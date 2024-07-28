美日加强军事合作 驻日美军指挥结构升级

美日加强军事合作 驻日美军指挥结构升级2024年7月28日
（德国之声中文网）2024年7月27日，美国国务卿安东尼·布林肯和国防部长劳埃德·奥斯汀在东京与日本外相上川阳子和防卫相木原稔举行“2+2”安全会谈，宣布将加强美日军事合作。
奥斯汀在社交媒体平台X上表示，“很高兴来到日本参加2024年美日2+2会议。我们的联盟是印太地区和平与安全的基石，比以往任何时候都更强大。”他指出，官员们计划以“前所未有的努力”，让美日指挥和控制结构，包括驻日美军的指挥体系实现“现代化”。
防务升级计划
双方确认将设立新的美军指挥中心，并在日本增加美国授权的导弹生产。日本计划在明年三月为其武装部队设立新的联合指挥中心，美方宣布将在日本设立类似的结构。
奥斯汀称，“这将是我们联盟历史上最重要的发展之一。”一名美军官员向法新社表示，该中心将由一名三星指挥官领导。
目前，美国在日本驻有超过5万名士兵，但这些士兵目前由位于美国夏威夷的印太司令部指挥。虽然美国在东京设有指挥官，但该职位主要负责管理美军基地。现在，美国计划部署更高级别的军官，以简化和改善与亚洲最亲密盟友的合作。
美日抨击中国和俄罗斯
四名代表抨击了北京在南海的“破坏稳定行动”，并谴责了俄罗斯与中国和朝鲜日益紧密的军事合作。奥斯汀在讲话中表示，中国在东海、南海、台湾周边及整个地区“采取胁迫行为，试图改变现状”。他还指出，朝鲜的核计划及其与俄罗斯的深入合作“威胁到区域和全球安全”。
美日代表还指责中国的“破坏稳定行动”，如“海上和空中不安全的遭遇，破坏其他国家海上资源开发的努力，以及危险使用海警和海上民兵船只”。盟国还对北京“持续且迅速扩展其核武库”表示担忧，称中国没有任何透明度。尽管有公开证据，但中方仍拒绝承认其核武发展意图。
日本摆脱和平主义立场
鉴于中国和朝鲜构成的威胁日益增加，日本近年来逐渐摆脱其和平主义立场，加强了防御能力，以获得“反击”能力。会议期间，美方重申了华盛顿对“延伸威慑”的承诺，包括美国提供的核保护伞。
此外，日本也加强了与其他印太地区国家的合作，包括韩国和菲律宾。今年早些时候，美国与东京和马尼拉举行了三边会议，并签署了一份增加与韩国合作的备忘录。
（法新社、美联社）
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