國「MQ-9死神偵察機」的海上改型。MQ-9死神偵察機被美軍在阿富汗、伊拉克、利比亞和敘利亞廣泛用於追蹤瞄準敵艦和雷達。

4位不具名消息人士告訴《金融時報》，華盛頓將允許這批無人機整合到美軍和日本自衛隊在該地區使用的同一系統中，這樣一來，美國及其盟友將能同步獲取無人機蒐集的資訊及通用作戰圖（common operation picture）；透過「海上衛士」的交易及整合，也能助台灣及其鄰國更全面、即時地掌握中國海軍在第一島鏈上的活動。

一位美國高階軍事官員說，台灣、日本、菲律賓、美國共享這類數據是既重要又忌諱的舉動，因為中國會將此事視為局勢的「升級」。

《金融時報》指出，五角大廈、台灣總統府均拒絕就此事置評。

專家：美日台政治互信提高

台灣國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲告訴DW，他認為此事具有一定的可信度，除了該報過往多次取得有關消息之外，目前的國際情勢也確實讓美日台共享無人機戰場情報具有「可操作性」。

他指，美國5月曾表示將協助台灣取得北約Link-22數據鏈系統技術、進行軍事升級，再到這次據報的三方共享無人機即時數據，觀察下來顯見彼此合作兼具技術及政治層面。蘇紫雲說，此事顯示美日台的政治互信提高。

Link-22是一種軍用的戰略數據聯絡系統。蘇紫雲解釋，其「最主要功能就是把這種無人機、雷達、戰艦上的感測器整合起來」，讓共享資訊的對象可以即時看到彼此蒐集的情報圖像，藉以提升戰場管理能力。他比喻，「這有點像是把你的朋友拉進群組，你就可以把一些餐廳的地圖資料立刻在群組上分享」，免去溝通傳訊「敵人在哪個方位、哪個高度、哪個速度」的步驟，大幅提升資訊共享的效率。

蘇紫雲告訴DW，無人機扮演的是「終端者」的角色，負責蒐集其飛行範圍周邊約200至300公里的海域情報，這些情資再透過Link-22等通訊網絡與盟友共享。他舉例，台灣目前的雷達約可偵測到周遭約300至400公里內的情報，若再加上盟友的無人機共享資訊，「等於就把原來400公里的涵蓋範圍，一下擴增到1000公里、甚至1500公里」，形成一個能發揮早期預警效用的「通用作戰圖」聯絡網，不僅能使盟友間的戰場管理能力更為完整，也能讓台灣的火力、兵力更有效地發揮。

不只依賴美國軍火 台灣加強防衛能力

美日台將共議無人機合作策略

根據《金融時報》，一名參與這項計劃的軍方官員稱，美、日、台軍方將一起接受使用無人機系統的培訓。

前美軍太平洋陸戰隊司令、退役中將魯德爾（Steven Rudder）說，MQ-9死神偵察機對於台海這樣的情境來說，是一個相對較新的系統，因此美方致力與其合作夥伴一起開發M-Q9的航行軌道網。

魯德爾補充，美國海軍陸戰隊在夏威夷收到第一批MQ-9，並且在部署於日本的美國空軍也獲准將它們飛出日本領空之後，日本海警隊和海軍就會立刻開始部署無人機，參與此計畫的盟國也將開始探索共同的作戰規劃。

五角大廈負責亞洲事務的前高級官員克林克（Heino Klinck）表示，有鑑於中國解放軍近期越來越常侵入台日的防空識別區，因此將情報、監視和偵察系統聯繫起來，將能顯示台日欲加強合作的意圖。

台灣人相信美國協防說嗎？

（綜合報導）

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