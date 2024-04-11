美日友谊下的经济安保牵制中国战略

(德国之声中文网)日本时间11日早上（华盛顿时间10日晚），美国首都华盛顿的白宫当地，拜登总统替以国宾身分造访当地的日本首相岸田文雄举办国宴，在会场内岸田拿出难得的放松神情，以轻松的言语逗得现场来宾哈哈大笑。

岸田文雄在开场前，以幽默诙谐的方式致词称：「我进来这里之前，工作人员跟我说，绝对不会有人嫌您的致词太短（会场大笑）。我觉得这个建议很不错，因此我决定将我致词精简扼要就好（会场大笑）」。

现场除了美国总统拜登夫妇、美日两国的高级政要、财经与文化界名人外，还有知名影星劳勃狄尼洛、摇滚二重唱「赛门与葛芬柯」、日本知名音乐团体「YOASOBI」与体育界名人，甚至日媒一度传言效力美国职棒洛杉矶道奇的大谷翔平也在受邀名单中，各界人士云集，足以看出这场国宴的重要性。

随后岸田再说：「我跟太太裕子看到现场宾客后，都惊讶地说不出话来，我都不知道谁是这场宴会主宾了（会场大笑）。直到我被引领到拜登总统旁边席位，才突然回神过来松了口气。（会场大笑）」。

历经数分钟致词后，岸田文雄引用美国科幻剧集台词，并称「日美友谊就是一句话，Boldly Go！（勇踏前人未至之境）」。随后他高举酒杯后跟现场高呼「干杯！」，引来现场满场掌声，一旁的拜登大声称赞「Goog Job！」。

时隔9年，日本首相再度以国宾待遇受邀华府，从两国领袖的互动当中，不难看出目前美日情谊的热络。除此之外，这次的峰会也看得出两国强化经济安保之余，意欲摆脱过去「中国依赖」的决心。

瞄准各供应链优势

在这次的美日峰会中，两国强调将以「全球伙伴」之姿解决世界各种课题，希望制定新时代的经济供应链基准。首重之重的，便是目前的半导体供应链改组。半导体业界中，美国在组件设计、台湾在研发制程中各有绝对优势，但在过去的供应链中，仍是很大部分仰赖中国大量生产中阶半导体。

而在日本于2月底在熊本启用台积电的第一个分厂后，熊本第二厂也预计在2024年底动工兴建、目标2027年底时营运，就连三厂也传闻在规划中。日本在未来将负责车用、家电等中阶半导体生产，逐渐摆脱过去重度依赖中国的影子。

其次是新世代量子计算机与生化技术上、实施绿色转型的供应链合作。美日都希望达成未来电动化及无碳化社会，不过当前中国占有绝大多数电动车市场与稀有金属保存量，未来美国除了对中国电动车祭出关税外，也将与日本一起合作稳固非洲等国的稀有矿藏市场。此外，也将一起开发海上风力发电的技术，希望能早日投入使用。

最后则是装备品的供应链，美日两国声明将建立「日美防卫工业合作、采购、维护和整备定期协议」（DICAS）。该协议希望讨论防卫装备品的联合开发、生产、维护和维护，并制定讨论导弹等问题的政策发展。其中美军对于中国生产的相关军武用品未来将不再采用，日本的防卫品产业将有机会进一步成长。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



官民研发人工智能

而这次美日两国在人工智能的研发上，更从官方到民间都采取合作策略。在岸田访美前的9日，美国微软就宣布将在未来2年内于日本投资29亿美元，以加强其人工智能基础设施，这也是日本有史以来最大的相关投资案。

先前包括Open AI也宣布将在东京设立分公司，并招募日本员工。其余包括美国的亚马逊、日本的软银集团等都相继出资，连手打造新的人工智能研发框架。而在学界方面，包括华盛顿大学与日本的庆应大学、筑波大学等也将成立研究团队、定期交流互访、共同培育相关人才。

人工智能与国家安全议题已经密不可分，被恶用的人工智能更有可能会助长独裁，中国在使用人工智能加强人员控管与监视更是引发外界担忧。因此透过人工智能研发，同时拟定出防范网络攻击以及防止恶意讯息流窜等新架构相当重要。未来美日无论是研究机构、学术界与产业界，都会进一步强化研发进程。

剑指亚洲首个登月国

不单是人工智能架构与供应链调整，拜登也宣布将在阿提米丝登月计划中让2名日本人参与。该计划除了日本人外、预计也会有首名女性与首位有色人种航天员登月，预计日本人将最快于2028年实现登月。日本并与美国联合开发月面探测车，预计于2031年起投入使用。

根据日媒报导，美国太空总署希望是「经验丰富的人」。日本目前有过在国际太空站工作经验的航天员为5人，当中宇宙飞行经验最丰富的星出彰彦年龄为55岁（3次），最年轻则是拥有1次经验、47岁的金井宣茂。不过当年的阿波罗计划登月计划中的12人平均都未满40岁，因此日本的航天员登月计划，如何平衡经验与年龄来选定人才也是焦点。

而与此同时，载人登月亦是中国的目标之一。根据中国载人航天工程办公室在2023年公布的计划，预计在2027年前可以具备载人火箭首飞条件，2030年前期盼实现登月。因此，若是美日两国的登月计划付诸实施，那日本有可能提前中国成为亚洲首个登月国，在人类历史上的意义非凡，但也势必引发中国想极力追赶。

中国同30年前的日本有哪些相似之处？

美日背后双退场隐忧

从上述三个面向可以看出，除了逐渐摆脱中国依赖之外，日本也希望在未来的合作中可以稳固亚太地区的主导优势。不过眼下不确定因素在于，美国即将于11月举办总统大选，拜登跟川普有可能再度角逐外，川普再度当选的可能性也不低。

根据《朝日新闻》报导，岸田文雄在出发前就已经就美国政坛局势跟周围表示「川普也是有当选的可能，因此我们需要先做一次到位才行」。除此之外，岸田文雄也有能否延续执政隐忧，目前他的支持度约为20%左右，如果支持率持续下探，有可能会影响其在9月出马角逐自民党总裁、再度成为首相的可能性。

因此，首相官邸的高层也对日媒指出，这次的出访除了提升美日邦交信赖外，也有先行将上述计划列为美日关系的永续方针的目的。将来无论美日是否换党、换领袖执政，大方向也不会出现松动。先前将两国经济安保给「制度化」，某种程度也可避免川普重新执政后，将各方面的合作项目又拆开当作交易筹码来使用。

这次的美日峰会除了强化防卫机制，守护固有国际秩序、防止霸权主义行径外，也将过往的经济安保提升到新的层次。然而纵使两国外交「勇踏前人未至之境」，在未来实现的进程是否顺利、是否会刺激中国与俄罗斯拿出更进一步对峙方案等，仍受到外界注目。美日再度强调坚固友谊的背后，仍是先要面对各自国内政局的困境。

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