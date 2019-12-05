美方乐观继续谈判 中国仍要求降低关税

(德国之声中文网) 美国总统特朗普在周四(12月5日)与记者见面时比起前一天显得稍为节制，只说贸易谈判「进行得很顺利」，没有透露更多细节。

他说:「12月15日可能会有什么事情发生，但是我们还没讨论。然而，我们现在与中国的讨论进行得非常好。」

反观中国方面，却是更加明确的表示出希望美国降低关税的立场。中国商务部发言人高峰在12月5日的例行记者会上说: 「中方认为，如果双方达成第一阶段协议，应该相应降低关税。双方经贸团队一直保持密切沟通，目前我没有更多细节可以向大家透露。谢谢。」

美国财政部长姆努钦说在过去24小时之内中美双方在电话上进行了副部长级别的磋商，致力于完成协议。他说贸易协议已经在酝酿当中，但是不受任何「人为的」死线约束。

美国原定在12月15日对中国价值1560亿美元的商品课征新一轮的关税，因此外界普遍预期若双方谈判会有什么进展，应当会以该日期为参考点。

新疆议题卷入贸易战?

上个月底，美国国会通过《香港人权与民主法案》，特朗普随后也正式签署生效，引发中方强烈抗议。特朗普总统于周一表示，《香港人权与民主法案》不会让美中贸易谈判变得更简单，他说中国希望达成协议。周二，他又说，等他2020年11月连任总统后再谈贸易协议。

不过，《香港人权与民主法案》才刚生效不到一周，美国国会众议院又在当地时间12月3日通过了《2019年维吾尔人权政策法案》。接下来该法送交参院讨论表决，预计在两个礼拜内就会有结果。按照之前《香港人权与民主法案》的经验，这次的《2019年维吾尔人权政策法案》估计也会在参议院获得压倒性的同意票。

虽然特朗普作为总统认定动用否决权更符合国家利益，但是对于国会以压倒性的多数通过的法案，特朗普在庞大的政治压力下也没有太多选择，预计最后也会签署法案，就像他签署《香港人权与民主法案》一样。

国会的意见让特朗普陷入窘境: 因为他最标志性的举动是在贸易上挑战中国，而不是在人权议题上。他还是称中国国家主席习近平为「好朋友」，且嘲笑美国在维护世界各地的人权上花费的金钱是「当世界警察」。

《2019年维吾尔人权政策法案》要求白宫政府对中国的新疆问题采取更严厉的回应，其中包括制裁高官以及禁止出口。对于美国通过该法案，中方迅速进行了措辞强烈的密集回应。

罗法/李鱼(美联社、路透社)