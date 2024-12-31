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美方:中国黑客入侵财政部 中方:“无端指控”

2024年12月31日

美国财政部近日披露，其系统遭到中国国家支持的黑客攻击，部分工作站和非机密文件被访问。中国政府对此表示强烈否认，称指控毫无根据，意在出于政治目的抹黑中国。

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USA Das historische Gebäude des Finanzministeriums in Washington, DC
图像来源: Offenberg/Zoonar/picture alliance

（德国之声中文网）美国财政部于12月30日向国会提交的信函中透露，本月早些时候，其部分工作站和非机密文件遭到网络攻击。攻击者通过一个名为BeyondTrust的第三方软件服务提供商，利用窃取的密钥绕过安全系统，成功获取了远程访问权限。

财政部发言人在声明中表示：“财政部高度重视系统和数据的安全，在过去四年中显著增强了网络防御能力。”财政部强调，目前没有证据显示攻击者仍然能够访问财政部的信息，相关服务已被下线。

重大网络安全事件

财政部表示，这起事件被归类为“重大网络安全事件”，目前正在与联邦调查局和美国网络安全与基础设施安全局（CISA）等机构合作调查此次攻击的影响范围。财政部助理部长哈迪卡尔( Aditi Hardikar)在致参议院银行委员会的信中指出，初步调查将此次攻击归咎于一个受到中国政府支持的黑客组织，但未提供进一步细节。

名为“盐台风”(Salt Typhoon)的黑客行动使北京能够访问美国民众的私人短信和电话记录
名为“盐台风”(Salt Typhoon)的黑客行动使北京能够访问美国民众的私人短信和电话记录图像来源: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

“盐台风”黑客活动引发担忧

此次攻击发生之际，美国政府正试图应对中国大规模网络间谍活动的后果。据称，这场名为“盐台风”(Salt Typhoon)的黑客行动使北京能够访问美国民众的私人短信和电话记录。截至目前，已有九家电信公司确认受此次行动影响。

中国政府的回应

中国外交部发言人毛宁在12月31日的例行记者会上表示，中方一贯反对各种形式的黑客攻击，更反对出于政治目的，散布针对中国的虚假信息。她强调：“关于此类缺乏证据的无端指控，我们已多次表明立场。”

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西方多次指控中国网络攻击

近年来，中国多次被指控发起网络攻击。今年早些时候，美国及其盟国指责中国支持的黑客组织针对包括通信、能源和水资源在内的关键基础设施发动攻击。去年，微软披露，一个被称为“Storm-0558”的中国黑客组织侵入了多家西方政府机构的电子邮件系统，包括美国国务院和商务部。

未来可能的网络安全对策

尽管中国政府否认相关指控，但此次事件再次引发了对美国关键基础设施网络安全的担忧。美国财政部表示，将在未来30天内向国会提交更详细的调查报告，并继续与私营和公共部门合作，提升金融系统的安全性。

（美联社、法新社）

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