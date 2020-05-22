美新冠病亡破十万 确诊数稳坐世界第一

(德国之声中文网) 周三(5月27日)，美国约翰·霍普金斯大学（Johns Hopkins University）发布的数据显示，新冠死亡病例突破十万人。

美国在大约三个月以前回报第一个新冠死亡病例，并在一个月前，录得超过5万例死亡。其中有三分之一的死亡病例发生在纽约州。上周末，特朗普宣布在该州降半旗为亡者致哀。

专家认为，美国真正的确诊数字和病亡数字应该比官方回报的数据更高。

在草地上也要保持社交距离

截稿为止，全球共有569万人确诊，确诊病例数最高的国家依次是美国、巴西、俄罗斯。约有170万人确诊的美国大幅领先有第二名的巴西: 巴西以41万人确诊居世界第二。

但是若以死亡病例数占总人口比例来看，美国的新冠死亡率又比一些欧洲国家低，比如英国、比利时、法国、意大利和西班牙。

虽然美国的新冠确诊病例数和死亡数都还在攀升，但美国有50个州已经在准备放宽居家避疫措施。

今年准备竞选连任的特朗普，其当务之急是恢复遭到疫情重创的经济。但传染病专家弗契(Fauci)警告政府切勿「跳跃式」的放松防疫措施，否则可能迎来第二波疫情。

张慈(德新社、法新社)