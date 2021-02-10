 美方不接受世卫调查结果 遭北京与世卫专家回怼 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.02.2021

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时政风云

美方不接受世卫调查结果 遭北京与世卫专家回怼

在世卫组织武汉调查结束之际，美国方面表示，将依靠自己方面的情报独立核查调查数据。北京则向华盛顿喊话，“希望美方也请世卫组织去美国溯源考察”。一位世卫专家组成员也提醒拜登政府，不要过分依赖美方情报。

China WHO-Team in Wuhan

世卫专家组在中国为期四周的调查中，未能澄清新冠病毒如何传染到人

（德国之声中文网）据《南华早报》报道，美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）于当地时间周二（2月9日）表示，除非美国使用自己的情报并与盟国商定核查，否则不接受世卫组织在武汉的调查结果。他还说，世卫组织和中国应该对疫情是如何开始并且传播起来进行详细说明，这一点至关重要。

USA PK Ned Price

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）称，在没有经过独立核查前，美国不接受世卫组织的武汉调查结果

普莱斯强调， 中方尚未提供"我们要求的必要透明度"，美国将与伙伴们合作，"利用我方情报人员所采集和分析的信息"，不急于下结论。白宫新闻秘书莎琪（Jen Psaki）也于同日称，拜登政府希望对调查结果和基础数据进行独立审查。

世卫专家团队的负责人恩巴雷克（Peter Ben Embarek）周二表示，新冠病毒"极不可能"是从武汉病毒所泄漏的，不建议未来就此再做研究。

更多阅读：世卫专家排除实验室假说 美国期待检视调查报告

中方：是世卫组织应该审查美国的数据吧？

中国外交部发言人汪文斌在2月10日的例行记者会上表示，希望美方能够像中方一样保持开放和透明的态度，并能够邀请世卫组织的专家到美国进行新冠溯源的研究和调查。

《环球时报》总编辑胡锡进也发微博抨击华盛顿"皮厚无敌、盛产超级厚脸皮者"，他写道："美国独立审查世卫组织的数据？是世卫组织应该审查美国的数据吧。是我们大家听错了，还是这位发言人真就这么无耻？"

在该微博的评论区，有网友指责美国对中国是"欲加之罪，何患无辞"，用"对中国的调查掩饰自己的无能"。但也有人质疑，为何时隔一年才允许世卫组织在发病起源地调查的要求？

"请不要过分依赖美国情报"

世卫组织访华专家组成员达扎克（PeterDaszak）在周三发推特称，拜登政府不得不表现得对华强硬，但"请不要过分依赖美国的情报"。

他表示，在拜登前任特朗普的执政下，美国情报部门愈发"脱钩"，"在很多方面都存在错误"。"我乐意协助白宫进行核查，但不要忘了，是先要'信任'，然后'核查'。"

达扎克是著名病毒学家、动物学家、生态学家，持有美国和英国的双重国籍。他曾于2020年6月在英国《卫报》撰文，题为"忽略阴谋论：科学家们知道新冠病毒并非实验室制造"。该文当时也引起中方注意，得到官媒央视的转载。

王凡/达扬（路透社，南华早报等）

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