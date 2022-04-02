美方协助下载东航失事客机黑匣子的数据

美国国家运输安全委员会（NTSB）本周二（4月6日）表示，正在帮助中方下载东航MU5735失事客机飞行数据记录器里的数据。该机构上周表示，在帮助中方下载驾驶舱语音记录器的数据。
（德国之声中文网）中国民航报上周六（4月2日）报导，美国国家运输安全委员会（NTSB）派出7人工作小组上周六抵达中国，参与由中国民航组织的"3·21"东航MU5735航空器飞行事故调查。美国国家运输安全委员会表示，正在帮助中方下载这架失事客机两个黑匣子里的数据。
3月21日在广西坠毁的东航MU5735航班客机为波音737-800型客机，编号B-1791。机上132名乘客和机组人员全部遇难。中国民航报引述中国民用航空局的消息称，根据国际民用航空公约的相关要求，美国作为国际民航组织（ICAO）成员国和波音737-800飞机的设计制造国，可以来华参与事故调查，其主要职责是从飞机设计制造的角度为中方调查分析事故原因提供技术支持。
东航MU5735航班客机坠毁原因尚无清晰判断。据广西梧州北辰矿业公司一个摄像头拍到的该机坠落视频画面，在机头触地前，飞机以垂直俯冲姿态坠落。客机坠毁时在广西梧州市藤县埌南镇莫埌村的一个山坡上撞击出一个20米深的大坑，并引发森林大火。搜救人员和消防人员一共找到超过49,000块飞机碎片。第一个黑匣子--驾驶舱语音记录器于3月23日下午被发现。第二个黑匣子于3月27日在撞击点东侧山坡坡面1.5米土层下被发现。
据中国官方的报道，搜救人员在事故现场没有检出常见无机炸药的主要离子成分，也没有检出常见有机炸药成分。中国官员表示，对这起坠机事件的初步调查报告将在坠机发生后的30天内完成。
东航MU5735航班空难终结了中国民航4227天、超过1亿小时的持续安全飞行纪录。这起空难也是1994年以来中国本土最严重的空难。
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东航波音737客机MU5735航班失事的第7天，搜救人员找到第二部黑匣子。这架总共载有132名乘客和机组人员的客机21日从昆明飞往广州的途中在广西梧州市上空坠毁。经确认，航班上人员已全部遇难。