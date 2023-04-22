美方“中国武统台湾”的战争模拟究竟什么样？

（德国之声中文网）2027年4月22日，中国对台湾的首次攻击以及美军的回应已经进行了72个小时。目前，各方的损失都非常惊人。这是一场战争游戏，但它有着严肃的目的和高调的参与者：美国众议院中国特别委员会的成员。冲突在众议院筹款委员会房间内的一盏巨大金色吊灯下，通过棋盘游戏式的地图和标记展开。这次演习探讨了如果美国和中国在台湾问题上达到战争边缘，美国的外交、经济和军事选择。

台湾是一个自治岛屿，但北京声称其为自己的领土。这次演习是在2023年4月中旬的某个晚上进行的，美联社观察了这次演习。这是该委员会对美国对华政策进行深入审查的一部分，特别是在由共和党主导的众议院，关注与中国政府的紧张关系。

在战争游戏中，北京的导弹和火箭袭击台湾，甚至袭击远在日本和关岛的美国部队。初步伤亡包括数百名甚至数千名美国士兵。台湾和中国的损失更高。

令华盛顿感到沮丧的是，在战争游戏中，惊慌失措和疏远的盟友让美国人几乎完全独自支持台湾。

也别指望美国能给习近平或他的高级将领打一个热线电话来平息事态，至少在这场角色扮演的场景中不会发生。

美国的立法者们表示，战争游戏不是为了筹划一场战争，而是为了弄清楚如何加强美国的威慑力，防止涉及美国、中国和台湾的战争爆发。

美国众议院中国特别委员会的成员参与了这场战争推演

“战争游戏”的目的

理想情况下，国会议员们会带着两个信念走出战争游戏，委员会主席、共和党籍威斯康星州众议员加拉格尔（Mike Gallagher）在一开始告诉同事们：“一个是紧迫感。”第二个是：“有意义的事情，我们可以通过立法行动，在本届国会期间改善台湾海峡和平与稳定的前景，”加拉格尔说。

然而实际上，该委员会的首席民主党人、众议员克里希纳穆尔希（Raja Krishnamoorthi）告诉立法者们：“我们不能让自己面临今晚将要面对的情况。”他补充道：“唯一的方法就是遏制侵略行为，防止冲突爆发。”

虽然美国没有正式承认台湾政府，但它是台北最重要的武器和其他安全援助提供者。美联社在报道中声称：习近平已指示其军队做好在2027年必要时武力收复台湾的准备。

当被问及议员们的战争游戏时，中国大使馆发言人刘鹏宇向美联社表示，中国希望与台湾和平统一，但保留采取一切必要措施的权力。他说：“美方的所谓‘战争游戏’旨在支持和鼓舞‘台独’分裂势力，进一步加剧台海紧张局势，我们坚决反对。”

在战争游戏中，立法者们扮演蓝方，担任国家安全委员会顾问。他们从虚构的总统那里获得指令：如果可能，阻止中国接管台湾；如果不可能，打败它。

新美国安全中心智库的专家们扮演红方。该智库的研究包括使用现实场景和非机密信息进行战争游戏，以模拟可能的冲突。

“战争”的整个过程

在这场演习中，一切都始于台湾反对派议员谈论独立。智库防务项目主任佩蒂约翰（Stacie Pettyjohn）在讲述过程中，愤怒的中国官员对台湾提出了无法接受的要求。与此同时，中国军队将具备入侵能力的部队部署到位。例如，为治疗部队提供输血供应等举措表明这不是普通的军事演习。

最后，中国对台湾实施了事实上的封锁，这对于这个生产全球超过60%半导体以及其他高科技产品的岛屿而言是不可容忍的。

台海战争推演的结果给在场议员提出了难题

在美国军队为可能的战斗做准备的同时，美国总统顾问们——即围绕着地图和部队标记摆放的木桌进行研究的众议院委员会成员们——也聚集在一起。

他们向退役将军霍尔姆斯(Mike Holmes)提问，后者在游戏中扮演美方参谋长联席会议主席，然后决定采取行动。

一位议员问，如果美国在金融制裁上走极端，经济后果会是什么。回应是：“灾难性的”，对美国和中国都是如此。中国也会对美国经济进行反击。

“谁要告诉总统，他必须告诉美国人民，‘跟你们的iPhone说再见’？”爱荷华州共和党众议员辛森（Ashley Hinson）问。

立法者们还问道：美国领导人是否有途径与中国同行沟通。游戏负责人告诉他们，没有。中国领导人有拒接美国热线电话的历史，这是个问题。

在战争游戏中，美国官员试图通过在中国的美国商业领袖向中国同行传递信息，而这些包括戴尔、苹果、惠普等美国品牌的产品运营在攻击的最初阶段被中国全面扣押。

“潜在的军事目标是否靠近包含数百万人口的主要城市？”新泽西州民主党众议员谢里尔（Mikie Sherrill）问。

台湾是否已竭尽全力平息局势？立法者们被告知，已经竭尽所能。

加拉格尔注意到：“我不清楚我们是否已经用尽了所有的外交手段。”

然后，在纸面上，美中双方的卫星、太空武器、无人机、潜艇、地面部队、战舰、战斗机中队、网络战士、通信专家、银行家、财政官员和外交官全都投入战争。

整个台海战争推演的前提是美国会介入台海战争 这一前提是否一定成立？

“战争游戏”的结果如何？

最后，在总结学到的经验教训之前，战争游戏操作员公布了第一波战斗的伤亡情况。议员们审视着桌面地图，听到美军在战斗中遭受的严重挫折时，不禁皱起了眉头。

美国的远程导弹库存？全无。

全球金融市场？动荡不安。

美国的盟友呢？事实证明，中国的外交官提前采取行动，让美国的盟友在局外旁观。而且，美国对中国经济采取的全面制裁措施让盟友望而却步。他们决定坐视不管。

在最后的“热点”总结中，议员们指出战争游戏中几个关键的军事弱点。南达科他州共和党众议员约翰逊（Dusty Johnson）说：“远程导弹用尽是件坏事。”

但是，最明显的不足表现在外交和非军事规划方面。

智库高级研究员瓦瑟（Becca Wasser）在游戏中成功地扮演了一个威胁性极大的中国官员，她指出，立法者在战争游戏中一再感受到缺乏直接、即时的领导人之间的危机沟通。这是北京和华盛顿在现实世界中一直无法持续实现的事情。

瓦瑟说：“在和平时期，我们应该有这样的沟通渠道。”

此次演习还强调了在未经深思熟虑地制定一揽子经济制裁措施以及未能在盟友间达成共识时所面临的风险，立法者表示。

弗吉尼亚州共和党众议员维特曼（Rob Wittman）谈到习近平政府时说：“随着我们接近2027年，他们将试图孤立我们。”

扮演美军参谋长联席会议主席的霍尔姆斯在经历了前三天的战斗后安慰议员们说：“我们活了下来。”

（美联社）

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