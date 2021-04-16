美日发表联合声明 强调台海稳定重要性

（德国之声中文网）美国总统拜登和日本首相菅义伟周五在华盛顿举行会谈，会后在白宫玫瑰园举行联合记者会。拜登对菅义伟表示，在安全等议题上，日本拥有美国的坚定支持。“我们将共同努力证明，民主在21世纪仍有竞争力而且能获得胜利。”

美日联合声明指出，有必要与中国“坦诚对话”，并对北京日益增加的海上行动、对香港和新疆的钳制以及台海紧张局势表达担忧。

声明重申《美日安保条约》适用于日本所管辖的尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）。声明还写道，美国与日本意识到威慑在维持地区和平稳定中的重要性，反对任何单方面改变东海现状的意图。

拜登和菅义伟也在声明中强调“台湾海峡和平稳定的重要性”，鼓励“和平解决两岸问题”。这是自1969年美国总统尼克松与日本首相佐藤荣作会谈后，美日领袖首次在联合声明中提到台湾。

中国驻美国大使馆随后发表声明，表示强烈不满和坚决反对。声明称：“台湾、香港和涉疆问题是中国的内政，东海、南海涉及中国领土主权和海洋权益，这些问题关乎中国的根本利益，不容干涉。”

中国驻美国大使馆称美日“明明是企图在亚太地区搞分裂、搞针对别国的‘小圈子’，却冠之以‘自由开放’”，并指责其言论“完全超出正常发展双边关系的范畴，损害第三方利益，损害地区国家相互理解与信任，损害亚太和平与稳定” 。

台湾总统府发言人张惇涵则表示，这是继3月“美日安全咨商会议”后，美日双方再次强调台海和平稳定的重要性。“我国政府欣见美国及日本政府对于台海和平稳定的重视，并表达感谢与肯定之意，相信这对于印太区域的和平稳定有正面助益。”

领导全球脱碳 加强数字竞争力

在气候变化问题方面，拜登表示他与菅义伟都同意有必要制定更雄心勃勃的气候承诺，双方很快将宣布2030年的目标。

拜登下周将主导一场虚拟峰会，期盼能提高对抗气候变迁的承诺，以应对气候危机。菅义伟在新闻发布会上表示，日本和美国将领导全球脱碳。

全球第三大经济体日本承诺，依照巴黎协定在2030年前碳排放量将较2013年减少26%。但专家认为，这样的目标不足以实现菅义伟到2050年让日本达到碳中和的目标。

拜登和菅义伟还达成共识，加强联合开发和测试第五代互联网，以及未来的第六代技术。拜登认为，美日必须“保持并提高竞争优势”，确保这些技术“由我们共同的民主规范来管理—这些由民主国家而非威权国家制定的规范”。

联合声明指出，美国将拿出25亿美元，日本承诺提供20亿美元，以加强在数字领域的竞争力。

美日领导人还表示，将重新致力于推动朝鲜无核化，敦促朝鲜恪守联合国安理会决议所规定的义务，并呼吁国际社会充分执行。“我们打算强化威慑力以维护地区的和平与稳定，并将与其他国家一同努力解决朝鲜核项目及导弹项目有关的危险，包括扩散风险。”

张筠青/任琛（法新社、德新社等）

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