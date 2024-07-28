美日加强军事合作 驻日美军指挥结构升级

美国国务卿布林肯与国防部长奥斯汀在东京与日本外相上川阳子和防卫相木原稔举行会谈，宣布将加强美日军事合作，设立新的指挥中心。

（德国之声中文网）2024年7月27日，美国国务卿安东尼·布林肯和国防部长劳埃德·奥斯汀在东京与日本外相上川阳子和防卫相木原稔举行“2+2”安全会谈，宣布将加强美日军事合作。

奥斯汀在社交媒体平台X上表示，“很高兴来到日本参加2024年美日2+2会议。我们的联盟是印太地区和平与安全的基石，比以往任何时候都更强大。”他指出，官员们计划以“前所未有的努力”，让美日指挥和控制结构，包括驻日美军的指挥体系实现“现代化”。

防务升级计划

双方确认将设立新的美军指挥中心，并在日本增加美国授权的导弹生产。日本计划在明年三月为其武装部队设立新的联合指挥中心，美方宣布将在日本设立类似的结构。

奥斯汀称，“这将是我们联盟历史上最重要的发展之一。”一名美军官员向法新社表示，该中心将由一名三星指挥官领导。

目前，美国在日本驻有超过5万名士兵，但这些士兵目前由位于美国夏威夷的印太司令部指挥。虽然美国在东京设有指挥官，但该职位主要负责管理美军基地。现在，美国计划部署更高级别的军官，以简化和改善与亚洲最亲密盟友的合作。

美日抨击中国和俄罗斯

四名代表抨击了北京在南海的“破坏稳定行动”，并谴责了俄罗斯与中国和朝鲜日益紧密的军事合作。奥斯汀在讲话中表示，中国在东海、南海、台湾周边及整个地区“采取胁迫行为，试图改变现状”。他还指出，朝鲜的核计划及其与俄罗斯的深入合作“威胁到区域和全球安全”。

美日代表还指责中国的“破坏稳定行动”，如“海上和空中不安全的遭遇，破坏其他国家海上资源开发的努力，以及危险使用海警和海上民兵船只”。盟国还对北京“持续且迅速扩展其核武库”表示担忧，称中国没有任何透明度。尽管有公开证据，但中方仍拒绝承认其核武发展意图。

日本摆脱和平主义立场

鉴于中国和朝鲜构成的威胁日益增加，日本近年来逐渐摆脱其和平主义立场，加强了防御能力，以获得“反击”能力。会议期间，美方重申了华盛顿对“延伸威慑”的承诺，包括美国提供的核保护伞。

此外，日本也加强了与其他印太地区国家的合作，包括韩国和菲律宾。今年早些时候，美国与东京和马尼拉举行了三边会议，并签署了一份增加与韩国合作的备忘录。

（法新社、美联社）

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