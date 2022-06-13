美施壓朝鮮勿核試爆 首爾籲中國發揮影響力

美韓擔憂朝鮮可能隨時重啟核試驗。美國國務卿布林肯週一表示，若朝鮮進行核爆試驗，美國與盟友將「迅速作出反應」。韓國外長朴振則敦促中國善用影響力勸阻朝鮮。
（德國之聲中文網）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與南韓外交部長朴振週一（6月13日）會面後舉行聯合新聞發佈會，共同敦促北韓不要進行核爆試驗。布林肯告訴記者，美國仍然對與朝鮮的對話持開放態度，但平壤無視這些呼籲，反而試射導彈，並為恢復2017年以來的第一次核試驗做準備。
在問若北韓重啟核試驗的可能性時，布林肯回應並承諾：「我們與我們的親密盟友和合作夥伴保持非常密切的聯繫，首先是韓國，還有日本和其他國家，將迅速做出反應。」
布林肯說，「最近平壤彈道導彈試驗的增加，加劇了整個印太地區及其他地區的緊張局勢。我們繼續尋求朝鮮半島的完全無核化。」他說，美國對北韓核試驗的反應可能包括「酌情對我們的軍事態勢進行短期和長期調整」。不過這位美國最高外交官重申，華盛頓仍致力於與平壤進行對話，補充稱華盛頓對平壤「絕對沒有敵意」。
布林肯表示：「簡單地說，我們的目標是一個和平穩定的地區和世界，在平壤政權改變路線之前，我們將繼續保持壓力。」
朴振在聯合新聞發佈會上稱，他與布林肯已經同意盡早重新啟動擴大威懾工作小組（EDSCG），這是一個處理保護韓國的美國核保護傘的政策機構。
「EDSCG將作為一個及時有效的機制來討論具體的擴大威懾措施，並向朝鮮發出堅定的信息。」朴振表示，該機構將在必要時處理戰略資產的部署問題，但他沒有繼續詳細說明。
布林肯則稱，他預計該工作小組將在未來幾週內開始運作，並透露華盛頓和首爾正致力於討論如何擴大其聯合軍事演習的範圍和規模。
韓聯社報導，首爾與華盛頓之間的戰略對話於2018年因與平壤密切接觸而暫停，其中包括3次朝韓首腦會議，以及2018年和2019年的兩次歷史性的美朝首腦會議。此後，朝鮮一直避免進行任何無核化談判。
針對朝鮮可能重啟核試驗，韓國外長朴振13日表示，朝鮮正處在一個十字路口，可以選擇持續進行核試驗並將自己孤立起來，或者回到外交和對話，但朝鮮的任何挑釁行為——包括核試驗——都將受到統一和堅定的回應，並敦促中國利用其影響力。
朴振喊話北京說：「我也認為中國應該發揮非常積極的作用，說服朝鮮，維持朝鮮半島的和平與穩定需要他們的新思維」。
布林肯則表示，華盛頓將繼續對協助朝鮮導彈和核計劃的中國和俄羅斯個人及實體實施制裁。
近年來，中國和俄羅斯一直在推動基於人道主義理由，放寬對朝鮮的制裁，並希望能夠說服朝鮮回到談判桌。
美中高官談朝鮮問題
與此同時，白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan）與中國最高外交官楊潔篪13日正在盧森堡會晤，兩人就一系列區域與全球安全議題，以及美中關鍵議題進行對話，其中也談及朝鮮問題。
一位美國高級官員向媒體透露，沙利文向楊潔篪提出了擔憂，即日前北京否決了由美國主導、聯合國推動的加強對朝制裁提案。
這位官員表示，沙利文「尤其對否決權提出了擔憂，該否決權是在（朝鮮）一系列彈道導彈發射違反聯合國安理會先前的決議，和準備……潛在核試驗之後發生的。」
他說，每一方都闡述了他們的立場和我們看待局勢的方式，沙利文「非常明確地表示，我們認為這是美國和中國應該能夠合作的領域。」
上週，中國和俄羅斯在聯合國會議上指責美國在朝鮮半島挑起緊張局勢，兩國不得不在會上解釋他們為何否決對朝鮮實施新的制裁。
中國的駐聯合國大使張軍上週向路透社表示，北京不希望看到朝鮮再次進行核試驗，這就是為什麽它否決了美國牽頭的、對平壤重射彈道導彈實施新的聯合國制裁提議的部分原因。
張軍當時亦警告，朝鮮若進行第七次核爆試驗，不要對北京可能對作出的反應進行推測。華盛頓此前稱，第七次試驗可能「隨時」發生。
（路透社、韓聯社、半島電視台）
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韓國軍方12日深夜表示，朝鮮在當日上午發射多枚疑似火箭砲的飛行物體。此前，韓國國防部長才在剛落幕的香格里拉對話上表示，由於擔心平壤恢復核試驗，韓國將「大幅」加強其防禦能力。