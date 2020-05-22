 美方称沙特王储批准杀害卡舒吉 沙特否认 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.02.2021

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时政风云

美方称沙特王储批准杀害卡舒吉 沙特否认

沙特阿拉伯拒绝接受一份美国情报机构的解密报告。该报告认为沙特王储萨勒曼与记者卡舒吉的谋杀案难脱干系。与此同时，美国表示将制裁沙特方面涉嫌参与谋杀的76人。

Kombobild Jamal Khashoggi und Mohammed bin Salman

美国情报机构报告认为，沙特王储萨勒曼（右）与记者卡舒吉（左）遇害案难脱干系

（德国之声）沙特阿拉伯拒绝接受一份美国情报机构的报告，该报告指控王储穆罕默德·本·萨勒曼下令杀害记者贾迈勒·卡舒吉（Jamal Khashoggi）。

美国时间周五（2月26日）发布的这份报告表示，沙特王储掌控着情报机构和安全部队，称如果没有他大开绿灯，这样的谋杀行动不可能得以实施。

沙特外交部表示，该报告包含虚假信息， 称沙特政府采取了 "所有必要的司法措施 "来起诉凶手。

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沙特流亡记者卡舒吉被谋杀一年半后，其儿子公开声明原谅凶手的举动引发了诸多疑问。这条Twitter发布的时间并非偶然。

联合国专家对卡舒吉谋杀案的调查显示，策划者来自沙特国家高层。 《纽约时报》报道称，沙特王储2017年曾说过要是卡舒吉不停止批評政府，便要賞給卡舒吉一颗子弹。

异见记者卡舒吉2018年在沙特驻伊斯坦布尔领馆内遇害。沙特检方判处5人死刑、3人监禁，均可提出上诉。联合国特别报告员批评幕后真凶逍遥法外。

联合国调查官员称，有可靠的证据显示，沙特王储萨勒曼在记者卡舒吉遇害案中扮演了不光彩的角色，并呼吁国际社会予以制裁。

沙特外交部周五晚些时候发表的声明说："相关人员已经被沙特王国法院定罪并判刑，这些判决得到了卡舒吉家人的认可。愿他得以安息。"

卡舒吉是《华盛顿邮报》的记者，也是王储显而易见的专制统治的批评者，2018年10月2日进入沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆后遇害。2020年9月沙特公布的判决结果显示，参与该谋杀案5人被判处20年监禁、1人被判处10年监禁、2人被判处7年监禁。

“强大而持久的伙伴关系”

美国情报机构的这份报告可能会影响华盛顿和利雅得之间的盟友关系。

美国表示，将对76名涉嫌参与谋杀的沙特人实施制裁。不过根据媒体报道，这些限制措施不会影响到王储本人。

与此同时，沙特强调说，它与美国的关系是 "强大而持久的"。

沙特外交部在推特上说："在相互尊重的基础上，这种伙伴关系持续增长近80年，两国各部门都在从各个层面努力深化这些关系。"

呼唤正义

在美国关于贾迈勒·卡舒吉遇害的报告发布后，卡舒吉的未婚妻哈蒂杰·坚吉兹（Hatice Cengiz）在推特上发布了一张卡舒吉的照片，并打上#justiceforjamal（还贾迈勒正义）的标签。

推友们传播着这一标签。有些个人和组织呼吁对沙特阿拉伯采取进一步的政治行动。

总部设在纽约的新闻自由倡导组织 "保护记者委员会 "，呼吁美国和国际社会制裁沙特王储萨勒曼。

联合国法外处决问题特别报告员艾格尼丝·卡拉马德（Agnes Callamard）也呼吁华盛顿对沙特王储实施制裁。

卡拉马德在一份声明中说，"将下令处决卡舒吉的责任人赶下国际舞台，是迈向正义的重要一步，也是向全世界蠢蠢欲动的谋杀者发出最强烈警告的关键行动。"

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