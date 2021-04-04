美日印澳法布局印太 中国海空演训压台湾

(德国之声中文网) 根据《印度斯坦时报》报导，印度以「四方安全对话」(QUAD) 一员首次加入法国海军主导，在印度洋东部地区进行的演习，目的是「制衡中国在该地区不断上升的野心，并发出强烈的信息，即北京在南海的强权游戏不能在印度洋复制」。

美日印澳组成的「四方安全对话」这次与法国在4月5日至4月7日举行的为期三天的演习，五国共同出动了海军配合演练，这是四国在在2019年将论坛升级为部长级论坛后，又一针对北京的大动作。

这次演习印度派出兰维贾伊号驱逐舰（INS Ranvijay），吉尔丹号反潜护卫舰 ( INS Kiltan)，以及P-8I反潜巡逻机。其中兰维贾伊在2020年底曾经成功试射威慑中国的反舰飞弹布拉莫斯（BrahMos）。

法国则出动雷电号两栖攻击舰 (Tonnerre) 和苏尔库夫号护卫舰 (Surcouf) ，美国海军派出桑默塞特号两栖运输船 (USS Somerset)参加演习，澳大利亚派出安扎克号巡防舰 (HMAS Anzac)和天狼星号补给舰 (Sirius)参加演习，日本则派出和曙号驱逐舰 (Akebono)参加演习。

印度海军发言人表示，演习内容包括水面战、防空战和防空演习、武器射击演习、跨甲板飞行作业、战术演习和海上补给等航海演习。

国防和战略事务分析师比平德拉(N.C.Bipindra)告诉日经亚洲，五国大动作是为了回应中国「咄咄逼人」的军事活动。

他表示，五国经常在各种论坛上谈论印太地区航行自由的必要性，是对「中国在南海 『非法』海洋领土主张的委婉说法」。

法国国际关系研究所副研究员圣梅扎尔(Isabelle Saint-Mezard)则认为，五国借共同演习强调「基于规则的多边秩序」。

中国加大对台湾施压

中国海军新闻发言人高秀成5日证实中国海军组织辽宁舰航母编队在台湾周边海域进行训练，并表示这是「例行性训练」，往后也会「按计划常态组织类似演训活动」。

日本防卫省5日上午确认，辽宁号等6艘舰艇曾于4日上午通过冲绳本岛与宫古岛之间海域，而后南下进入太平洋。中国预警机同日下午也在东海与太平洋间飞行。

台湾空军5日也发布中国军机动态，表示10架中国军机，「侵扰台湾西南防空识别区（ADIZ）」，其中，一架运8机还飞抵台湾东南空域。

台湾政治大学东亚所名誉教授丁树范对德国之声表示，中国加大对台湾施压与印太局势有关，个方都在「布局」。他说:「国防部门的角度来说，都要做一个最坏的打算。」

美国为首的盟军集团与中国各有盘算，德国日前也表示，8月派出护卫舰是为了加强与印太地区与民主夥伴如澳大利亚、日本、韩国或新加坡等国的关系，符合德国和欧洲的利益。印太利益关系国不再只是纸上谈兵，以实际行动回应中国不断扩张的影响力，而北京也持续加强演训应对。

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