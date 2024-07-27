美方称布林肯与中国外长会晤“富有成效”

在老挝万象举行的东盟外长会议期间，美国国务卿布林肯与中国外长王毅进行了“开放且富有成效的”会晤。布林肯提出了对中国在台湾问题上的“挑衅行为”的关切，并讨论了人权问题和中俄关系。这次会谈持续了一个多小时。

（德国之声中文网）2024年7月27日，美国国务院称，国务卿布林肯与中国外长王毅在老挝万象东盟外长会议期间进行了“开放且富有成效的”讨论。

美国国务院发言人马修·米勒（Matthew Miller）表示，双方讨论了关键的双边、地区和全球问题。此次会谈持续了一小时二十分钟。

布林肯在会谈中提出了美国对中国在台湾问题上的“挑衅行为”的关切，包括围绕台湾总统赖清德就职期间的模拟封锁行动。

美方官员表示，布林肯与王毅进行了延长的对话，重点讨论了台湾问题。中国声称台湾是其领土的一部分，并誓言必要时通过武力实现统一。

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美方的关切

自赖清德五月就职后，中国曾以海军和军机包围台湾进行军事演习。中国对赖清德的就职演讲表示谴责，称其为“独立的告白”。

布林肯还在会谈中提出了人权问题，涉及台湾、西藏和香港的情况, 并讨论了中国对俄罗斯在乌克兰战争中的支持问题。

此外，布林肯还谈及被中国“错误拘留”的美国公民问题，强调需取得进展。这一问题一直是美中关系中的一个敏感话题。

双方在会谈中还讨论了其他双边、地区和全球问题。米勒称，此次会谈是“开放且富有成效的”。

这次会谈是在东盟外长会议的间隙进行的。会议期间，各国外交部长就一系列地区和全球问题展开讨论。

布林肯与王毅的会晤引发了广泛关注。美中关系近年来因贸易、人权和地区安全等问题而紧张。

（法新社）

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