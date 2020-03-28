美新冠病例破10万 世卫：研发疫苗需1年以上

（德国之声中文网）根据约翰·霍普金斯大学本周六早上的统计数据显示，美国确诊病例约为10.5万例，成为全球首个超过10万病例的国家。因感染人数激增，纽约市和新奥尔良正在计划修建临时医院。

美国各州开始对来自纽约的人实施隔离措施，纽约是美国疫情爆发的中心。据美联社报道，在距离纽约市约250公里的罗德岛州，警察周五开始拦下挂有纽约车牌的车辆，登记联系方式，并通知他们要进行为期14天的隔离。另外，德克萨斯州、佛罗里达州、马里兰州和南卡罗来纳州州长本周都下令，来自纽约和邻近的新泽西州以及康涅狄格州的民众在抵达后都要至少要自我隔离14天。

纽约和新奥尔良等地的卫生官员说，他们需要更多的药品、防护服和呼吸机等医疗设备。纽约病例超过2.5万例，医院表示已没有足够的床位来治疗所有重症患者。周五，曼哈顿的贾维茨会会展中心被改建为一个拥有1000张床位的临时医院。 新奥尔良确诊病例超过1100个。周五该州匆忙在一个会议中心搭建了一所临时医院。卫生官员指出，上个月底的狂欢节庆祝是病毒快速传播的主要原因。

美联社周六报道，因疫情危机，联合国宣布推迟原定于4月27日至5月22日在纽约举行的核问题会议。联合国发言人斯特凡纳暥偶永锟耍?Stéphane Dujarric）周五表示，会议将在情况允许的时候尽快举行，但最迟不能晚于2021年4月。

德国： 4月20日之前不会放松防疫措施

根据德国国家健康卫生权威机构罗伯特·科赫研究所（Robert-Koch-Institut）最新公布的数字，截止到本周六凌晨，德国确诊病例为48.582人，死亡人数325。

德国总理办公室主任布劳恩（Helge Braun）接受《每日镜报》(Der Tagesspiegel)采访时透露，在4月20日之前，德国不会放松目前对公共生活的限制："在4月20日之前，我们不会讨论任何放松(限制)的措施，在那之前所有措施都将保持不变。商店、餐馆、学校和大学都暂时保持关闭。"他还补充说，复活节后应该就会知道这些限制措施是否减缓了病毒的传播。布劳恩说:"如果我们成功降低感染率，让确诊病例需要10天、12天或更多的时间才能增加一倍，那么我们就知道我们的方向是正确的。"

德国空军周六早晨宣布，已经开始将部分病重患者从意大利运送到德国。德国国防部长克朗普-卡伦鲍尔称此举为"团结的重要标志"，国防部在推特发表的一份声明中她还补充说："欧洲必须团结一致"。德国的医院和诊所已经开始接收来自意大利和法国东部的病人。

联邦教研部部长卡尔利泽克（Anja Karliczek ）接受媒体采访时透露，新冠病毒疫苗很可能要到今年年底才能研发出来。她说，尽快研制出有效疫苗过程须谨慎："我们需要确保疫苗有效，并且不会伤害病人的健康。"

德国尚有部分可用急救资源 已经开始接受意大利和法国的新冠病人（资料图片）

伊朗总统的"定心丸"

伊朗总统鲁哈尼星期六在国家电视台上说，该国的卫生基础设施非常强大，为疫情进一步扩散做好了准备。伊朗是中国以外新冠病毒疫情最严重的的国家之一。根据约翰斯·霍普金斯的数据，截至周六，伊朗病例超过3.2万例，其中2378人死亡。尽管德黑兰一再强调已控制住疫情。然而，国际专家担心，该国9月份面临议会选举的背景下，伊朗当局或瞒报病例，实际的死亡数很可能高于官方公布的数字。世卫组织上个星期层表示，实际的死亡人数可能是官方数字的5倍。

随着疫情继续在全球蔓延，又有几个国家出现首例新冠肺炎死亡病例。目前有大约200个病例的约旦，一名80多岁的女性因新冠病毒肺炎死亡。文莱和南非也出现了首个死亡病例。

周五，中国报告了54例境外输入病例。世界卫生组织表示，美国可能很快就会被视为疫情新"震中"。封城几月的武汉正在慢慢恢复日常。周六，武汉恢复火车通车。南方周末报道，铁路重启到达武汉地区多个铁路车站的服务，旅客"只下不上"。4月8日起，恢复办理武汉铁路客站出发业务。部分地铁也恢复运营，新京报报道，地铁车厢内座椅上贴有标签，提醒乘客"隔位而坐"。

勿要聚集赏樱

鉴于感染人数过去一周出现大幅增涨，日本官员敦促市民避免"非紧急不必要"的外出。据日本广播协会（NHK）报道，东京都周五（3月27日）新增确诊病例40例，都内确诊感染的病例数已连续3日每天不少于40例。东京都知事小池百合子(Yuriko Koike)周五会见记者时称"目前处于防止疫情大爆发的紧急关头"。她说："我知道现在是周末，但你只要问问自己，是否可以推迟你认为要做的事情。"她特别呼吁居民不要参加赏樱活动。日本首相安倍晋三称疫情是一场"国家危机"，但没有宣布进入紧急状态。

世界卫生组织总干事谭德塞周五在日内瓦记者发布会上表示，新冠病毒疫苗的研发至少需要1年到1年半的时间。NHK援引谭德塞表示："目前感染病例超过50万例，死亡人数已确认到2万人以上。这是一个悲剧性的数字"。谈到疫苗的研发他指出："研发疫苗至少需要1年到1年半的时间，可能要等到明年春季至夏季以后才能研发成功"。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 巴伐利亚率先宣布全州实行“禁足令” 巴伐利亚州3月20日宣布，从3月21日起，该州民众离开自己的家必须有恰当理由，比如上班、采购食品、就医买药、帮助他人，拜访生活伴侣等等。如果出门运动，只能一个人或者和共同生活的人一起。巴登符腾堡、莱法州等也宣布进一步限制公共生活，如不允许3人或5人以上（一家人除外）聚集在公共场所。图中为全德率先实行禁足令的巴伐利亚小镇米特泰希（Mitterteich）。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国总理默克尔呼吁民众齐心协力抗疫 3月18日，德国总理默克尔罕见地通过电视讲话直接向全体国民发出呼吁，将公共生活限制到最低限度。她说，新冠疫情是德国二战以来面临的最大挑战，每个个体都能通过减少公共活动，停止非必要的拜访、旅行，保持间距来做出贡献。她同时表示，政府将尽一切可能减少疫情对经济的负面影响，保护就业岗位。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国汽车行业面临巨大困境 鉴于新冠疫情肆虐，大众从3月13日开始关闭在沃尔夫斯堡的工厂。在德国的其它许多汽车生产商也相继宣布停产。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 步步加强防疫措施 德国宣布从3月16日8时起关闭和瑞士、奥地利、法国、卢森堡以及丹麦的边境，但货运交通以及需跨国上班的人仍不受影响。德国交通部长也宣布停止德国与中国及伊朗之间的民航交通。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国全境关闭中小学和幼儿园 德国哈勒市一马当先，从3月13日全面关闭了幼儿园及学校。接下来，德国所有联邦州都相继宣布，从3月16日起关闭大中小学和幼儿园，最早至4月19日复活节假期结束后再开放。欧洲范围内，全国关闭学校和幼儿园的国家包括意大利、奥地利、捷克、丹麦、爱尔兰和挪威等等。不过，各地学校仍要求学生在家学习、做功课。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 多国禁止或限制德国人入境 美国、捷克、斯洛伐克、约旦、哈萨克斯坦、蒙古等多个国家暂时禁止德国公民入境。俄罗斯、中国、塞浦路斯、乌干达等国家则要求德国来的旅客入境后必须先实行14天的隔离。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国16个联邦州全部出现确诊病例 此前一直保持确诊病例为零的萨克森-安哈特州10日一下子确诊了4例。4例确诊病例均为男性，年龄在20岁到42岁之间。其中3人在确诊前都去过南蒂罗尔（意大利）和蒂罗尔（奥地利）度假。至此，德国16个联邦州无一例外，全部都发现了确诊病例。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 没有观众的球赛 德国已经有多个联邦州响应联邦卫生部长施潘的号召，开始禁止千人以上的公共活动举办。德甲以及欧洲不少球赛或者延期举行，或者在没有观众到场观看的情况下举行。不过不少球迷对此表示不解和不满。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国境内首次出现新冠病毒死亡病例 3月9日，德国首次出现感染新冠病毒死亡病例，共计两人。一人来自于海因斯贝格（Heinsberg），另一人来自埃森。两地均位于德国人口数量最多的联邦州——北莱茵威斯特法伦州（北威州）。图为海因斯贝格县县长Stephan Pusch向媒体介绍详情。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国男子感染新冠病毒在埃及去世 3月8日，一名60岁的德国男子在埃及病逝。此前他同妻子一起在埃及参加尼罗河游轮游，后来因身体不适被送医并被确诊感染上新冠病毒。送医仅两天后便不治身亡。这也是疫情发生以来，首次出现的德国人死亡病例。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 疫情在德国开始蔓延 连续数日，德国国内的确诊病例数量激增。特别是在北威州，截至3月5日，确诊病例已经超过170例。2月底，德国联邦卫生部长施潘(Jens Spahn)就已经做出表示，目前的情况发生了改变，我们“正处于新冠肺炎在德国大流行的开始阶段”。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 海恩斯贝格县大量居民被隔离 海恩斯贝格县确诊的女患者是当地一家幼儿园的老师。在这家幼儿园就读的所有幼童都接受了病毒检测。海恩斯贝格县全县的学校和幼儿园都一度关闭。北威州卫生部在海恩斯贝格县最初的两个确诊病例出现后，呼吁该县所有参加过狂欢节聚会的居民主动向当地卫生部门报到并且施行居家隔离 。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 北威州一对夫妇被确诊 1月25日，北威州海恩斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染了新冠肺炎。这名重症患者在杜塞尔多夫大学附属医院接受治疗。他的妻子也于第二天被确诊，症状较轻。这对夫妻在确诊前两周内频繁参加社交活动，还曾参加过一场参与人数达到400人的狂欢节聚会。防疫和卫生部门无法追踪到这两名患者的感染源。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国侨民中出现确诊病例 2月1日，德国派遣专机从武汉撤出第一批侨民及家属，总数为124人。在莱茵兰-普法尔茨州一个德国空军基地进行隔离观察的过程中，有2人被确诊感染新冠病毒，随即被送往医院接受隔离治疗。2月中旬，根据罗伯特·科赫研究所统计的数字，当时德国境内确诊病例为16人。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 两周内确诊数增至16人 首例确诊病例出现后两周内，巴伐利亚州总共确诊14人感染新冠病毒。这些病例都同汽车零部件制造商Webasto有关联。被感染者当中有8人都是这家公司的员工。这些病例出现后，相关地区对密切接触者进行了隔离观察。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国确诊首例新型冠状病毒感染病例 今年1月27日，德国确诊首例新型冠状病毒(COVID-19)感染病例。被感染者是汽车零部件制造商Webasto位于Stockdorf总部的一名男性员工。将病毒传染给他的是一位不久前从中国前来德国总部参加培训的中国员工。中国员工前来参加培训时并未出现明显症状。德国罗伯特·科赫研究所表示，在德国发现的感染病例是亚洲地区之外的首例人传人感染病例。





文木 / 任琛 （美联社，路透社，法新社，德新社等）