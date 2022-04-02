美方协助下载东航失事客机黑匣子的数据

（德国之声中文网）中国民航报上周六（4月2日）报导，美国国家运输安全委员会（NTSB）派出7人工作小组上周六抵达中国，参与由中国民航组织的"3·21"东航MU5735航空器飞行事故调查。美国国家运输安全委员会表示，正在帮助中方下载这架失事客机两个黑匣子里的数据。

3月21日在广西坠毁的东航MU5735航班客机为波音737-800型客机，编号B-1791。机上132名乘客和机组人员全部遇难。中国民航报引述中国民用航空局的消息称，根据国际民用航空公约的相关要求，美国作为国际民航组织（ICAO）成员国和波音737-800飞机的设计制造国，可以来华参与事故调查，其主要职责是从飞机设计制造的角度为中方调查分析事故原因提供技术支持。

东航MU5735航班客机坠毁原因尚无清晰判断。据广西梧州北辰矿业公司一个摄像头拍到的该机坠落视频画面，在机头触地前，飞机以垂直俯冲姿态坠落。客机坠毁时在广西梧州市藤县埌南镇莫埌村的一个山坡上撞击出一个20米深的大坑，并引发森林大火。搜救人员和消防人员一共找到超过49,000块飞机碎片。第一个黑匣子--驾驶舱语音记录器于3月23日下午被发现。第二个黑匣子于3月27日在撞击点东侧山坡坡面1.5米土层下被发现。

据中国官方的报道，搜救人员在事故现场没有检出常见无机炸药的主要离子成分，也没有检出常见有机炸药成分。中国官员表示，对这起坠机事件的初步调查报告将在坠机发生后的30天内完成。

东航MU5735航班空难终结了中国民航4227天、超过1亿小时的持续安全飞行纪录。这起空难也是1994年以来中国本土最严重的空难。

有关空难和航空安全的10个事实 970人遇难 2014年是民航史上空难死亡人数最多的一年，总共有970人在空难中丧生。图为马航MH17航班在乌克兰东部的坠机现场。

有关空难和航空安全的10个事实 都是马来西亚的航空公司 2014年最为严重的三起空难，分别来自马航以及亚航，都是马来西亚的航空公司。图为今年3月2日，失事的亚航QZ8501航班的机翼残骸运送至印尼雅加达港。

有关空难和航空安全的10个事实 民航旅客增长1.7亿 根据国际民航协会IATA的数据，2014年，全球民航共运送了33亿旅客。较上一年增长了1.7亿。图为阿联酋航空公司以及澳洲航空公司的空客A380客机编队飞越悉尼上空。

有关空难和航空安全的10个事实 尤伯林根空难 在过去40年中，发生在德国的最严重的航空事故是2002年的尤伯林根空难，两架飞机在高空相撞，总共有118人丧生。原因则是空管部门工作失误。图为空难十周年时，坠机地点的悼念活动。

有关空难和航空安全的10个事实 特内里费空难 全球航空史上死亡人数最多的空难发生在1977年，荷兰皇家航空的一架客机在西班牙特内里费岛机场起飞时与一架泛美航空的客机在跑道上相撞，583人丧生。图为机场跑道上烧得面目全非的两架飞机残骸。

有关空难和航空安全的10个事实 9·11恐怖袭击 而造成地面死亡人数最多的空难发生在2001年9月11日。当天一共有4架飞机因恐怖分子劫机坠毁在美国纽约、华盛顿、宾夕法尼亚，机上总共死亡265人，地面死亡人数超过2700人。

有关空难和航空安全的10个事实 马航MH17遭击落 2014年的马航MH17空难也是一起尤为悲剧性的事件。客机在飞越乌克兰上空时，被导弹击落，298人丧生。事件初步报告称，飞机被“高动能物体”击中。

有关空难和航空安全的10个事实 大型航空公司更安全 大型航空公司较少发生空难。而使用小型飞机运营的区域航线的事故率则相对较高。图为2012年12月，德国黑森州的两架小型飞机相撞坠机现场，事故造成机上6人丧生。

有关空难和航空安全的10个事实 增长的民航市场 全球航空市场正不断增长。据国际民航协会IATA的预测，20年后，每年的航空运输人次将达到73亿，是2014年的两倍。图为空客新一代中短程客机A320neo去年9月完成首次试飞。

有关空难和航空安全的10个事实 每100万次飞行空难发生率0.23% 国际民航协会IATA还指出，如果一个人每天进行一次航空旅行，那么在14000年的时间段内，他只会遇到1次空难。 作者: Volker Wagener / 文山



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