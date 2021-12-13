 美日召开「二加二」会谈应对中朝压力 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.01.2022

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时政风云

美日召开「二加二」会谈应对中朝压力

日本昨天才跟澳大利亚签署防务合作协议，7日又将与美国举行外交与国防部长会议，应对中国日益增强的军事和经济实力。会前也传出双方很有可能针对台湾做出秘密协议。

USA Japan | Virtuelles Treffen der Außen- und Verteidigungsminister

日本才刚跟澳大利亚签署防务协议，7日继续与美国举行外交与国防部长会议，讨论朝鲜与中国议题。

DW.COM

周四，日本和澳大利亚签署了一项加强双方防务关系的协议。澳大利亚总理莫里森和日本首相岸田文雄都称该协议“具有里程碑意义”。此外，双方也对一系列中国相关问题表示关切，引发北京不满。

在日本与韩国1月5日表示侦测到朝鲜疑似发射导弹後，朝中社6日证实，朝鲜成功试射了一枚高超音速导弹。美国也在第一时间公开谴责朝鲜的行为，重申此举违反了多项联合国安理会决议。

在经历了十余年的谈判后，中国、日本、韩国、新西兰、澳大利亚以及东盟十国的《区域全面经济伙伴关系协定》1月1日正式生效。这也是全球迄今为止覆盖人口最多的一项自贸协定。

日本国防预算连续10年增长，2022年度更达到5.4万亿日元。这笔经费将用于采购、研发新型战斗机和武器，以应对来自中国和朝鲜的压力。

据日本共同社报道，一旦台海局势发生突变，日美军方计划以西南岛链为基地，向台湾施援。报道称，相关的联合行动方案草案已经制定完毕。

(德国之声中文网)  美日在周五 (1月7日)举行外交和国防部长参与的「二加二」会谈，由美国国务卿布林肯与国防部长奥斯汀、日本外相林芳正与防卫大臣岸信夫展开合作讨论。

会议一开始，布林肯便表示，为寻求深化两国的防务合作，美日将签署一项新的5年协议，共同分担美国在日本的军事费用。

根据这项将持续到2026年的托管协议的条款，日本每年将花费约18.2亿美元支持美国的军事存在。根据美国政府问责局的数据，美国在日本有大约55000名士兵，包括一支海军特遣队，这使其成为世界上最大的美国海外部队。

美国前总统特朗普曾抨击美国军队在海外部署的费用，并要求包括日本在内的东道国支付高额维持费用，这使美国与欧亚盟友关系严重紧张。拜登上任后一直在想办法平息这些分歧，并在去年4月解决了与韩国在维持美军费用方面的僵局。

布林肯说，东京和华盛顿将签署另一项协议，在国防相关技术的研发方面进行更密切的合作，其中包括了应对高超音速武器威胁的方法。

朝鲜与中国威胁

美国国防部长奥斯汀说，美日联盟越来越重要，并感谢日本对美国部队的支持：「我们是在紧张局势加剧和印太地区自由、稳定和安全的受到挑战的背景下举行会议。这些挑战来自朝鲜的核野心和中国的胁迫与侵略行为。」

美日越来越担心来自朝鲜的威胁，朝鲜在5日发射了一枚「高超音速导弹」，表明平壤对返回无核化谈判不感兴趣，而是专注于进一步地扩大其武器库。

此外。会议的另一个焦点，也锁定在中国在军事和外交上对台湾所施加的压力。一位日本外交部官员在会谈前告诉路透社，「部长们预计将讨论这个地区的安全合作」，这自然也包括两国正在与澳大利亚和其他伙伴的合作。

日本共同社本月援引匿名的日本政府消息人士报道，日本和美国武装部队已经起草了一份计划草案，以便在台湾上空出现紧急情况时开展联合行动。共同社说， 「二加二」会谈可能会看到盟友们同意正式开展有关台湾计划的工作。

美国国务院发言人普莱斯6日在例行记者会上说，双方将讨论如何「加强我们的联盟并使之现代化，以促进印太地区的开放与自由，并应对新冠疫情、气候危机和其他全球挑战」。

USA Secretary of State Antony Blinken in Washington

布林肯说，新协议将使美日两国部队在准备工作上得到更多资金，有助于提高美日共同行动的能力。

夹在两强之间

根据国际货币基金组织的贸易数据，中国是日本的第一大出口目的地，2020年的出口额为1410亿美元。虽然东京和华盛顿一样，坚持「一个中国政策」，正式承认北京而不是台北，但日本得在邻国中国和长期军事盟友美国的关系间取得平衡。

另一方面，随着日本近年与台湾非官方的交流持续增加，针对中国对台湾采取军事行动的可能事态，越来越多当地政治人物和安全专家也开始争论日本是否应该介入。

日本前首相安倍晋三上个月说，如果中国进攻台湾，日本和美国不能袖手旁观，这番话引起了北京的斥责。10月，日本政府发出了在台湾问题上采取更坚定路线的信号，暗示将考虑各种选择并为「各种情况」做准备。然而，专家们预计日本的态度不会很快有任何重大转变。

兰德公司的日本安全政策专家杰霍农 (Jeffrey Hornung)说，日本可能会在「二加二」会谈中提出详细计划，但不会公开承认。他指出，双方可能都希望保持所谓的战略模糊性。

前美国东亚高级外交官、现任职于亚洲协会的拉塞尔 (Daniel Russel)说，在台湾问题上，日本有很多需要权衡的地方。他说：「一方面，遏制中国的侵略和抵御对日本控制水域的入侵是高度优先事项，正如与美国站在一起并对台湾的民主表示支持一样。相反的因素则包括和平主义的国内政治和法律限制，以及在中国的巨大经济利益。」

驻日美军疫情堪忧

针对美国驻日基地传出疫情，会议前，日本外相林芳正说，布林肯承诺美国将采取最大的努力来确保日本人民的健康，但不清楚是否会实施基地宵禁。驻日美军不愿对这一要求发表评论，但表示有一个小组正在仔细监测病例和趋势。

美国军方誓言将采取更严格的措施，包括要求所有人员，即使是接种过疫苗的人员，在基地戴上口罩，直到第三次新冠病毒检测呈阴性。

在美军大量驻扎的地区，包括日本南部的冲绳和山口县的岩国基地，都因当地美军的新冠病例激增而引起了民怨。驻日美军称，军中的新冠病例现在共有1784例，其中大约三分之一在冲绳。而岩国则已通报了529例。

(路透社、美联社)

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