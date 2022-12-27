 美方：中國軍機逼近美軍機 相距不到10米 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.12.2022

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时政风云

美方：中國軍機逼近美軍機 相距不到10米

美軍29日表示，一架中國軍機上週在有爭議的南中國海靠近一架美國軍機，雙方距離不到10米。中方對此尚未公開回應，但中國國防部同日重申，兩軍對話機制取消是因「美方蓄意製造重大危機、嚴重損害中國主權和領土完整」。

解放軍殲-11資料照片。

解放軍殲-11資料照片。

（德國之聲中文網）美國印太司令部週四（12月29日）發布聲明表示，一架中國戰鬥機上週在南中國海上空距離一架美國空軍偵察機20英尺（6米）範圍內危險飛行。

根據美國印太司令部聲明，北京時間12月21日，美軍「在國際空域的南海上空合法地進行了常規操作」，但一名中國海軍殲-11戰鬥機飛行員「在攔截美國空軍RC-135偵察機的過程中進行了不安全的操作」，兩機相距「20英尺（6米）範圍內」，迫使RC-135偵查居採取規避動作以避免碰撞。

美國印太司令部表示：「美國印太聯合部隊致力於建立一個自由和開放的印太地區，並將繼續在海上和國際空域飛行、航行和作業，同時適當考慮到國際法規定的所有船隻和飛機的安全。我們期望印太地區的所有國家都能按照國際法安全地使用國際空域。」

一名不願具名的美國官員向路透社透露，美國已向中國政府就此提出問題。截至截稿前，中方並未公開回應。

中國曾表示，美國派遣艦艇和飛機進入南海不利於和平。不過美國軍機和軍艦仍經常在該地區旅行並進行監視行動。

今年6月，澳大利亞國防部曾表示，一架中國戰鬥機5月在南中國海地區危險地攔截了一架澳大利亞軍事偵察機。澳方指稱，中國軍機在澳大利亞空軍軍機前面「飛得很近」，並拋灑雷達干擾片，被攝入了澳方的發動機中。

同月，加拿大軍方指責中國戰機在監測朝鮮制裁規避情況時騷擾其巡邏機，有時迫使加拿大飛機改變飛行路線。

  • China Liaoning Flugzeugträger (imago/Xinhua)

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  • RSS Formidable (Imago/China Foto Press)

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    隐形战舰

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  • USA Marine Flugzeugträger USS Ronald Reagan (AP)

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    长臂美国

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    作者: Rodion Ebbighausen


美方對話中國碰釘子

今年8月美國眾議院議長佩洛西訪台後，憤怒的北京暫停了美中軍事對話機制。儘管美中關係持續緊張，但美軍官員長期一直尋求與中國保持開放的溝通渠道，以緩解潛在爆發的風險或任何事故發生。

今年11月，美國國防部長奧斯汀（Lloyd James Austin）與中國國防部長魏鳳和會晤時曾提出，兩軍需要改善危機溝通，並提及了中國軍機的危險行為。

中國國防部新聞發言人譚克非29日在例行記者會被問及有關話題時回應，「中方取消中美兩軍三項交往活動，是針對美方蓄意制造重大危機、嚴重損害中國主權和領土完整的必要反制，前因後果一清二楚，美方對此心知肚明。」

他譴責，美方近日「連續發布多項涉華負面政策文件和法案，大肆鼓噪大國競爭，渲染炒作所謂『中國威脅』，粗暴干涉中國內政，進一步破壞兩軍溝通交往的基礎和氛圍。」

但也強調，「中方重視發展中美兩軍關係，兩軍工作層面溝通也未中斷。但美方不能既尋求與中方全面恢復對話交流，同時又不斷損害中方利益，更不能顛倒原委，將取消兩軍部分交流的責任甩給中方」。

他表示，美方如果真想與中方開展積極的、建設性的對話交流，「必須拿出誠意和行動」。

（路透社、法新社、中國國防部）

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