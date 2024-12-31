美方:中国黑客入侵财政部 中方:“无端指控”

美国财政部近日披露，其系统遭到中国国家支持的黑客攻击，部分工作站和非机密文件被访问。中国政府对此表示强烈否认，称指控毫无根据，意在出于政治目的抹黑中国。

（德国之声中文网）美国财政部于12月30日向国会提交的信函中透露，本月早些时候，其部分工作站和非机密文件遭到网络攻击。攻击者通过一个名为BeyondTrust的第三方软件服务提供商，利用窃取的密钥绕过安全系统，成功获取了远程访问权限。

财政部发言人在声明中表示：“财政部高度重视系统和数据的安全，在过去四年中显著增强了网络防御能力。”财政部强调，目前没有证据显示攻击者仍然能够访问财政部的信息，相关服务已被下线。

重大网络安全事件

财政部表示，这起事件被归类为“重大网络安全事件”，目前正在与联邦调查局和美国网络安全与基础设施安全局（CISA）等机构合作调查此次攻击的影响范围。财政部助理部长哈迪卡尔( Aditi Hardikar)在致参议院银行委员会的信中指出，初步调查将此次攻击归咎于一个受到中国政府支持的黑客组织，但未提供进一步细节。

名为“盐台风”(Salt Typhoon)的黑客行动使北京能够访问美国民众的私人短信和电话记录 图像来源: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

“盐台风”黑客活动引发担忧

此次攻击发生之际，美国政府正试图应对中国大规模网络间谍活动的后果。据称，这场名为“盐台风”(Salt Typhoon)的黑客行动使北京能够访问美国民众的私人短信和电话记录。截至目前，已有九家电信公司确认受此次行动影响。

中国政府的回应

中国外交部发言人毛宁在12月31日的例行记者会上表示，中方一贯反对各种形式的黑客攻击，更反对出于政治目的，散布针对中国的虚假信息。她强调：“关于此类缺乏证据的无端指控，我们已多次表明立场。”

黑客大举盗窃德国政客数据 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

西方多次指控中国网络攻击

近年来，中国多次被指控发起网络攻击。今年早些时候，美国及其盟国指责中国支持的黑客组织针对包括通信、能源和水资源在内的关键基础设施发动攻击。去年，微软披露，一个被称为“Storm-0558”的中国黑客组织侵入了多家西方政府机构的电子邮件系统，包括美国国务院和商务部。

未来可能的网络安全对策

尽管中国政府否认相关指控，但此次事件再次引发了对美国关键基础设施网络安全的担忧。美国财政部表示，将在未来30天内向国会提交更详细的调查报告，并继续与私营和公共部门合作，提升金融系统的安全性。

（美联社、法新社）

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