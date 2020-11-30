美新法锁定中企 不合规就下市

(德国之声中文网) 美国众议院周三 (12月2日) 全票通过《外企问责法》，这项措施在5月获得参议院一致通过，接下来将送交特朗普。白宫预计特朗普将签署该法案。

根据《外企问责法》规定，任何外国企业，如果连续三年没有遵守美国公共会计监督委员会的审计，将被禁止在任何美国交易所上市。

虽然此法适用于任何国家的公司，但该立法的发起人打算将其针对在美国上市的中国公司，如阿里巴巴、科技公司拼多多和石油巨头中国石油。

美国国会近来各项对中国商业和贸易行为采取更强硬立场的措施都强势过关。美国两党都赞同对北京采取此路线。这也让美中关系一直处于紧张状态。

路透社报导，这项法案由共和党参议员肯尼迪( John Kennedy)和民主党参议员范霍伦(Chris Van Hollen)共同提出。

范霍伦在一份声明中说，美国投资者「在投资了看似合法的中国公司后，被骗走了他们的钱，而这些公司的标准与其他上市公司不一样」。

肯尼迪说，中国正在利用美国的交易所「剥削」美国人。他说：「众议院与参议院一起拒绝了一个有毒的现状。」该法案还将要求上市公司披露其是否由外国政府拥有或控制。

美国证券协会赞扬该法案的通过，称有必要保护美国人免受「中共控制的虚假公司 」侵害。

中国：美国政治打压中企

中国外交部在众议院投票前的例行记者会上被问到此事，发言人华春莹表示，美国此举再次表明，「美国对中国公司采取歧视性政策，对中国企业进行政治打压」。

她说：「我们希望美方能够为外国企业在美国的投资经营提供公平、公正、非歧视的环境，而不是想方设法设置种种障碍。」

中国当局长期以来以国安为由，一直不愿意让海外监管机构检查当地会计师事务所。但中国证券监管机构的官员今年早些时候表示，他们愿意在某些情况下允许检查审计文件。

路透社报导，普衡(Paul Hastings)律师事务所驻香港的合伙人吴壮辉表示，尽管民主党的拜登将于1月出任总统，但仍有可能加强对中国公司的执法。

他说，如果该法案成为法律，「所有在美国上市的中国公司都将面临美国当局的加强审查」。

他认为，中国公司可能考虑改在香港或其他地方上市，像是阿里巴巴和肯德基中国运营商百胜中国在内的几家在美国上市的中国企业，最近就在香港进行了二次上市。

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邹宗翰/杨威廉 (路透社等)

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